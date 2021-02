NikoAnttola ja Ida Haapala täydensivät hyvän suomalaispäivän alle 20-vuotiaissa.

Sotkamo

Iloa, riemua ja ripaus epäuskoakin.

Siinä Suomen hiihtojoukkueen päällimmäiset tunnelmat Vuokatissa käytävien nuorten MM-hiihtojen maalialueelta, jossa urheilijat taustajoukkoineen jännittivät viimeisten hiihtäjien saapumista maaliin.

Huomioon keskipisteenä ollut Alexander Ståhlberg oli juuri hiihtänyt elämänsä kilpailun ja saavuttanut MM-hopeaa.

18-vuotias vöyriläinen ihmepoika otti maaliin tullessaan ylivoimaisen johtopaikan alle 20-vuotiaiden miesten kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa, ja yksi toisensa jälkeen.

Ståhlbergin katse liikkui videotaulun, maalialueen ja hänelle matkapuhelimesta näytetyn liveseurannan välillä. Nuorukainen näytti tyyneltä, mutta sisällä myllersi.

”Jännittää aika paljon, mutta katsotaan miten käy. Minulle sanottiin, että saan ainakin hopeaa”, Ståhlberg kertoi vaihdettuaan lämmintä vaatetta päälle.

Samalla hetkellä varmistui myös hänen mitalinsa väri. Norjan Martin Kirkeberg Mørk löi maaliin tullessaan suomalaisen ajan ja nousi maailmanmestariksi. Vaikka Ståhlberg seurasi loppuratkaisua maski kasvoillaan, hänen ilmeestään näki mitalin maistuvan makealta.

”Jos olen rehellinen, niin minulla ei ollut tavoitetta kilpailuun. Halusin hiihtää niin kovaa kuin voin ja katsoa, mihin se riittää. Se riitti aika kovaan tulokseen, ja olen tosi tyytyväinen tästä”, hän sanoi.

Mørk kukisti Ståhlbergin lopulta 14,9 sekunnin erolla. Kanadalainen pronssimitalisti Olivier Leveille hävisi puolestaan Ståhlbergille reilut 13 sekuntia.

MM-hopeamitalisti opiskelee kolmatta vuotta Vöyrin hiihtolukiossa. Hänen tavoitteenaan on hankkia valkolakki neljässä vuodessa ja keskittyä sen jälkeen hiihtoon.

”Haluan olla hiihtäjä, kun tulen vanhaksi”, hän sanoi.

Vuokatti ja Lahti saivat MM-kisat järjestettäväkseen Puolan Zakopanelta koronaviruspandemian vuoksi. Hiihtäjät elävät Vuokatissa kuplaelämää, jossa korona ei kiusaa, mutta pakkanen puree. Kisojen startteja on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan tai jopa eri päiville liian kovan pakkasen vuoksi.

”Olen ollut astmaoireita ja kylmä ilma on ollut vaikea, mutta tänään se ei tuntunut niin huonolta.”

Vapaa-ajallaan jalkapalloa harrastavan Ståhlbergin päämatka MM-kisoissa on sunnuntaina hiihdettävä 30 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailu.

”Se on ollut parempi hiihtotapa. Vapaa on ollut vähän heikompi, mutta se kulki kyllä tosi hyvin tänään. Ja varmasti perinteinen kulkee myös hyvin sunnuntaina”, hän ennakoi ja lisäsi yllättyneensä nimenomaan heikommalla hiihtotavallaan sivakoimasta mitalista.

”Se oli iso yllätys, mutta kunto on hyvä ja sukset olivat tosi hyvät. Siksi tuli hopeaa.”

Mitali oli alle 20-vuotiaille suomalaismiehille jo kisojen toinen. Niilo Moilanen lykki keskiviikkona perinteisellä hiihtotavalla sivakoidun sprintin maailmanmestariksi.

”Niilo oli aika ylivoimainen ja tästä on hyvä jatkaa, sillä meillä on kasassa tosi hyvä viestiporukka”, vuonna 2002 syntynyt Ståhlberg sanoi.

Sotkamon urheilulukiossa opiskeleva torniolainen Niko Anttola täydensi hyvän suomalaispäivän sijoittumalla kahdeksanneksi.

Vuonna 2003 syntynyt Anttola hävisi mestari-Mørkille vajaan minuutin ja jäi mitalista puoli minuuttia.

”Meni kyllä ihan hyvin ja tuntui ihan hyvältä”, hän sanoi.

Anttola voitti Vuokatissa hiihdetyt suomalaishiihtäjien MM-katsastukset, mutta kisoihin hän ei asettanut sanojensa mukaan tulostavoitetta.

”On aika vaikea sanoa, mitä vauhtia nämä muut täällä hiihtävät. Olen päässyt harjoittelemaan paljon näillä kisaladuilla, eikä se ainakaan siitä jäänyt kiinni”, hän sanoi.

”Eikä se [kisapaikka] niin iso tavoite ollut, kun hiihdän vielä 18-vuotiaiden sarjassa, mutta onhan tuo hienoa päästä mukaan. Suksivalinta onnistui hyvin. Kelit ovat olleet ehkä vähän turhan kylmät, mutta se on kaikille sama.”

Anttola on ollut huippu-urheilun kanssa tekemisissä läpi elämänsä. Hänen isänsä Marko Anttola on entinen hiihtäjä, joka on toiminut jopa Mika Myllylän suksihuoltajana.

”Onhan tämä [hiihto] ollut tosi pitkään mukana”, Anttola kuittasi.

20-vuotiaiden naisten viiden kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun paras suomalainen oli Ida Haapala. Nurmijärven Klaukkalasta kotoisin oleva Haapala, 19, sijoittui yhdeksänneksi.

”Ihan sellaisen tasaisen vedon sain tehtyä. Oli aika rankkaa ja aika kova pakkanen, niin oli aika kohmeinen olo, mutta ihan ok kisa”, Espoon Hiihtoseuraa edustava Haapala sanoi.

”Ei se [pakkanen] minulla ihan hirveästi vaikuta. Enemmän niin, että lihaksissa on vähän kylmä.”

Haapala hävisi kisan voittaneelle venäläiselle Veronika Stepanovalle 47,1 sekuntia. Venäjä juhli Vuokatissa kaksoisvoittoa, sillä Jevgenija Krupitskaja otti maannaisensa takana hopeaa. Norjan Margrethe Bergane oli kolmas parikymmentä sekuntia Haapalaa nopeampana.

Lauantaina Pohjois-Haagan yhteiskoulun urheilulukiolainen hiihtää viestissä ja sunnuntaina yhteislähtökisassa. Vapaa on Haapalalle parempi hiihtotapa, mutta sopiiko pidempi matka paremmin hänen ominaisuuksilleen?

”Vaikea sanoa. Sen näkee kohta, kun hiihdetään”, hän vastasi.

Haapala ja muut urheilijat ovat käyneet Vuokatissa kahdessa koronatestissä. Ensimmäinen oli kisapaikalle saapuessa, toinen kaksi päivää ennen starttia.

”Pari päivää ennen kisaa testataan kaikki urheilijat. Kuplassa on mennyt ihan hyvin, mutta hotellissa alkaa vähän pitkästyttää. Toisaalta kun on kavereita ja päivän aikana muutakin aktiviteettia, niin viikko on mennyt aika nopeasti.”