Kähärä sijoittui alle 23-vuotiaiden naisten kympillä 30:nneksi.

Sotkamo

Ensimmäisenä 2000-luvulla syntyneenä urheilijana hiihdon A-maajoukkueryhmään valittu Jasmin Kähärä tiivisti oman suorituksensa alle 23-vuotiaiden MM-kisojen vapaan hiihtotavan kympillä kahteen sanaan.

”Vaikea kisa”, sijalle 30 jäänyt Kähärä tiivisti ja kertoi suorituksen olleen samantyyppinen kuin aiemmin Vuokatissa hiihdetyssä kotimaisessa katsastuskisassa.

”Tuntuu, että alku lähtee hyvin käyntiin, mutta sitten ei vaan jaksa loppuun.”

MM-kisoihin osallistuneet urheilijat ovat kärvistelleet Vuokatissa pakkasen kourissa. 23-vuotiailla pakkasen vaikutus näkyi välipäivän peruuntumisena, kun keskiviikkoinen sprintti siirrettiin torstaiksi. Siirron myötä sprinttiä hiihtäneet urheilijat joutuivat kisaamaan torstain jälkeen heti perjantaina.

”Olisin ainakin itse kaivannut välipäivän – tämä oli aika rankka kisa ja keli oli paha ja nihkeä. Pitäisi pystyä pitämään frekvenssiä koko ajan hyvänä, mutta normimatkan vire ei vaan ole tällä hetkellä niin hyvä, että sitä jaksaisi ylläpitää”, Kähärä analysoi tilannettaan.

Vuokatissa asuva mikkeliläinen sijoittui torstain sprinttikisan kahdeksanneksi ja kertoi harjoitelleensa enemmän juuri sprinttiä varten. Syksyllä tiiviisti A-maajoukkueen kanssa leireillyt Kähärä kertoi omien harjoittelurutiiniensa menneen ennen kautta uusiksi.

”Omaa harjoittelua joutui miettimään sen kannalta, että pystyi osallistumaan niille leireille hyvässä vireessä. Välillä piti ottaa suunniteltua kevyemmin, mutta tykkäsin kyllä. Siitä sai kovaa sparria ja näki, missä maailman huippu menee.”

Kilpailukautensa Kähärä kuvailee sujuneen vaihtelevasti.

”Olen normaalisti tasainen, mutta nyt on ollut hakemista. On tullut hyviä hiihtoja, mutta sitten on tullut juuri tämmöisiä tosi huonoja hiihtoja. Vire on vaihdellut paljon.”

Kähärä oli perjantaina kolmanneksi paras suomalainen Emmi Lämsän (13:s) ja Josefiina Böökin (21:s) jälkeen. Kisan voitti Puolan Izabela Marcisz ennen Ruotsin Louise Lindströmiä ja Norjan Hedda Østberg Amundsenia.

Alle 23-vuotiaiden miesten 15 kilometrin kisan voittoon hiihti Ranskan Hugo Lapalus, joka sijoittui vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueella hienosti kymmenenneksi. Muut mitalit menivät Saksan Friedrich Mochille ja Norjan Iver Tildheim Andersenille.

Kotiladuillaan hiihtänyt Petteri Koivisto sijoittui 26:nneksi reilut puolitoista minuuttia ranskalaishiihtäjän takana.

”Aika tasapaksu kisa. Ei mitään hirveää ilottelua, ja keli oli aika raskas hiihtää, kun töitä sai tehdä koko ajan”, Koivisto paketoi.

Hän oli kilpailun toiseksi paras suomalainen. Edelle ehti 15:nneksi sivakoinut Remi Lindholm.

Kuhmolaistaustainen Koivisto on kiertänyt kisalatuja päivittäin.

”Tämä on kuitenkin aika simppeli rata. Vaikka tätä onkin hiihtänyt ympäri satoja kertoja, en usko, että sain minkäänlaista etulyöntiasemaa”, 20-vuotias hiihtäjä sanoi.

Koivisto on pystynyt harjoittelemaan lähes suunnitellusti, vaikka kylmä talvisää onkin sotkenut MM-hiihtojen ohjelmaa.

”Olemme käyneet hiihtelemässä enemmän putkessa aivan kovimmilla pakkasilla. Olosuhteet ovat täällä kaikille samanlaiset”, hän sanoi.

MM-kisojen vanhimpaan ikäluokkaan kuuluva urheilijat hiihtivät kisojen ainoan normaalimatkan kilpailunsa perjantaina. 20-vuotiaat sen sijaan kisaavat vielä yhteislähdöissä sunnuntaina.

Pidempi matka ei olisi kuulunut Jasmin Kähärän päämatkoihin, mutta Koivistolle ylimääräinen kisa olisi kelvannut.

”Totta kai olisi ollut mukavaa, jos olisi ollut toinenkin normimatka, mutta mennään näin.”