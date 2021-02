Niskanen ja Perttu Hyvärinen ottivat painiottein ilon irti sprinttiviestin Suomen mestaruudesta.

Pyhäjärvi

Vanhat kaverukset Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen ottivat uransa toisesta yhteisestä sprinttiviestin (p) Suomen mestaruudesta ilon irti lähes painiottein perjantaina Honkavuoren hiihtokeskuksessa Pyhäjärvellä.

SM-kisat ovat kuopiolaista Puijon Hiihtoseuraa edustavalle kaksikolle kuitenkin vain välipala matkalla vajaan kahden viikon päästä alkaviin MM-kisoihin.

Niskanen myönsi suoraan, että SM-kisojen toinen startti, lauantaina hiihdettävä 15 km:n (v) väliaikalähtöinen kilpailu, ei oikein palvele MM-kisoihin valmistautumista, vaikka sama matka kuuluu hänen ohjelmaansa Oberstdorfin MM-laduilla.

”Harmittavan helppo latu tulee olemaan huomenna. Se ei ole mukavaa tällaisesta hitaasta miehestä, mutta koetetaan pärjätä tuolla ladulla. Se ei ole sellainen, mitä tulee olemaan Oberstdorfissa 15 kilometrillä, eikä palvele sitä kisaa”, Niskanen sanoi.

Honkavuoren SM-ladut menevät maailmanluokan hiihtäjien näkökulmasta vaatimustasoltaan siihen samaan helppoon sarjaan, jossa viime vuosien SM-kisat on yleensä käyty.

Lauantain kilpailuissa viiden kilometrin radan korkeusero on 32 metriä ja pisin nousu vain noin 300 metrin mittainen. MM-laduilla nämä lukemat enemmän kuin kaksinkertaistuvat.

”Ne ovat vähän Lahden tyyppiset ladut, mutta isommilla nousuilla. Kyllä ne ovat ihan arvokisamaastot, ja siellä on ihan selkeitä hapenottopätkiä”, Niskanen sanoi.

Niskanen on kilpaillut tällä kaudella poikkeuksellisen vähän, osittain omien valintojensa seurauksena. Vielä vähemmän on kertynyt sellaisia kilpailuja, joissa hän on kunnolla voinut verrata kuntoaan kovimpiin kilpakumppaneihin.

Esimerkiksi Ruotsin Falunissa kaksi viikkoa sitten hiihdetyissä mc-kilpailuissa yksi startti meni mönkään suksihuollossa tapahtuneiden virheiden takia. Seuraavan päivän 15 km:n (p) yhteislähtö oli helpolla ladulla letkajenkkaa ja Niskaselle lähes myrkkyä.

Viikkoa aikaisemmin Lahden yhdistelmäkilpailu ja viesti antoivat sen sijaan hyviä signaaleja.

”Totta kai Falun harmittaa. Siellä oli kovat odotukset, mutta ei tullut mitään tulosta. Olen kuitenkin luottavainen. Totta kai olen ajatellut MM-kisojen päämatkaa, mutta ilman muuta haluan onnistua kaikilla matkoilla. Pitää lähteä hyvässä vireessä ja palautuneena sinne kisoihin. Nyt ei ole aikaa kuin tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja olla herkässä ja kauden parhaassa kunnossa.”

Kun kisoja on ollut harvakseltaan, Niskasella on ollut aikaa huolelliseen harjoitteluun.

”Toivottavasti se palkitsee ajatellen kunnon nousua.”

Edellisissä arvokisoissa (2017–2019) on nähty, että Niskanen ja hänen valmentajansa Olli Ohtonen hallitsevat valmistautumisen.

Edellisen kerran Niskanen kilpaili SM-ladulla kevättalvella 2019. Viime talvena Vöyrin SM-kisat jäivät väliin hengitystieongelmien takia, ja kevättalven kisat Ristijärvellä peruttiin koronatilanteen takia.

”Ei voi aina sanoa, latautuuko SM-kisoihin ihan sataprosenttisesti, mutta kyllähän tämä oli mukavaa kaverin kanssa. Pääsi jännittämään vierestä, kun oma osuus oli hoidettu.”

Hyvärinen ratkaisi mestaruuden ankkurina, kun hän jätti maalisuoralle johtavassa nousussa Jämin Jänteen Markus Vuorelan.

”Odottelin rauhassa, ja viimeiseen laskuun piti lähteä ensimmäisenä. Sen jälkeen urku auki. Se onnistui. Luotin siihen, että tänään on itselläkin jo parempaa menoa. Minulle tämä kisa oli tosi tärkeä ajatellen MM-viestiä. Pertsalle oli pakko saada vauhtia”, Hyvärinen sanoi.

Jämin joukkueessa Ristomatti Hakola hiihti Niskasta vastaan eikä antanut yhtään periksi.

Yhdelle kolmesta järjestäjäseurasta, Pohti Ski Teamille, sprinttiviestistä tuli pettymys, kun se ei pysynyt mukana voittokamppailussa Juuso Haaralan hyydyttyä.

Edes mitalia ei tullut, kun ankkuri Joni Mäki hävisi pronssikamppailun Ski Team 105:n maajoukkuekollegalle Lauri Vuoriselle, jonka parina hiihti Aleksi Parttimaa.

Niskaselta ja Hyväriseltä kysyttiin myös kommentteja Alexander Ståhlbergin hopeahiihdosta nuorten MM-kisoissa.

”Matias Strandvall on kehunut Ståhlbergia 2–3 vuotta ja sanonut, että hän tulee kaatamaan meidät”, Niskanen sanoi.

Entinen maajoukkuemies Strandvall on mukana Ståhlbergin valmennuksessa Vöyrin urheilulukiossa.

”Hän on seuraava Iivo Niskanen, jos kaikki menee hyvin ja hän jaksaa treenata ja pysyy terveenä. Toki hänellä on vielä pitkä matka, mutta hänellä on kaikki palaset, mitä vaaditaan huippuhiihtäjäksi”, Strandvall arvioi vuosi sitten Ståhlbergia HS:lle.

Tiistaina Niilo Moilanen voitti nuorten MM-kultaa sprintissä.

”Ihan superhienoa, että on tullut menestystä ja sprintissäkin. Niilon hiihto oli uskomattoman vahvan näköistä”, Hyvärinen sanoi.

Pohti Ski Teamia edustava Moilanen nähtäneen sunnuntaina SM-kisojen sprintissä ottamassa mittaa Suomen ykkösmiehistä.