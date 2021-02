Koronaviruksen hiljentämä Messukeskus muuttuu padel-keitaaksi.

Messukeskus on hakenut tiloilleen vaihtoehtoisia käyttötapoja, kun isoja yleisötapahtumia ei ole pandemian vuoksi voitu järjestää.

Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on kuumeinen pula kentistä, sillä padelin suosio kasvaa jatkuvasti. Nyt asiaan on löytynyt ratkaisu: lauantaina Messuhallin tiloihin Pasilaan aukeaa Padel-areena.

Padel-areenan taustalla on hotelliyrittäjä ja aktiivinen padelharrastaja Ville Palola. Palola innostui lajista kuusi vuotta sitten Espanjassa, jossa asuu osan vuodesta.

Suomessa käydessään Palola on yrittänyt varata vuoroja, mutta ne ovat olleet tiukassa. Niinpä hän mietti, mistä voisi varata tiloja kenttiä varten ja soitti Messukeskukseen.

”Kenttä maksaa 30 000 euroa ja siitä ollaan valmiita maksamaan 45 euroa per tunti. Tällä hetkellä hyvä jos hotellihuoneesta saa vuorokaudessa saman. Messukeskus on sopiva, koska siellä on riittävä korkeus kentille.”

Asian kanssa ei turhia jahkailtu, vaan Palola soitti Messukeskukseen ja ilmoitti haluavansa vuokrata sen. Lopulta hän päätyi vuokramaan nelos- ja vitoshallit.

Padel on nyt todella suosittu mailapeli, mutta mahtaako innostus kestää vai onko kyseessä ohimenevä ilmiö?

”Ainakin siinä on sellaiset elementit, että se voisi jatkua. Se on sosiaalista, kun sitä pelataan nelistään. Lisäksi lajiin pääsee aika helposti sisään, se ei vaadi vahvaa mailapelitaustaa. Espanjassa padelia on pelattu jo 15 vuotta ja yhä vain se on suosittua.”

Palola arvioi, että Suomessa on tällä hetkellä 200–300 padelkenttää. Hänen mukaansa kysyntää olisi kymmenkertaiselle määrälle.

”Sitten kysyntä ei nousisi nopeammin kuin tarjonta.”

Suunnitteilla on myös golfin harjoituslyöntipaikka seiska-halliin. Palola haaveilee Pohjoismaiden pisimmästä sisälyöntipaikasta, mutta kaikki asiat eivät ole vielä loksahtaneet paikalleen.

Haussa on muun muassa yksi jalkapallokenttä alustaksi.

”Lähipäivinä nähdään, toteutuuko hanke. Se olisi kuitenkin saatava aika pian pystyyn, koska sisägolf kiinnostaa vain niin kauan kuin lumi on maassa.”