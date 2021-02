Marraskuussa Vilma Nissinen ei jaksanut nousta sängystä, nyt tuli Suomen mestaruus ja paikka MM-joukkueessa on mahdollinen

Vilma Nissinen ja Katri Lylynperä uusivat mestaruuden lyömällä ”lämän tiskiin”.

Pyhäjärvi

Maajoukkuehiihtäjät Vilma Nissinen ja Katri Lylynperä uusivat perjantaina sprinttiviestin Suomen mestaruutensa, vaikka hiihtotapa vaihtui vapaasta perinteiseksi.

Vuokatti Ski Teamin kaksikko vei mestaruuden hallitusti, vaikka Nissinen kompuroi omalla viimeisellä osuudellaan.

Ankkuri Lylynperä ratkaisi mestaruuden kiihdyttämällä karkuun Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllöseltä. Hämeenlinnan Hiihtoseuran Laura Mononen tuli maajoukkuenaisten mittelössä maaliin kolmantena.

”Tämä mestaruus on ollut tavoite toukokuun alusta lähtien. Oli suunnitelman mukainen suoritus. Tarkoitus oli säästellä viimeisille osuuksille ja sitten lyödä lämä tiskiin. Siinähän se meni”, Nissinen sanoi.

Lylynperä vakuutti, että Suomen mestaruuksista on aina kiva kilpailla.

”Näiden samojen naisten kanssa on aika paljon leireilty yhdessä, ja tavallaan kaikki tietävät tarkkaan toistensa vahvuudet. Silloin on mukava hiihtää. Tiesin, että minulla on kirissä erittäin hyvät mahdollisuudet, jos olen silloin hyvässä tilassa”, Lylynperä sanoi.

Sekä Nissinen että Lylynperä jättävät väliin lauantain kympin (v) keskittyäkseen antamaan MM-näyttöjä sunnuntain sprintissä.

”Viime viikonloppu Ruotsissa ei ollut sellainen kuin toivoin. Pelkäsin, että olen todellakin pihalla. Tämä antoi vähän sellaista valoa, että ehkä se oli vain huono viikonloppu ja on mahdollisuuksia saada käyrä uuteen nousuun”, sanoi Lylynperä, joka Ulricehamnin sprintissä jäi karsinnassa sijalle 41.

Nissisen alkukautta sotki sitkeä sairastelu, mutta nyt suunta on kohti MM-kisoja.

”Oma tilanne menee joka viikko eteenpäin. Jos pääsen MM-kisoihin, haluan hiihtää siellä kauden parasta vauhtia. Kyllä minulla on annettavaa vielä tälle kaudelle. Kun marraskuun lopussa väsytti niin paljon, että ei jaksanut nousta sängystä eikä jaksanut lähteä lenkille, niin silloin ajatteli, että on aika pitkä matka SM-kultaan ja MM-joukkueeseen”, Nissinen sanoi.

Neljänneksi jääneen Vantaan Hiihtoseuran ankkuri Jasmi Joensuu osoitti hyvää virettä, mutta parina hiihtänyt Hennariikka Rahkola putosi omalla viimeisellä osuudellaan kärkikolmikon vauhdista.