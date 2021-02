Toukokuun 26. päivä vuonna 2018 oli päivä, jolloin viimeistään kävi selväksi, että Gareth Bale on maailmanluokan pelaaja. Walesilainen teki kaksi maalia Mestarien liigan loppuottelussa, jossa Real Madrid voitti Liverpoolin 3–1.

Bale tuli vaihdosta kentälle ottelun 61. minuutilla. Ehti kulua vain kolme minuuttia ja yksi jalkapallohistorian loppuottelujen unelmamaaleista näki päivänvalon: huikea saksipotku painui Liverpoolin verkkoon. Sen lisäksi Bale teki 83. minuutilla maalin, joka lipsui Liverpoolin maalivahdin Loris Kariusin käsien kautta maaliin.

”Olin pettynyt, kun en aloittanut. Tunsin, että olisin ansainnut sen. Paras mitä pystyin tekemään oli tulla sisään ja tehdä vaikutus, ja tein sen”, Bale sanoi ottelun jälkeen uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kommentin alkuosa sopisi Balen melkein koko aikaan Real Madridissa, ja hämmentävästi se sopii myös kuluvaan kauteen. Bale palasi syyskuussa kauden mittaisella lainasopimuksella Tottenhamiin eikä Balen hyvin tunteva José Mourinho ole löytänyt seuran kovapalkkaisimmalle pelaajalle juuri käyttöä.

Miten tässä näin kävi?

Gareth Bale on tällä kaudella usein ollut vaihtopelaajana, jolle ei ole tullut kutsua kentälle.­

Pieni kertaus Balen jalkapallourasta on paikallaan. Bale on Southamptonin kasvatti, ja ainakin tarinan mukaan koulun liikuntatunneilla Bale sai pelata vain yhdellä kosketuksella eikä kosketus saanut tapahtua vasemmalla jalalla. Tämä johtui siitä, että Bale oli muihin nähden täysin ylivoimainen.

Southamptonin edustusjoukkueessa Bale ehti pelata vain yhden kauden (2006–2007), kun Tottenham hankki tuolloin 17-vuotiaan vasemman laitapuolustajan.

Sysäys kohti tähtiluokkaa tapahtui viimeistään syksyllä 2010, jolloin Tottenhamin manageri Harry Redknapp keksi nostaa Balen laitalinkiksi. Mestarien liigan ottelussa Milanon Interiä vastaan lokakuussa 2010 Bale teki hattutempun San Sirolla. Tottenham tosin hävisi ottelun 3–4.

Viimeisellä kaudellaan 2012–2013 Tottenhamissa Bale pelasi keskemmällä hyökkäyksen takana. Idea oli kaiketi uuden managerin André Villas-Boasin. Jälki oli jäätävää: 33 ottelussa 21 maalia. Lisäksi Bale keräsi suurin piirtein kaikki henkilökohtaiset pokaalit, joita Valioliigassa on tarjolla.

Kaudella 2012–2013 Gareth Bale oli Valioliigan paras pelaaja. Bale tuuletti 3. maaliskuuta 2013 maaliaan, jonka hän viimeisteli paikallisvastustaja Arsenalin verkkoon.­

Lopputuloksena oli unelmasiirto Real Madridiin. Hintalappu oli 91 miljoonaa euroa.

Jotkut tunnetut Realin kannattajat hämmästelivät siirtoa.

”Ostimme ennätyssummalla pelaajan seurasta, josta kukaan ei ole koskaan kuullutkaan”, totesi golfammattilainen Sergio Garcia.

Realissa Bale ei koskaan noussut oikeastaan kenenkään suosioon. Lukuisat loukkaantumiset, espanjan osaamattomuus ja erilaiset tempaukset, kuten ”Wales, golf, Madrid” -lipun heiluttelu, sysäsivät Balen tilanteeseen, jossa pelaaja oli helppokin jättää vaihtopenkille. Tilastot ovat kuitenkin kovat Realissakin: 171 ottelua, joissa 80 maalia.

”Huippukohdat ovat olleet uskomattomia huippuja, ja matalikot ovat olleet erittäin matalia”, Bale totesi BT Sportille.

Bale on ollut jatkuvasti siirtohuhujen kohteena, milloin Kiinaan, milloin minnekin. Realin sopimus on voimassa kesään 2022 asti. Ainakin väliaikaisena ratkaisuna tuli paluu Tottenhamiin.

” ”Hänelle ei anneta minuutteja, vaan hän ansaitsee minuutteja.”

Välillä näinkin päin: Gareth Bale oli avauskokoonpanossa 31. tammikuuta Brighton-ottelussa, mutta José Mourinho otti hänet vaihtoon toisella puoliajalla.­

Punainen matto oli valmiiksi levitettynä Tottenhamin uudella upealla stadionilla, mutta Mourinho on toiminut täysin samoin kuin Zinedine Zidane Real Madrissa: Bale pääsee silloin tällöin vaihdosta kentälle. Keskiviikkona Englannin cupin ottelussa hän ei ollut kokoonpanossa ollenkaan.

Yksi syy Balen vähäiseen peliaikaan on, kyllä, vähäinen peliaika. Realissa sitä kertyi niukasti eikä tuntuma pelaamiseen ole kovin hyvä. Lisäksi Tottenham liiti alkukaudesta Harry Kanen ja Son Heung-minin vahvojen otteiden ansiosta. Nyt joukkueen peli on yskinyt, mutta Mourinho ei ole siltikään löytänyt roolia Balelle – ei edes otteluista, joista Kane oli sivussa.

”En voi antaa pelaajalle minuutteja – ne eivät ole sellaisia, joita vain annetaan. Tiedämme ongelmat, joita hänellä oli viimeisten kausien aikana. Tiedämme, että hän tuli loukkaantuneena. Tärkeintä hänelle on olla jatkuvasti tasainen harjoituksissa ja korkealla intensiteetillä ilman ongelmia. Kun pelaaja on tasainen harjoituksissa, pelaaja on valmis. Hänelle ei anneta minuutteja, vaan hän ansaitsee minuutteja”, Mourinho sanoi The Guardianin mukaan.

Mourinho totesi, että Balen otteet harjoituksissa ovat parantuneet, joten peliaikaakin voi olla paremmin luvassa.

Gareth Bale kamppaili pallosta Walesin ja Suomen Kansojen liigan ottelussa 18. marraskuuta Cardiffissa.­

Balen pelaamattomuus huomattiin myös syyskuussa Olympiastadionilla Kansojen liigan ottelussa, kun Wales voitti Suomen 1–0. Bale pelasi Huuhkajia vastaan vain ensimmäisen puoliajan ja erittäin vaisusti. Marraskuussa Cardiffissa nähtiin jo välähdyksiä toisenlaisesta Balesta, kun hän johdatti Walesin 3–1-voittoon.

Mutta: on myös epäilty, että Mourinho ei edes halunnut Balea Tottenhamiin. Mourinho tarvitsi keskuspuolustajan, mutta Tottenhamin puheenjohtaja Daniel Levy tarttui Baleen, koska se oli ”tarjous, josta ei voinut kieltäytyä”.

Balen satumaisesta vähintään lähes 600 000 euron viikkopalkasta Tottenham maksaa arvioiden mukaan ainakin 250 000 euroa, mikä on enemmän kuin kenelläkään muulla pelaajalla Tottenhamissa.

Bale voi vielä olla tärkeä pelaaja Tottenhamille ja sille on päivämääränkin: 25. huhtikuuta. Tuolloin Tottenhamilla on mahdollisuus katkaista vuodesta 2008 jatkunut pokaaliton ajanjakso liigacupin finaalissa Manchester Cityä vastaan.

The Athleticin mukaan Balen rooli ”pukukoppipelaajana” on merkittävä yhdessä toisen kokeneen pelaajan, kakkosmaalivahti Joe Hartin kanssa. Ainakin Bale tietää, miten loppuottelut ratkaistaan.

City ja Tottenham kohtaavat myös tänään lauantaina Valioliigassa kello 19.30.