The New York Times: FC Barcelonan valtaviin taloudellisiin ongelmiin on ratkaisu, johon kukaan ei halua tarttua – Lionel Messin sopimus on yksi seuran järjettömistä virheistä

FC Barcelonan pelaajien palkat vievät 74 prosentin siivun seuran tuloista.

Jalkapalloseuroista suurin, FC Barcelona, on myös suurissa taloudellisissa ongelmissa. Seuralla on velkaa yli miljardi euroa. The New York Times toteaa laajassa jutussaan, että FC Barcelonan ongelmat ovat pääosin sen omaa syytä.

Seura käyttää pelaajien palkkoihin yli 630 miljoonaa euroa vuodessa. Pelaajien palkat vievät vuotuista tuloista 74 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin sen kilpailijoilla. Useimmilla suurilla seuroilla palkkojen osuus on korkeintaan 60 prosenttia.

”Se on kamalan paljon”, sanoo Barcelonan tilapäinen puheenjohtaja Carles Tusquets.

Tavallaan FC Barcelona on oman menestyksensä uhri. Kun FC Barcelona vielä voitti Mestarien liigan finaaleita, pelaajista haluttiin pitää kiinni ja siitä jouduttiin maksamaan.

”Jos emme olisi tehneet sopimuksia, he olisivat lähteneet ”, FC Barcelonan entinen talousjohtaja Jordi Moix sanoo The New York Timesille.

Moix myöntää, että eronnut puheenjohtaja Josep Bartomeu ja seuran hallitus tekivät virheitä, mutta hänen mukaansa loppujen lopuksi tilanteen ajautuminen ongelmaksi ei ollut heidän hallittavissaan.

”Kuinka paljon oli johdon syytä? Kuinka paljon koronaviruksen? Nämä ovat subjektiivisia kysymyksiä.”

Moixin arvion mukaan pandemiasta johtuvat menetykset nousevat lopulta yli 500 miljoonaan euroon.

Nyt kun tulot ovat romahtaneet, pelaajien palkkojen arvioidaan vievän jo 80 prosentin osuuden vuotuisista tuloista.

Palkat ja sopimukset: hiljattain paljastui, että Lionel Messin tuoreimman sopimuksen arvo on 555 miljoonaa euroa. Tähän kun lisää muun muassa Ousmane Dembéléstä ja Philippe Coutinhosta maksetut yli sadan miljoonan euron siirtosummat, edes Neymarista saatu yli 200 miljoonaa euroa lämmitti seuran kassaa vain hieman.

Mitä seura aikoo tehdä? Yksi ratkaisu on 7. maaliskuuta, jolloin FC Barcelona valitsee uuden puheenjohtajansa. The New York Timesin mukaan ehdokkailla on yhteinen ongelma: säästöjä pitäisi tehdä, mutta seuran valtava kannattajaryhmä vaatii samalla menestystä.

Yhtenä ratkaisuna nähdään Goldman Sachsin junailema yli 200 miljoonan euron sopimus, jolla FC Barcelona myisi joitain ei-urheilullisia liiketoimiaan, kuten sisällöntuottamisen ja myyntitoiminnan. The New York Timesin mukaan tälle ajatukselle ollaan suhtauduttu seurassa myönteisesti.

Lisäksi Goldman Sachs on myös tehnyt seuran kanssa alustavan sopimuksen Camp Nou -stadionin remontista. Yli 900 miljoonan euron hanke toisi stadionille runsaasti aitioita, joita siellä ei nyt ole. Lisäksi nykyinen stadion lähes kokonaan kattamaton.

Sitten on vielä yksi vaihtoehto, The New York Times toteaa. Jos seura ei pyrkisi tekemään uutta sopimusta Messin kanssa, se ratkaisi monta ongelmaa ja antaisi seuralle aikaa muiden ongelmien ratkaisemiseen.

Mutta: samalla kun puheenjohtajaehdokkaat puhuvat taloudellisen tilanteen korjaamisesta, Messistä luopumista kukaan ei halua ottaa esille.

”Historian parhaalla pelaajalla on runsaasti kaupallista arvoa”, Victor Font, yksi puheenjohtajaehdokkaista, sanoo.

Font on varma, että Messi tekee FC Barcelonan kanssa uuden sopimuksen. Font tarjoaisi Messille elinikäistä sopimusta, jolla argentiinalainen jäisi seuraan peliuransa jälkeenkin. Fontin mukaan se olisi palkkio pelaajalle, joka toi FC Barcelonan nykyiseen asemaansa.