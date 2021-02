Mäkäräinen saavutti Pyhäjärvellä SM-hopeaa, Riitta-Liisa Roponen vei mestaruuden.

Komean ampumahiihtouransa viime kauden jälkeen lopettanut Kaisa Mäkäräinen teki yhden asian selväksi heti sen jälkeen, kun hän oli sijoittunut Riitta-Liisa Roposen jälkeen lauantaina toiseksi 10 kilometrin (v) hiihdon SM-kisassa.

”En todellakaan lähde. Kieltäydyn. Se on oikeaa peliä, ja tämä on harrastelua”, Mäkäräinen vastasi kysymykseen, lähtisikö hän Oberstdorfin MM-kisoihin hiihtämään tätä samaa matkaa, jos paikkaa hänelle tarjottaisiin.

Mäkäräinen jätti Pyhäjärvellä taakseen kaikki paikalla olleet maajoukkueen naiset. Roponenhan ei ole ollut pariin vuoteen maajoukkueryhmässä, vaikka nyt käytännössä varmistikin paikkansa MM-joukkueessa.

Mäkäräisen suoritusta ei voi pitää yllätyksenä. Kolmanneksi sijoittui maajoukkueen Laura Mononen.

Suomen kaksi paras naista oli kisasta poissa. Krista Pärmäkoski on Italiassa MM-kisoihin valmistavalla korkean paikan leirillä, ja Kerttu Niskanen on sivussa pohjeluun murtuman takia.

Mäkäräinen perusteli kieltäytymistään sillä, että muut naiset ovat tähdänneet MM-kisoihin tosissaan. Hän painotti, että osallistuminen SM-kisoihin ei ollut mikään paluu huippu-urheiluun.

”Ei pidä ajatella, että tämä on heidän huonouttaan. Mieluummin kääntää sen niin päin, että se on minun hyvyyttäni. Heillä on päätavoitteet siellä, ja he ovat tehneet harjoittelunsa MM-kisoja varten. En halua tehdä tätä enää tosissaan”, hyväntuulinen Mäkäräinen sanoi aurinkoisessa Honkavuoren hiihtokeskuksessa.

Mäkäräinen, 38, arvioi saaneensa etua siitä, että Honkavuoren lyhyet mutta suhteellisen jyrkät nousut sopivat hänelle täydellisesti. Tällaisella ladulla hän pystyi hyödyntämään tuttua vahvuuttaan, niin sanottua kuokkatekniikkaa.

”Tämä oli ihan minun ratani. Jos olisi ollut enemmän wassua ja sellaista helpompaa, en olisi sijoittunut näin hyvin. Nyt oli kuokkaa riittävästi. Eipä ne omat vahvuudet mihinkään muutu. Hienoa nähdä, että pohjat riittää näinkin pitkälle”, Mäkäräinen sanoi.

Wassu tarkoittaa hiihtoslangilla niin sanottua Wassbergin tekniikkaa, jota hiihdetään loivemmissa nousuissa.

Mäkäräinen määritteli itsensä kilpakuntoilijaksi ja myönsi, että pitkän uran jälkeen vanhat pohjat ovat toki tallella.

”Kyllähän kuntoilijatkin käyvät paljon kisoissa. Olisi kiva, jos olisi taas jotain massahiihtoja ja voisi mennä sinne nauttimaan tapahtumasta. Siellä ei tarvitse olla enää tosissaan, eikä se tarkoita, että ei voisi tehdä hyviä suorituksia. Nautin siitä, että voin pitää itseäni tiukilla. Ei rakkaus hiihtourheilua kohtaan lopu, vaikka huippu-urheilu loppuisikin.”

Kilpaileminen SM-ladulla toi myös jännityksen pintaan.

”Eiliseen iltaan asti olin tosi cool, mutta nukkumaan mennessä ja tänään aamulla rupesin jännittämään.”’

Syksyllä Mäkäräinen kilpaili muutaman kerran voitokkaasti polkujuoksussa. Luonnossa juokseminen on ollut hänelle hyvinkin tuttu harjoitusmuoto.

Ennen SM-kisaa hän oli tänä talvena kilpaillut ladulla vain kerran. Hän voitti kansallisen kilpailun Polvijärvellä, jossa matka oli vain kolme kilometriä.

Mäkäräinen on luvannut kilpailla SM-ladulla myös lapsuudenmaisemissaan Ristijärvellä, jossa kauden toiset SM-kisat käydään vuoden lykkäämisen jälkeen kevättalvella.

”Sinne en aio valmistautua sen paremmin kuin tännekään. Minulle on vain tärkeää olla siellä mukana.”

Mäkäräinen kertoi käyvänsä edelleen ampumassa noin kerran kuukaudessa.

”Nyt on ollut viime aikoina liian kylmää. Pitää käydä taas, kunhan kelit lauhtuu. Varmaan olen mukana Rovaniemellä (ampumahiihdon) SM-kisoissa. Ne ovat viikko Ristijärven jälkeen.”

Mäkäräisen tyypilliset hiihtolenkit ovat olleet noin puolentoista tunnin mittaisia, ”jutteluvauhdilla”.

”Olen tehnyt muutaman kaksituntisen pertsan lenkin, mutta ne kovat puuttuvat.”

SM-ladulle valmistautumisen estivät Pohjois-Karjalan yli 20 asteen pakkaset.

”Eilen täällä pääsin hiihtämään vähän reippaampaa.”

SM-ladulla Mäkäräinen oli aiemmin saavuttanut kaksi Suomen mestaruutta.

Hän kilpaili myös MM-hiihdoissa vuonna 2013 tällä samalla matkalla sijoittuen 14:nneksi. Lahden maailmancupissa hän sijoittui vuonna 2014 yhdeksänneksi, niin ikään vapaan kympillä.

SM-kilpailujen vapaan kilpailut:

Naiset, 10 km: 1) Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi 26.45,9, 2) Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijat jäljessä 11,2 sekuntia, 3) Laura Mononen Hämeenlinnan Hiihtoseura –24,3, 4) Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura –28,3, 5) Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat –46,4, 6) Sini Alusniemi Ikaalisten Urheilijat –1.06,60.