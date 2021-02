Essi Sainio ja huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen uskovat, että naisten urheilutapahtumien näkyvyys ja helppo saavutettavuus lisäävät kiinnostusta lajeja kohtaan.

Valtioneuvosto teki viime torstaina uuden asetuksen, jonka mukaan yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien listalle lisätään naisten urheilutapahtumia. Tapahtumat on televisioitava Suomessa niin, että suuri yleisö voi seurata niitä maksutta joko suorina tai nauhoitettuina lähetyksinä.

Listalle tulevat esimerkiksi naisten jalkapallon MM- ja EM-loppukisojen avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä naisten jääkiekon MM-kisojen välierä- ja loppuottelut. Ne on lähetettävä kokonaan suorina lähetyksinä.

HJK:n pelaaja Essi Sainio on asetuksesta enemmän kuin mielissään.

”Ihan sairaan hieno juttu. Vuosikaudet olen toivonut, että urheilutapahtumat olisivat helpommin saavutettavissa.”

Sainio muistelee, kun hän ensimmäistä kertaa katsoi naisten MM-futista 2000-luvun alkupuolella ”joltain laittomalta striimiltä netistä”. Siitä on onneksi tultu aika harppaus eteenpäin. Etenkin vuoden 2019 MM-kisojen lähetykset ovat jääneet mieleen elämyksenä.

”Ne olivat huikeat. Laadukas toteutus ja asiansa osaavat asiantuntijat. Uskon, että se nostaa arvoa myös lajin ulkopuolisten ihmisten silmissä.”

Naisten urheilun näkyminen tekee siitä luonnollisempaa, varsinkin tulevaisuuden sukupolville. Se voi myös tuoda helpotusta taloudellisella puolella.

”Urheilu on aika kaupallista ja pyörii isoilla rahoilla. Kun naisten jalkapallo ja jääkiekko saavat näkyvyyttä, sponsorit kiinnostuvat ja hyvä kehä lähtee liikkeelle.”

Urheilussa Sainio uskoo paremman näkyvyyden avartavan lajitietoutta, yhdistävän ihmisiä, kasvattavan harrastajamääriä ja sitä kautta pelaajamassaa.

Mutta Sainio näkee asialla myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.

”Yhteiskunnan voimaantumisen näkökulmasta on vain oikein, että naiset pääsevät tälle listalle. Minulla on sellainen olo, että nyt ollaan jonkin suuren äärellä. Lisää upeita asioita on tulossa, kun uskalletaan tehdä töitä muutoksen eteen ja meillä on oikeita ihmisiä päättävissä positioissa.”

Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen pitää asetusta askelena siihen suuntaan, että tunnustetaan naisten jalkapallon kiinnostavuus.

”Vuoden 2019 kisat osoittivat jo kuinka laajaa kiinnostus naisten arvoturnauksia kohtaan on”, Miettinen toteaa.

Amanda Rantanen, Tuija Hyyrynen, Essi Sainio ja Emmi Alanen juhlivat voittoa Skotlannista Edinburghissa viime vuoden joulukuussa.­

Arvoturnauksien näyttäminen lisää yleistä kiinnostavuutta lajia kohtaan. On myös hyvä, että alkuottelut ovat listassa mukana, jotta katsojilla on mahdollisuus tulla mukaan matkan aikana.

”Jos näytetään pelkästään Helmareiden EM- tai MM-karsintapelejä pelejä, niissä on niin pitkä väli etteivät ihmiset ehdi koukuttautua samalla tavalla kuin arvokisoissa, jossa pelejä tulee käytännössä koko ajan useamman viikon ajan. Mukana on varmasti myös niitä, jotka eivät ole aiemmin seuranneet lajia. ”

Naisten jalkapallo on Miettisen mukaan kasvanut viimeisten vuosien aikana ”järkyttävän paljon”. Keskieurooppalaiset huippusarjat näkyvät jo Suomessakin maksukanavilla.

”Kaikki osoittaa sen, että ihmiset ovat alkaneet katsoa jalkapalloa myös naisten pelaamana. Eikä siis pelkästään miesfutista tai naisfutista, vaan jalkapalloa.”

Muutosta tähän suuntaan on ollut havaittavissa jo aiemmin, esimerkiksi vuoden 2017 naisten EM-kisat tavoittivat jo runsaan yleisön.

”Ennen ajateltiin, että arvokisat ovat vain kahden vuoden välein eli puhuttiin vain miesten kisoista, mutta nyt puhutaan, että joka kesä on jalkapallon arvokisat.”

Lajille se on iso juttu.

”Jalkapallo hyötyy siitä, että jalkapallo näkyy. Lapset ja nuoret, tytöt ja pojat hyötyvät siitä ja sitä kautta toivottavasti kasvaa uusia unelmia.”