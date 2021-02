HIFK nousi päätöserän maaleilla Tapparan ohi.

Tappara–HIFK 2–3

Tampereen Tappara ehti pelata jääkiekon Liigassa yli kuukauden ilman tappioita. Mutta lauantaina kovavireisen ryhmän yhdeksän pelin mittainen voittoputki tuli päätökseensä. Sen päätti Helsingin IFK, joka haki vieraspelistä 3–2-voiton.

Voitto-osumaa pääsi juhlimaan keskushyökkääjä Miro Väänänen. Kauden neljännen maalinsa tehnyt joukkueen nelossentteri sai kiekon ylivoimalla b-pisteiden väliin Ville Leskiseltä ja laukaus painui ohi Tapparan maalivahdin Christian Heljangon.

”Leskinen pääsi tulemaan hyvin laidasta, ja maali oli sellainen futistyylinen sijoitus”, Väänänen sanoi onnistumisestaan.

Väänänen pelasi liigauransa ensimmäisen ottelun reilu vuosi sitten, kun hän tuli Joensuun Jokipojista HIFK:hon tuuraajaksi flunssa-aallon aikana. Silloin pelit jäivät yhteen otteluun, mutta täksi kaudeksi 22-vuotias Väänänen sai liigasopimuksen.

”Aluksi oli vähän hakemista, kun vauhti muuttui aika paljon. Kun on tullut enemmän pelejä, on mennyt parempaan suuntaan ja päässyt ylivoimalle ja alivoimalle”, sanoo viime kaudella 41 tehopistettä Mestiksessä tehnyt Väänänen.

Tällä kaudella Väänänen on 27 Liiga-otteluun tehot 4+7=11. Kauden edetessä vastuu on kasvanut, sillä vielä lokakuussa Väänänen pelasi suurimman osan peleistä alle 10 minuutin peliajalla. Tammikuun puolivälin jälkeen vastuuta on tullut useimmissa peleissä yli 15 minuuttia.

”Yritän tuoda joukkueeseen periksiantamattomuutta ja taklauksia. Kaikkea mitä nelossentterin pitääkin.”

Ennen Väänäsen voitto-osumaa Tampereen lauantai-illassa iskettiin maaleja vuorotahtiin. Tappara aloitti avauserässä maalinteon Santtu Kinnusen viivalaukauksella, mutta HIFK:n Henrik Borgström tasoitti ennen erän päättymistä.

Toisessa erässä Kasper Simontaival pääsi siirtämään Topi Nättisen laukauksen paluukiekon maaliin ja vei kotijoukkueen jälleen johtoon. HIFK:n tasoitus tuli päätöserän alussa. Ville Varakas laittoi siniviivasta jäänuoliaisen kohti maalinedustaa, jossa Sebastian Dyk ohjasi kiekon verkkoon.

Väänäsen osuma toi voiton, joka maistui ennen kaikkea perjantain heikon lopun jälkeen. Ässät pääsi tasoittamaan perjantain kamppailun viimeisellä minuutilla ja nappasi vielä jatkoajalla lisäpisteen.

”Parannettiin edellisestä pelistä ja oli hyvää pelaamista. Vähän hakemista vielä, mutta pystyttiin klaaraamaan kolme pistettä”, Väänänen sanoi.

HIFK:ta odottaa ensi viikolla kova urakka. Joukkue pelaa neljä ottelua. Ensin tiistaina ja keskiviikkona sen jälkeen yhden päivän tauon jälkeen vielä perjantaina ja lauantaina.

Kotikaukalossa HIFK pelaa vain tiistaina Saipaa vastaan. Sen jälkeen vuorossa ovat vieraspelit Kouvolan Kookoota, Lahden Pelicansia ja Jyväskylän Jypiä vastaan.

”Kova tahti. Pitää muistaa tehdä palauttelut ja muut viimeisen päälle”, Väänänen sanoi tulevasta haasteesta.

HIFK lähtee tulevaan viikkoon jo Liigan kolmannelta sijalta. Sarjakärki Lukko on jo 13 pistettä karussa, mutta toisena olevaan Turun Palloseuraan ero on vain kolme pistettä.