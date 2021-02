IS: Trumpin aikakausi kypsytti Olli Jokisen perheen muuttopäätöstä: ”Kyllä tässä on mennyt kaverisuhteita”

Kuusi vuotta sitten pelaajauransa päättänyt Olli Jokinen on Kuopion KalPan kasvatti ja edusti suomalaista joukkuetta viimeksi NHL:n työsulkukaudella 2004-05.

Yli 1 000 ottelun NHL-uran pelannut Olli Jokinen perheineen on helpottunut, kun Donald Trump ei ole enää Yhdysvaltojen presidentti. Ilta-Sanomien haastattelussa Jokinen ja hänen vaimonsa Katerina Jokinen myöntävät, että muutto Floridasta Suomeen on lähellä.

”Olen ollut täällä (Yhdysvalloissa) 23 vuotta, enkä ole ikinä nähnyt aikaisemmin sellaista presidenttiä, jota ihmiset palvovat. Jos et ole Trumpin kannattaja, niin saat painua muualle, ja varmaan toisin päin on sama asetelma. Kyllä tässä on mennyt kaverisuhteita”, Olli Jokinen myöntää.

Ilta-Sanomat ja Iltalehti kertoivat torstaina, että Jokinen on Mikkelin Jukurien liigajoukkueen seuraava päävalmentaja. Jukurit on kertonut ensi kauden valmentajakuvioistaan sen, että Marko Kauppinenei jatka joukkueen päävalmentajana. Kauppinen siirtyy alle 16-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajaksi. Jokinen ja Kauppinen saavuttivat alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 1998.

Jokiset eivät paljasta ensi kauden suunnitelmiaan Ilta-Sanomille, mutta eivät kiistä paluumahdollisuutta Suomeen. Katerinan mukaan perhe on valmis seuraamaan isää tämän valmentajauralla.

”Mulle sopii ihan hyvin. Me olemme sillä tavalla ihan hyvässä asemassa, että kun lapset ovat vähän vanhempia, he ymmärtävät miten hieno paikka esimerkiksi Suomi on”, kolmelapsisen perheen äiti sanoi.

Kuusi vuotta sitten pelaajauransa päättänyt Olli Jokinen on Kuopion KalPan kasvatti ja edusti suomalaista joukkuetta viimeksi NHL:n työsulkukaudella 2004–05. Hän kiekkoili tuolloin HIFK:ssa, missä hän ehti saavuttaa Suomen mestaruuden 1998. Jokisten suvun ja Jukurien tiet ristesivät jo 1970-luvulla, jolloin Olli Jokisen isä Matti Jokinen edusti Jukureita 1. divisioonassa.