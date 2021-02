Huoltopäällikkö Martin Norrgårdin mielestä fluorivoidekielto ei voi tulla voimaan vielä ensi kaudellakaan.

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Martin Norrgård pitää käytännössä mahdottomana, että kohuttu fluorivoidekielto astuisi voimaan ensi kaudelle, jonka päätapahtuma ovat tällä tietoa Pekingin olympialaiset.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS lykkäsi viime syksynä fluorivoidekiellon voimaantuloa vuodella, kun oli käynyt ilmi, että fluorikiellon valvomiseen tarkoitetun laitteiston kehittely oli pahasti kesken.

Norrgårdin mukaan valvontalaitteiston kehittäminen on edelleen kaukana toivotusta.

”Kielto ei voi astua voimaan ensi kaudelle, koska testausprosessi ei ole kerta kaikkiaan luotettava. Toivon oikeasti, että kieltoa lykätään edelleen, tai sitten pitää ottaa isoja askeleita”, Norrgård sanoi HS:lle.

Jos kielto olisi nyt voimassa, kilpailuissa voisi edelleen käyttää Norrgårdin mukaan huoletta fluorivoiteita, koska valvontalaite ei pysty niitä tunnistamaan.

Tämä kävi tylysti ilmi kaksi viikkoa sitten, kun Falunin maailmancupin yhteydessä kaikille maille tarjottiin yllättäen mahdollisuutta Saksassa kehitetyn laitteen kokeilemiseen.

”Se laite ei tunnistanut fluorivoiteita”, Norrgård tiivisti kokeilun annin.

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Martin Norrgård.­

Suomalaiset tekivät yhteistyötä ja vaihtoivat tietoja testituloksista Ruotsin, Norjan ja USA:n kanssa. Käytännössä testiin vietiin suksia, joissa oli fluorivoidetta peiteltynä.

”Yritimme näin ikään kuin huijata sitä laitetta ja kerroimme siitä myös testaajille. Se oli vahva osoitus, että laite ei ole lähelläkään sitä tasoa, jolla sen pitäisi olla.”

”Oikeasti toivon, että he aika nopeasti rupeavat miettimään, millaista katastrofia he ovat kehittämässä. Ei voi olla niin, että fluoripulverilla voisi kilpailla. Testi oli niin sattumanvarainen, että joku suksi meni läpi ja toinen ei. Siinä on parametrit aivan hukassa tällä hetkellä”, Norrgård sanoi.

Samoilla linjoilla on Norjan hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Stein Olav Snesrud.

”Vaikuttaa siltä, että he ovat valtavan kaukana toimivasta laitteesta”, Snesrud sanoi HS:lle.

Snesrud totesi kaikkien osapuolten olevan yksimielisiä siitä, että valvontalaitteen täytyy toimia sataprosenttisesti, ennen kuin fluorivoidekielto voi astua voimaan.

”Uskon, että Falunissa oli ensimmäinen kerta, kun he kokeilivat laitetta sellaisilla suksilla, joita he eivät olleet itse voidelleet. He eivät ymmärtäneet paljoa siellä saamistaan mittaustuloksista, mutta toivon, että he ymmärtävät enemmän ja oppivat, kun he analysoivat kaiken saamansa datan Saksassa”, Snesrud sanoi.

Norrgårdin mukaan sekä suksihuoltajat että voidevalmistajat alkavat olla turhautuneita.

”Välillä mietitään, pitääkö tankata ja ostaa fluorivoiteita. Sitten mietitään, että ei osteta, jos ensi vuonna on fluorikielto, ja sitten ostetaan turhaan. Sitten nähdään, että testiprosessi ei toimi, ja voidaan ostaa. Eihän tämä ole mitenkään kestävä malli kenellekään.”

FIS:n päätös fluorivoiteiden kieltämisestä perustui siihen, että EU:n kemikaaliviranomainen kielsi tiettyjen fluoriyhdisteiden valmistuksen ja markkinoille tuomisen heinäkuusta 2020 alkaen. Syynä ovat niiden mahdolliset haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.

Fluorivoidekielto olisi hiihdossa suuri muutos, vaikka voidevalmistajat ovat kuumeisesti kehittäneet uusia fluorittomia voiteita.

Kielto koskisi myös Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n kilpailuja.

Suksivoiteissa fluoriyhdisteitä on käytetty runsaat 30 vuotta. Tänä aikana tiettävästi vain yksi maastohiihdon arvokisamitali on saavutettu fluorittomalla voiteella voidelluilla suksilla.

Fluorivoiteitten ylivoima fluorittomiin voiteisiin verrattuna korostuu varsinkin kosteilla keleillä, koska niiden kyky hylkiä kosteutta ja likaa on ylivertainen.