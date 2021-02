NHL:ssä on pelannut tällä kaudella jo 48 suomalaista, Dallasin Roope Hintziä ylistetään: ”Hän on paras hyökkääjämme juuri nyt”

HS kokosi ensimmäisen kuukauden suomalaisnumeroita. Maalivahti Kevin Lankinen on tehnyt läpimurtonsa Chicagon maalilla.

Jääkiekon NHL:n runkosarjasta on saatu pelattua ensimmäinen kuukausi. Runkosarja alkoi 13. tammikuuta yli kolme kuukautta tavainomaista myöhemmin ja ottelumäärissä on koronaviruspandemian takia tavallista suurempia eroja.

Vähiten pelejä on kertynyt New Jersey Devilsille, joka on pelannut vasta yhdeksän kertaa. Vancouver Canucks on ollut kaukalossa tuplasti useammin: joukkueella on kasassa 18 peliä.

HS kokosi suomalaispelaajien onnistumisista kertovia lukuja tähän juttuun numeromuodossa.

3

Tähän asti kolme suomalaista on onnistunut kokoamaan vähintään pisteen ottelua kohden. Winnipegistä Columbukseen kaupattu Patrik Laine on tehnyt seitsemään peliin kahdeksan tehopistettä ja pelaa toistaiseksi kovimmalla pistekeskiarvolla 1,14.

Patrik Laine tuulettaa nyt maalejaan Columbuksessa.­

Tasan pisteen ottelua kohden on kerännyt kaksi keskushyökkääjää. Florida Panthersin Aleksander Barkov on tehnyt 12 peliin yhtä monta pistettä. Suurin yllättäjä joukossa on Dallas Starsin ykkössentterin paikan napannut Roope Hintz. Hintz on aloittanut kauden keräämällä kymmenen pistettä kymmeneen peliin.

Hintziltä jäi kaksi Dallasin peliä väliin loukkaantumisen vuoksi, mutta tahti ei ole hidastunut. Lauantaina Hintz pelasi 23.34 ja sai ottelun jälkeen vuolaat kehut valmentajalta Rick Bownessilta.

”Viimeisimmät pari peliä hän on ollut paras hyökkääjä jäällä molemmat joukkueet huomioiden. Hän lentää jäällä, voittaa aloituksia ja tekee hienoa työtä alivoimalla. Hänen ketjunsa on juuri nyt paras ketju, joka meillä on. He ovat johdonmukaisia ja ovat uhka aina jäällä olleessaan. Hän on paras hyökkääjämme juuri nyt”, Bowness sanoi Dallas Newsille.

Ottelukohtaisissa pistemäärissä Carolinan Sebastian Aho (11 pistettä 12 pelissä) ja Coloradon Mikko Rantanen (10 pistettä 11 pelissä) ovat yli 0,9 pisteen tahdissa.

4.40

Dallasin suomalaisista löytyy myös suomalaisista eniten peliaikaa saava pelaaja. Puolustaja Esa Lindell luutii joukkueen puolustuksessa liki 24 minuutin keskiarvolla.

Lindellin arvoa Starsille ei mitata tehopisteissä, hän on tehnyt koko kaudella yhden pisteen. Sen sijaan hän ahertaa joukkueensa alivoimapelissä. Lindell on pelannut TSN:n tilastojen mukaan 4 minuuttia ja 40 sekuntia alivoimapeliä ottelua kohden. Keskiarvolukema on koko NHL:n kovin.

Esa Lindell on Dallasille tärkeä pelaaja oman maalin edessä.­

10

Alkukaudesta nähtiin NHL-historian ensimmäinen ottelu, jossa kentällä oli kymmenen suomalaista pelaajaa. 4. helmikuuta Nashvillen ja Floridan pelissä pelasivat Nashvillen Erik Haula, Mikael Granlund, Juuse Saros, Pekka Rinne ja Eeli Tolvanen sekä Floridan Aleksander Barkov, Aleksi Heponiemi, Eetu Luostarinen, Markus Nutivaara ja Juho Lammikko.

Ottelun suomalaisryhmässä oli edustettuna kelpo määrä suomalaista maajoukkuemenestystä viime vuosilta. Lammikko ja Luostarinen olivat voittamassa miesten maailmanmestaruutta 2019, Tolvanen ja Heponiemi alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruutta 2019, Saros pelasi maalilla vuoden 2014 20-vuotiaiden mestarijoukkueessa ja Granlund esitteli ilmaveivitaitoaan vuonna 2011, kun miehet voittivat mestaruuden.

34

Maalivahti Kevin Lankinen on tehnyt läpimurtonsa NHL-kaukaloihin Chicago Blackhawksissa. Suomen maailmanmestariksi vuonna 2019 torjunut Lankinen joutuu urakoimaan otteluissa valtavasti, sillä keskimäärin hän on torjunut 34 kertaa ottelua kohden.

Lankinen on pelannut 11 ottelussa, joista Chicago on voittanut kuusi ja hävinnyt kolme vasta jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa. HIFK-taustainen Lankinen on pysäyttänyt kiekot 92,5 prosentin varmuudella ja vallannut ykkösmaalivahdin paikan.

48

NHL-kaukaloissa on esiintynyt tällä kaudella 48 suomalaista. 39 heistä on kenttäpelaajia ja yhdeksän maalivahteja. Suomalaispelaajista saisi siis määrän puolesta koottua kaksi täyttä joukkuetta NHL-otteluun.

Kenttäpelaajista puolustajia on 14 ja hyökkääjiä 34.

Sekä viime että toissa kaudella NHL:ssä pelasi sarjan verkkosivujen tilastojen mukaan 41 suomalaista kenttäpelaajaa ja kahdeksan maalivahtia, eli yhteensä 49 suomalaista. Tällä kaudella esimerkiksi puolustaja Sami Vatanen ei ole aloittanut kauttaan loukkaantumisen takia, joten mitä todennäköisimmin viime vuosien lukua vähintään sivutaan.

1035

Columbukseen kesällä siirtynyt Mikko Koivu päätti lopettaa uransa kauden jo alettua. Koivu pelasi NHL-urallaan 1 035 ottelua, joista viimeiset seitsemän Columbuksessa. Koko uransa siihen asti Koivu edusti Minnesota Wildia, jonka kapteenina hän pelasi kaudesta 2009–10 viime kauden loppuun asti.

Mikko Koivun aika Columbuksessa jäi seitsemän ottelun mittaiseksi, kun keskushyökkääjä päätti uransa.­

Koivun lisäksi 1000 NHL-pelin rajan on ylittänyt seitsemän suomalaista. Listan ykkösenä on 1451 peliä pelannut Teemu Selänne. Rajan ovat ylittäneet myös Teppo Numminen (1 372), Jari Kurri (1 251), Olli Jokinen (1 231), Saku Koivu (1 124), Kimmo Timonen (1 108) ja Valtteri Filppula (1 030). Heistä Filppulan ura jatkuu yhä Detroitissa.