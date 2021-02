Moilanen aloitti SM-sprintin lupaavasti, mutta voimat loppuivat välierässä. Mestaruuden vei Lauri Vuorinen.

Pyhäjärvi

Niilo Moilanen, 19, ja Alexander Ståhlberg, 18, olivat viikon suurimmat säväyttäjät suomalaisessa huippuhiihdossa.

Nuorten MM-mitalisteista Moilanen oli vielä lauantaina hankkimassa sprintin MM-kullan jatkoksi hopeaa viestijoukkueen aloittajana mutta siirtyi sitten mittamaan tasoaan yleisen sarjan SM-sprinttiin Pyhäjärvelle.

Alku näytti erittäin lupaavalta, kun Moilanen sijoittui karsinnassa toiseksi edellään vain tuleva Suomen mestari Lauri Vuorinen.

Alkueränsä Moilanen voitti vaivattomasti, mutta välierässä hän hyytyi neljänneksi, eikä aika riittänyt finaaliin.

”Tavoite on aina saada oma paras suoritus ulos ja katsoa sitten kisan jälkeen lopputulos. Tänään jätin kaiken ladulle. Aika-ajo ja alkuerä olivat tosi hyviä. Välierässä loppuivat paukut kesken”, sanoi Moilanen, joka sijoittui lopputuloksissa seitsemänneksi.

Ennen kisaa spekuloitiin jopa sillä, voisiko Moilanen päästä Oberstdorfin MM-joukkueeseen. Yksi paikka sprinttiin oli auki. Päävalmentaja Teemu Pasanen oli toivonut, että Moilanen tulee viivalle.

Käytännössä MM-paikkaan olisi voinut riittää kakkossija siinä tapauksessa, että edellä on MM-paikkansa jo varmistanut Vuorinen. Kisasta jäi pois kaksi MM-sprinttinelikon hiihtäjää, Joni Mäki ja Ristomatti Hakola.

”En ajatellut MM-paikkaa hirveästi. Näin sen niin, että lähden nuorena altavastaajana haastamaan vanhempia.”

Nuorten MM-menestys toi Moilaselle kaikenlaista ylimääräistä ohjelmaa, joka vei energiaa.

”On ollut kaikin puolin mahtava mutta kohtalaisen rankka viikko. Tietysti kisoja ja kaikki sellainen pyöritys siihen päälle. Kaikki ryöpsähti ekaa kertaa, mutta kyllä siitä on ihan hyvin selvinnyt. Nyt on ihan hyvä päästä huokaisemaan.”

Moilanen myönsi, että MM-voitto antoi valtavasti itseluottamusta. ”Se kertoi, että ollaan oikealla polulla ja kehitystä on tullut.”

Moilanen on syntyjään oululainen. Viime toukokuussa hän muutti Rovaniemelle parempien harjoitusolojen perään. Tämän vuoden alussa tukikohta vaihtui Sotkamoon, kun keväällä alkaa varusmiespalvelus Urheilukoulussa Kajaanissa.

Ennen armeijaa on edessä vielä viimeiset kaksi ylioppilastutkinnon koetta. Suoritettuna on muun muassa pitkä matematiikka.

Moilanen on raamikas 189-senttinen sprintterityyppi, jolle salibandy oli toinen päälaji 15-vuotiaaksi asti. Tuolloin hiihto valikoitui ykköslajiksi, mutta säbässä hän ehti saavuttaa ikäluokan SM-pronssia Oulun Luistinseuran väreissä.

”Ei tarvinnut lopettaa sitä tyhjin taskuin. Jäi hyvä fiilis, ja paljon se antoi. Siinä piti tehdä lajivalinta, ja hiihtoon päädyin.”

Moilaselle sprintti on selkeästi päälaji.

”Näen sen mahdollisuutena, koska minulla on siihen hyvät ominaisuudet. Se on mahdollisuus murtautua yleiseen sarjaan.”

Perinteinen on Moilaselle vahvempi hiihtotapa.

”Vapaa on ollut selkeä kehityskohde, ja siinä on ollut projektia. On se mennyt eteenpäin”, sanoi Moilanen, joka haaveilee pääsystä miesten maajoukkueeseen, maailmancupiin ja arvokisoihin.