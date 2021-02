Yleisurheilu

Suomen nopein nainen Lotta Kemppinen romutti yli 30 vuotta vanhan SE:n ennen kuin oli kilpaillut kertaakaan ulkomailla hallissa.

Pikajuoksija Lotta Kemppinen paikkasi perjantaina pienen puutteen urheilu-urallaan. Hän kilpaili ensi kertaa hallissa ulkomailla.

Tapahtumapaikkana oli puolalainen Atlas Arena Łódźissa, jossa Kemppinen juoksi talvikauden bravuurimatkansa 60 metriä 7,28 sekuntia. Se toi kolmannen sijan.

”Kansainvälisissä kilpailuissa on aina vähän eri tunnelma ja erilaiset verryttelyalueet. Ajat eivät olleet aivan sitä mitä Suomessa, mutta sellaisia kuin juoksin viime talvena parhaimmillani”, Kemppinen sanoi kokemuksestaan.

Kansainvälinen vauhti tuli Kemppiselle tarpeeseen. Suomessa hän ei ole hävinnyt yli vuoteen kellekään toiselle suomalaiselle 60:n tai 100 metrin juoksussa. Viime elokuussa hän jäi loppukiri­kamppailussa Kalevan kisoissa toiseksi 200 metrillä.

Toissa viikonloppuna Kemppinen pyyhki pölyjä Sisko Hanhijoen 60 metrin SE-ajasta. Kemppinen juoksi Liikuntamyllyssä Helsingissä ajan 7,19 sekuntia. Se alitti yhdellä sadasosalla Hanhijoen Suomen ennätysjuoksun, josta tuli torstaina kuluneeksi 31 vuotta.

”Kuusikymmentä metriä on pienestä kiinni, mutta aina pitää pyrkiä parempaan”, Kemppinen sanoo.

Aikaparannus SE-juoksussa oli melkoinen, kun Kemppisen edellinen ennätys 60 metrillä oli 7,28 sekuntia.

Pakko on siis kysyä: mitä hän on tehnyt toisin, kun parannus oli noin iso – ja mitä se tarkoittaa 100:n ja 200 metrin juoksuissa, jotka ovat kesällä hänen päämatkojaan?

”Parempi on kysyä, mitä on tehty samalla tavalla, ei toisin. Harjoittelua rytmitettiin eri tavalla viime kaudella, ja se todettiin hyväksi. Treenaan kuusi päivää, ja sitten on kaksi päivää lepoa. Kuutena treenipäivänä treenaan kaksi päivää kovaa, kaksi kevyesti ja taas kaksi päivää kovaa”, Kemppinen kertoo.

”Voi kiittää valmentajaa, että on vähän erilaista.”

Valmentaja Mervi Brandenburgin mukaan Kemppinen on harjoituskauden aikana saanut lisää voimaa nimenomaan juoksulihaksiin ja tekniikka on mennyt eteenpäin.

Kun voimaa saa siirrettyä juoksuun, se alkaa näkyä tuloksissa, kuten Kemppiselle on nyt käynyt. Siihen kun yhdistyy vielä parantunut juoksutekniikka, niin Suomella on pitkästä aikaa Euroopan huipputason pikajuoksija.

Kahtena viime kesänä ja kahtena edellistalvena Kemppisen potentiaali on noussut esiin, kun hän on saanut olla terveenä. Vanhat takareisivammat eivät ole enää vaivanneet.

Lotta Kemppinen tähtää huipulle pikajuoksussa, jossa hän ei ole hävinnyt suomalaisjuoksijalle hallissa kuuteen vuoteen. Talvella harjoituspaikkana on Liikuntamylly Helsingissä.­

Maaliskuun alussa Kemppistä odottaa toinen Puolan-matka, kun Toruńissa pidetään yleisöltä suljetut Euroopan hallimestaruuskisat. Kemppinen hakee kisoista finaalipaikkaa, samoin kuin hallikauden kolme muuta Suomen ennätyksen tekijää, Nooralotta Neziri 60 metrin aidoissa, Ella Junnila korkeudessa ja Sara Kuivisto 800 metrillä.

Euroopan kauden hallitilastossa Kemppinen jakaa viidettä sijaa Ranskan Carolle Zahin kanssa. Kärjessä on britti Dina Asher-Smith ajalla 7,08. Maailmantilastossa Kemppinen on 16:s.

Kesän päämatkoista 60 metrin talviennätys ei välttämättä kerro vielä mitään – paitsi sen, että perusnopeus on kunnossa.

”Matkoja on vaikea suoraan verrata. Tykkään aina 60 metristä. Se suosii räjähtävyyttä ja on helppo matka juosta. Pitää tehdä paljon töitä, että saa 100 ja 200 metriä samalle tasolle kuin 60 metriä.”

Sadalla metrillä Kemppisen ennätys on 11,45 sekuntia, mikä on Suomen kaikkien aikojen kahdeksanneksi paras. Helinä Marjamaan Suomen ennätys 11,13 on kohta lähes 40 vuoden takaa, vuodelta 1983.

Kahdellasadalla metrillä Kemppinen juoksi viime kesänä 23,56 sekuntia. Mona-Lisa Pursiaisen nimissä oleva Suomen ennätys 22,39 on niin kaukaa kuin vuodelta 1973.

Lotta Kemppinen voitti viime elokuussa Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa Turussa.­

Helsinkiläinen on palannut tapaamispäivänä ”rikospaikalle” eli Liikuntamyllyyn Myllypuroon. Hän oli käynyt päivällä osteopaatilla, joten ohjelmassa oli vain kevyttä lönköttelyä.

Samaan aikaa aitajuoksija Annimari Korte, pikajuoksija Samuli Samuelsson ja kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tekevät hallissa omia treenejään. Muita ei näy.

Normaalisti eri lajien liikkujista kuhiseva Liikuntamylly on hiljainen. Koronavirus­rajoitusten takia halliin pääsevät arkisin vain yleisurheilun maajoukkue­urheilijat ja alle 20-vuotiaat urheilijat.

Ilman koronavirusepidemiaa Kemppisen ei olisi tarvinnut odottaa tähän talveen, että pääsee kilpailemaan hallissa ulkomailla.

Viime talvena Kemppinen olisi juossut MM-halleissa Kiinassa, mutta kisat peruttiin. Nanjingin MM-hallit on siirretty toistamiseen koronaepidemian takia, ja kisat järjestetään vasta vuonna 2023. Viime kesän aikuisten EM-kisat peruttiin kokonaan.

Arvokisat ovat kortilla myös tänä vuonna. Kemppinen täyttää aprillipäivänä 23 vuotta, eikä hän voi enää kilpailla nuorten sarjoissa. Elo–syyskuulle kalenteriin on merkitty opiskelijoiden universiadit Kiinassa, mutta kisojen kohtalo on vielä epävarma.

Jos Tokion kesäolympialaiset järjestetään, 100:n ja 200 metrin tulosrajat ovat Kemppiselle liian tiukat, 11,15 ja 22,80. Pikamatkoilla kilpaillaan maailmalla niin paljon, ettei suomalaisjuoksija pääse mukaan myöskään rankingsijoituksellaan.

Seuraava olympiatavoite onkin vasta vuonna 2024 Pariisissa.

”Tokioon saisi painaa hurjia aikoja, jos aikoisi sinne päästä. Toivottavasti ensi kesänä pääsisi juoksemaan kuitenkin kisoja muualle ulkomaille”, sanoo Kemppinen, joka aloitti yleisurheilun aikanaan ottelijana. Telinevoimistelua hän harrasti nelivuotiaasta yksitoistavuotiaaksi.

Harjoittelun ohella Kemppinen rytmittää arkeaan opiskelulla. Hän opiskelee neljättä vuotta elintarviketieteitä Helsingin yliopistossa.

Suurin osa opiskelusta tapahtuu etänä, kuten monella muullakin tällä hetkellä.

”Vähän harmittaa lukiolaisten puolesta, että penkkarit ja vanhojen tanssit peruuntuivat. Tosin moni muukin asia on jouduttu perumaan”, Kemppinen sanoo.

Yliopistolla hän on käynyt vain muutamalla kurssilla. Ensi vuonna ohjelmassa on pro gradu -tutkielman teko ja maisterin tutkinto.

”Pitäisi vain löytää riittävän mielenkiintoinen aihe.”

Kemppinen harrastaa nuoruuden rakkauttaan pianonsoittoa. Soittaminen on tosin jäänyt vähälle.

”Oma tavoite on, että ehtisin soittaa kesällä, vaikka silloin on kilpailukausi, mutta myös vapaapäiviä. Jouluna tuli soiteltua erilaisia joululauluja, se oli hauskaa.”

Vapaa-aikaan kuuluu myös lukeminen ja tv-sarjojen katselu. Viimeksi hän luki Liu Cixinin kirjan Kolmen kappaleen probleema, jonka teemat pyörivät fyysikoiden ja tieteen ympärillä.

Tv-sarjoista hän on seurannut Outlanderia. Sarjan suomenkielinen nimi Matkantekijä on kuin luotu Kemppiselle.

”Sitä on niin monta osaa, ettei matka ihan heti lopu kesken.”