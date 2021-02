Hevosurheilu

Koronavirus jakoi hevosyrittäjät voittajiin ja häviäjiin, selviää Hevosalan osaamiskeskuksen Hippoliksen teettämästä kyselystä.

Hippolis kysyi loppuvuodesta 255:ltä ratsastus-, ravi- ja hevosalan yritykseltä, miten virus vaikutti niiden toimintaan ja liikevaihtoon viime vuoden maalis–marraskuussa.

Erityisesti ratsastuskoulut Uudellamaalla menestyivät koronavuonna. Kyselyyn vastanneista ratsastuskouluista yli 40 prosenttia kertoi, että niiden maksukyky lisääntyi korona-aikana. Kouluista kolmasosa sijaitsi Uudellamaalla.

Tallien asiakasmäärät lisääntyivät, joillain jopa kaksinkertaistuivat. Osa yrityksistä pystyi lisäämään työvoimaansa ja ostamaan lisää hevosia. Osa yrittäjistä kertoi, että he haluaisivat ostaa lisää hevosia mutta sopivia ei löytynyt viime vuonna markkinoilta.

”Ratsastus on ollut yksi harvoista harrastuksista, joita on pystynyt harrastamaan korona-aikana. Ratsastus on pääosin ulkona tapahtuvaa yksilöliikuntaa, jossa turvavälit syntyvät luonnostaan hevosten takia. Ihmisillä on myös ollut enemmän aikaa harrastaa, kun etätyö on lisääntynyt”, sanoo Hippoliksen projektipäällikkö Erja Mattila.

Silti ratsastusyrityksistäkin 40 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen. Yritykset olivat tyypillisesti isoja ratsastuskouluja pienempiä yksiköitä, joissa oli 1–2 työntekijää.

”Yritykset sijaitsivat kauempana asutuskeskuksista, joten ne eivät ehkä hyötyneet niin paljon etätyötä tekevistä.”

Koronapandemian johdosta Peikin ratsastustallilla hevosten satulahuone suljettiin ja varusteet siirrettiin jokaisen hevosen karsinan eteen jo viime maaliskuussa. Kuvassa Harri Mattila ja Czaplinek.­

Kaikki kyselyyn vastanneet ravivalmentajat ilmoittivat, että koronavirus heikensi heidän taloudellista tilannettaan. Kolmasosalla talous heikentyi erittäin paljon.

Jopa puolet yrittäjistä ilmoitti konkurssiriskinsä kasvaneen. Kyselyyn vastanneista raviyrittäjistä puolet oli yksinyrittäjiä, mikä lisäsi yrityksen haavoittuvuutta korona-aikana.

”Ravit olivat tauolla viime keväänä 2,5 kuukautta, mikä vaikutti kaikkien raviyrittäjien tuloihin. Ravivalmentajalla on tyypillisesti toisten omistamia hevosia hoidettavanaan. Jos hevosen omistaja joutuu lomautetuksi, hänellä ei välttämättä ole varaa pitää hevostaan enää ammattivalmentajalla”, Mattila sanoo.

Hevosmatkailuyrittäjiä koronavirus kohteli vaihtelevasti. Kolmasosa lisäsi liikevaihtoaan, kun 55 prosentilla tilanne pysyi samana. Alueelliset erot olivat isot.

Hevosmatkailu kukoisti Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sen sijaan Lapin hevosyrittäjien tilanne heikkeni. Jopa 75 prosenttia Lapin hevosmatkailuyrittäjistä kertoi koronaviruksen vähentäneen liikevaihtoa merkittävästi.

”Lapissa kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen vaikuttaa hevosyrittäjiin muuta Suomea enemmän. Muualla Suomessa matkailuyrittäminen on nojannut aina enemmän kotimaanmatkailuun, joka lisääntyi korona-aikana”, Mattila sanoo.