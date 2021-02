Sata päivää. Niin kauan on Ari Huusela ollut tiistaina merellä yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa.

Huusela ja 32 muuta kipparia lähtivät matkaan Les Sables d’Olonnesta Ranskasta 8. marraskuuta. Heistä maaliin on päässyt 20 kilpailijaa. Matkalla on vielä viisi venettä, kun kahdeksan on keskeyttänyt.

Reittiennusteen mukaan Huuselan pitäisi päästä maaliin kahden viikon päästä sunnuntaina 28. helmikuuta. Viime viikolla hän laski olevansa Les Sables d’Olonnessa maaliskuun alkupäivinä.

”Olen laskenut reitin aika pessimistisellä arviolla. Pessimisti ei pety. Tilanne elää koko ajan. Mukava olisi jo kävellä Les Sablesin rantabulevardilla ja nauttia lehtevästä croissantista”, Huusela unelmoi maanantaina aamulla.

Maanantaina Huuselalla alkoi viidestoista viikko merellä.

Viikonloppuna Huusela ylitti päiväntasaajan neljännen kerran purjehdusurallaan. Edellinen ylitys oli 12. joulukuuta, jolloin hän seilasi kohti Hyväntoivonniemen.

Kaksi muuta päiväntasaajan ylitystä Huusela on tehnyt edellisissä kisoissaan, kun hän on purjehtinut Rankasta Karibialle.

Ari Huusela miettii kahta eri reittivaihtoehtoa lähestyä Biskajanlahtea, jonne hän päässee helmikuun lopulla.­

Huuselaa jännitti, missä ajassa hän selvittää pasaatituulten kohtaamisvyöhykkeen, doldrumit, jossa tuuli yleensä tyyntyy. Huusela selvitti alueen puolessatoista vuorokaudessa lähes koko ajan valvoen.

”Oli tuskaista, kun tuulta ei oikeastaan tuullut lainkaan. Nyt luvassa on vastatuulta seuraavat neljä vuorokautta. Veneen nopeus on 9–10 solmua [noin 18 kilometriä tunnissa].”

Huusela oli käynyt kuivaamassa veneen suljetun keulaosaston, jonne valuu muutama litra vettä. Samalla hän tarkisti, että peräsinkoneisto oli kunnossa.

”Peräsin on kovilla, kun aallokko alkoi taas hakata viime yönä.”

Maaliintulosta Huusela oli tehnyt kaksi eri reititystä. Toinen reitti ohjasi lähelle Kanariansaaria ja Madeiraa ja sitä kautta Biskajanlahdelle.

Toinen reititys opasti koukkaamaan Biskajanlahdelle ulkokaaren kautta vasemmalta Azorien keskeltä.

”Reititykset menevät masentavasti ristiin. Kun luulee, että taas on mennyt yksi vuorokausi, ennuste antaakin kaksi lisävuorokautta. Azorien kautta matka vielä pitenisi. Vaikeita maileja on vielä jäljellä.”

Loppumatka pitää ottaa tarkasti. Huuselan edellä runsaat 200 kilometriä purjehtiva Alexia Barrier oli kaatunut pukeutuessaan ja loukannut selkäänsä.

”Atlantilla purjehtiminen on ollut monelle yllättävän hankalaa. Saas nähdä, miten Manuel [Cousin] pääsee maaliin. Biskajanlahdella on havaittu jopa 50 solmun tuulia [yli 92 kilometriä tunnissa]. Siihen tuuleen en halua mennä”, Huusela sanoi.

Ranskalainen Cousin on 1 600 kilometrin päässä maalista, mutta hänellä on ongelmia korjatun peräsimen kanssa. Huuselalla on maaliin 4 500 kilometriä.