Palkinto on suurin Urlus-säätiön myöntämä.

Urlus-Säätiö on myöntänyt tämän vuoden Urlus-palkinnon Suomen Palloliitolle, Palkinnon arvo on 100 000 euroa ja se on säätiön historian suurin.

Palkinnolla Palloliitto hankkii yli 20 000 pehmojalkapalloa, jotka jaetaan päiväkoteihin esikouluikäisille tytöille ja pojille.

Palkintojen jakamiseksi ja samalla pienimuotoisen liikuntatapahtuman järjestämiseksi tulevat paikalliset jalkapalloseurat ottamaan yhteyttä kotikuntiensa päiväkoteihin.

Urlus-säätiö myöntää tänä vuonna Urlus-palkinnon lisäksi avustuksia vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Yhtenä erityisteemana on lasten ja nuorten liikuttaminen, johon nyt jaettava palkinto sopii mainiosti.

Säätiö perustettiin Helsingin suojeluskuntapiirin omaisuuden turvaamiseksi, kun Suomi päätti lakkauttaa suojeluskuntajärjestön Neuvostoliiton painostamana vuonna 1944. Säätiön varallisuuden perustana on Töölössä, Pohjoinen Hesperiankatu 15:ssä, sijaitseva niin kutsuttu Suojeluskuntatalo.