39 jääkiekkoilijaa päätti maailman pisimmän jääkiekko-ottelun maanantai-iltapäivällä Suomen aikaa Kanadan Albertassa hyisen kylmissä olosuhteissa. Yli 252 tuntia kestäneellä ottelulla kerättiin varoja syöpätutkimukseen. Silmälääkäri Brent Saikin kotitilan ulkojääkaukalossa pelaava joukkue ei ole koskaan luovuttanut.

Saiker`s Acres, Alberta, Kanada

”Olo on kamala”, sanoo Brent Saik Helsingin Sanomille ja nauraa sitten karheaa naurua, ”mutta muuttuu todella hyväksi pian”.

Saik on juuri pelannut 38 ystävänsä kanssa kymmenen päivää jääkiekkoa. Haastattelun aikaan peliä on vielä noin 22 tuntia jäljellä.

Albertassa on ollut todella kylmä. Yöpakkaset ovat olleet pureman kanssa –40–54 celciusta joka yö, tuulet 30–40 metriä sekunnissa. Vuoden 1976 Canada Cupin pelipaitoihin pukeutuneet joukkueet Team Hope ja Team Cure ovat luistelleet läpi jäisen helvetin.

Ensimmäisen kolmen päivän aikana seitsemän pelaajan luistimenterien muoviosat hajosivat pakkasessa. Kiekko osui maalivahti Andrew Buchananin kypärään ja paukahti palasiksi.

”Maalillani oli niin kylmä, etten uskaltanut ummistaa silmiäni, koska ne olisivat jäätyneet kiinni”, sanoo Buchanan.

Kyyti on hyytävää, vaikka Saikin joukkue osaa pukeutua arktisiin olosuhteisiin. Monet teippaavat ensin paljaat jalkansa. Tavallista isompiin luistimiin laitetaan lämpösukat ja lämpöpakkaus luistimen sisälle. Luistimen päälle kiedotaan erityisvalmisteinen lämmin tossu. Pelaajat käyttävät sähköllä lämmitettyjä sukkia ja hanskoja. Kypärän alle laitetaan kaksi kommandopipoa päällekkäin ja yksi paksumpi talvipäähine teipataan kypärän päälle.

Muu kroppa suojataan useammilla kerroksilla lämpöalusvaatteita. Pelipaidan alle saatetaan pukea vielä talvitakki.

Brent Saikin pakkasvarustus ulkokaukaloon.­

Jalat joutuvat koville, vaikka luistimet olisivat lämpimät.­

Silmälääkäri Brent Saikin unelmien kentällä on pelattu seitsemän maailman pisintä jääkiekko-ottelua. Worlds Longest Hockey Game on hyväntekeväisyysprojekti, jonka tuotoilla on ostettu laitteita paikallisen syöpäsairaalan tiloihin ja rahoitettu syöpätutkimusta.

Ottelun Facebook sivut kertoivat maanantaina, että tänä vuonna kaikki aiemmat ennätykset menivät rikki. Ottelu oli tuottanut iltapäivään mennessä lahjoituksina yli 1,8 miljoonaa Kanadan dollaria eli runsaat 1,2 miljoonaa euroa ja lisää oli tulossa.

Ottelun voitti lopulta Team Hope maalein 2 649–2 528. Pelin aikana mitattiin myös tapahtuman historian alhaisimmat lämpötilat, eniten särkyneitä kiekkoja ja ennätysmäärä turvonneita jalkoja.

”Eikä unohdeta sitä, että pian hallussamme on [virallinen] Guinnesin maailman ennätys”, päivityksessä todettiin.

Brent Saik rakennutti kaukalon kotinsa viereen. Perheen asunto on auto- ja jääkonetallien yläkerrassa.­

Kukaan maailman pisimmän ottelun pelaajista tai hankkeen tekijöistä ei saa palkkaa eikä hallintokuluja tunneta. Rahaa ei myöskään anneta epämääräiselle tilille. Kaikki ottelun kulut maksetaan pelaajien itsensä, sponsoreitten ja järjestäjän toimesta.

Brent Saikin hyväntekeväisyysjoukkueesta on sanottu, että se on maailman rumin ryhmä, joka uhraa itsensä mitä kauneimmasta syystä.

52-vuotiaan Saikin kotikaukalo on kuin maailman siistein miesluola. Hankittuaan maatilan, hän rakennutti ensin autotallin kahdelle autolle ja kolmelle jääkoneelle. Perheen koti on autotallin päällä. Oikean asuintalon sijasta kaukalon viereen nousi huipputasoinen pukukoppi hyväntekeväisyysotteluja varten.

Joukkue pelasi ensimmäisen kerran vuonna 2003, eikä yksikään pelaaja ole koskaan luovuttanut vapaaehtoisesti. Ryhmä on luistellut läpi lumimyrskyjen, vesisateitten, hirvittävien preeriatuulten ja ennätyspakkasten. Välillä kaukalo on muuttunut sohjoksi liian lämpimän ilman takia.

Vuonna 2008 lämpötila laski kahtena ensimmäisenä yönä 52 pakkasasteeseen, viisi pelaajaa putosi pois paleltumien takia. Kevin Morris-nimisen pelaajan varpaat paisuivat ja muuttuivat mustiksi. Sairaanhoitajat porasivat reiät varpaankynsien läpi helpottaakseen painetta. Tunteja myöhemmin Morris jatkoi peliä.

Brent Saik on maailman pisimmän kiekko-ottelun puuhamies.­

Yli kymmenen päivää kestävät pelit viedään läpi tarkasti suunnitellun ohjelman mukaan. Pelihukit kestävät kolmesta kuuteen tuntiin, jonka jälkeen käydään nukkumassa viereiselle mäelle parkkeeratuissa asuntovaunuissa. Jos pelaaja loukkaantuu, eikä pysty jatkamaan, muut paikkaavat.

Jokaisen pelaajan on saatava lääkäriltään kirjallinen lupa pelata.

Ihmisen jalkoja ei ole suunniteltu kestämään 8–10 tunnin jääkiekkoilemista joka päivä. Vaikka taklauksia nähdään harvoin, maailman pisimmän ottelun pelaajat kärsivät rakkuloista, hiertymistä, revähdyksistä, ruhjeista, mustelmista, ja haavoista – väsymyksen lisäksi. Joku saa mailasta tai kiekosta naamaansa ja ommellaan tikkejä. Pelin keskeyttäminen hyväksytään vain lääkärin määräyksestä.

Huumori on mustaa. Pelaajien päällä näkyy t-paitoja, joitten selässä lukee: ”Tämä ei ole helvetti, mutta voimme nähdä sen täältä.”

Kaikesta huolimatta Brent Saikin listoilla on satoja amatööripelaajia, jotka haluavat mukaan. Valintakriteeri on selkeä:

”Jokaisella on oltava syöpätarina”, Saik sanoo.

”Valitettavasti suurin osa tarinoista ei ole hyviä. Minä kerron myös suoraan, millaisesta kokemuksesta pelissä on kyse. Kysyn, oletko ihan varma, että haluat tehdä tämän.”

Ajatuksena on se, että kovan paikan tullen, vain ihminen, joka on nähnyt syövän tuskan kuolevissa omaisissaan, voi pystyä jatkamaan ottelua. Mikään jääkiekkokaukalossa tuleva kipu ei vedä vertoja syövän aiheuttamalle tuskalle.

Andrew Buchanan kesti viiman ja pakkasen puremat ja hoiti myös torjuntahommat.­

Vuoden 2021 ottelussa pelasi 30 ensikertalaista.

”Olin oikeastaan enemmän huolissani veteraaneista”, sanoi Saik. ”Tulokkaat luulivat, että tämä on ihan normaalia.”

Pelille saatiin lupa Albertan terveysviranomaisilta vain viikkoa ennen aloitusta. Sääntöjä tuli 20 sivun verran. Pelaajat joutuivat eristyksiin jo ennen peliä. Covid-testi tehtiin joka päivä. Jokaisen oli vietettävä muu aika yksin asuntovaunussaan. Ei yhteisruokailua. Yksikin positiivinen näyte olisi keskeyttänyt pelin.

”Kovinta oli se, etteivät pelaajien perheet voineet tulla vierailemaan luonamme, kun pelasimme”, sanoo Saik.

”Emme voineet viettää aikaa yhdessä. Muuten Covid-säännöt eivät ole olleet niin hankalia. Enemmän yksinäisyyttä. Vapaaehtoisia oli vain kymmenen, kun yleensä heitä on lähes tuhat.”

Kyle Brodziakin isä kuoli syöpään.­

Yksi ottelun tulokkaista on entinen NHL-pelaaja Kyle Brodziak. Brodziak on pelin historian toinen NHL-pelaaja, Janne Niinimaa pelasi ottelun vuonna 2015.

Kylen isä Dale menehtyi syöpään, kun myöhemmin lähes tuhat ottelua NHL:ssä pelannut poika oli vain 14-vuotias. Brodziak kävi katsomassa peliä jo vuonna 2008 ja oli aina halunnut liittyä mukaan.

”Kyle ymmärsi mistä tässä pelissä on kyse heti alusta alkaen”, sanoo Brent Saik.

Brodziakin nimeä ei näy parhaitten maalintekijöitten listalla, vaikka hän halutessaan voisi varmasti olla ykkönen.

”Hän on täällä auttamassa muita. Hän on todennäköisesti syöttötilaston kärjessä. Hänen persoonassaan on kaikki. Positiivinen, huumorintajuinen kaveri, joka rakastaa jääkiekkoa.”

”Hän sanoi, ettei ole koskaan tehnyt mitään hauskempaa jääkiekossa tai muutenkaan elämässä. Eikä mitään fyysisesti raskaampaa.”

”Tämä on ollut rankka savotta”, hyväntuulinen Brodziak sanoo.

”Jalat kärsivät juuri nyt eniten. Selvisimme läpi katkeran kylmyyden, vaikka vieläkin on todella kylmä. Kaikki puhuvat, miten hieno ilma tänään on ulkona.”

”Jaloissa on rakkuloita jokaisella. Tässä vaiheessa kaverit ovat tottuneita kipuun, loppusuora häämöttää jo. Kaikki ovat innostuneita siitä ja energiataso on nousussa.”

”Me saimme niin hyviä neuvoja muilta ennen peliä, ettei mitään suurempia ongelmia ole ollut. Tämä ryhmä pitää uskomattomalla tavalla huolta siitä, että joka jätkä tulee valmiina paikalle.”

Kyle Brodziakilla on ollut aikaa ajatella omaa syöpätarinaansa.

”Joka päivä oikeastaan. Etenkin silloin, kun on ollut todella kovaa. On niin kylmä, ja ollaan jäällä niin pitkiä aikoja kerrallaan. Joskus tuntuu, ettei pysty enää. Sitten katsot ympäri kaukaloa ja siellä on plakaatteja joka puolella. Ihmiset kannustavat meitä. Siellä on kuvia perheenjäsenistä, jotka sairaus on vienyt.”

Brent Saik puhuu enkeleistä, joiden läsnäolon kentällä voi tuntea. Saikin omat enkelit ovat hänen 54-vuotiaana kuollut isänsä Terry, sekä hänen ensimmäinen vaimonsa Susan, jonka syöpä vei kuukausia ensimmäisen hyväntekeväisyysottelun jälkeen. Kuvien joukossa on myös lapsia, se koskettaa eniten.

”Pukuhuoneessa on lisää kuvia rakkaista.”

”Ne muistuttavat siitä, miksi me tätä teemme. Minusta se on tärkeää. Muistutuksia tarvitaan, ne herättävät, kun putoaa negatiivisiin fiiliksiin.”

”On päiviä, jolloin kaikkien energiataso on korkealla. Ja sitten on päiviä, jolloin turhautuminen iskee. On niin kylmä, ettei kukaan halua edes kunnolla liikkua. Nyt kaikki ovat innoissaan. Rahankeräystavoitteemme on täyttymässä.”

Brent Saik Sanoo olevansa ylpeä pelistä ja kaikista, jotka ovat siihen osallistuneet.

”Aikaisemmin pelanneet nostivat riman todella korkealle, ja tarinat eivät lopu koskaan. Lopulta surullisista tarinoista tulee menestystarinoita.”