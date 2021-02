Päävalmentaja kehuu ja kritisoi Patrik Lainetta: ”Hän on se jätkä”

Columbuksen luotsi John Tortorella haluaa tehdä Laineesta voimahyökkääjän.

Patrik Laine on tehnyt Columbuksen paidassa kuudessa ottelussa tehot 4+1.­

Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine on matkannut pienimuotoisessa vuoristoradassa uudessa seurassaan ja erityisesti uuden päävalmentajan alaisuudessa. Viimeisimpänä on kehujen vuoro, vaikka parannuskohteitakin on toivomuslistalla.

Columbuksen käskijä John Tortorella on perinteisiä jääkiekkoarvoja, kuten taistelutahtoa ja kovaa työntekoa arvostava valmentaja, joka ei arastele kouluttaa tähtipelaajia samoin kuin rivimiehiäkin.

Laine sai kokea tämän ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan 8. helmikuuta, kun Tortorella komensi laiturin penkin päähän toisessa erässä. Sillä paikalla meni kolmas erä, mutta Laine vaikutti ottaneen kerrasta opikseen.

Hän puolusti joukkuetoveriaan Jack Roslovicia ja tappeli Chicago-ottelussa. Miehen tuoreimmat otteet kirvoittavat Tortorellan suusta vuolaat kehut.

”Pattylla on pelissään myös voimaelementti, ja haluaisin nähdä sitä enemmän. Kuljeta kiekkoa, tuo se maalille”, Tortorella ohjeistaa CBJ Radion haastattelussa.

”Hän osaa myös hidastaa peliä ja ottaa muut mukaan, mutta edellisessä ottelussa hän hidasti liikaa ja seisoi liikaa paikallaan kiekon kanssa.”

John Tortorella ei peittele näkemyksiään.­

Tortorella sanoo kertoneensa Laineelle juuri aamujäillä ennen Carolina-ottelua haluavansa nähdä enemmän voimahyökkääjälle tyypillistä peliä.

”Hän luottaa liikaa syöttökykyynsä.”

”Kaikki puhuvat hänen laukauksestaan, mutta hän osaa myös syöttää. Haluan hänen kuitenkin hyökkäävän enemmän pelin hidastamisen ja syöttämisen sijaan.”

”Olemme tehneet täällä maaleja, mutta meillä ei ole sitä kaveria (luotettava maalintekijää). Hän on se kaveri.”

Tortorella sanoo arvostavansa Lainetta tappelusta, vaikkei se laiturin tehtäviin kuulukaan.

”Hän halusi tehdä sen Jackin puolesta. Se on mielestäni tärkeää.”