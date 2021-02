Chelsean Timo Werner päätti kuivan kautensa Thomas Tuchelin valmennuksessa – ”Se on auttanut, kun joku on voinut huutaa minulle saksaksi”

Valioliiga-seura Chelsean saksalaishyökkääjä Timo Werner päätti viimein kuivan kautensa maanantai-iltana, kun Chelsean 2–0-voitto nosti lontoolaiset sarjataulukossa neljänneksi. Wernerin maaliton kausi Valioliigassa kesti neljätoista ottelua.

Chelsean uusi päävalmentaja Thomas Tuchel näyttää onnistuvan siinä mitä häneltä odotettiinkin: tehojen repimisessä seuran uusista hankinnoista.

Werner osui maaliin avausjakson lopulla Chelsean Stamford Bridge -stadionilla sen jälkeen, kun hän oli ensin alustanut Olivier Giroudin avausmaalin.

24-vuotiaan Wernerin ainoa maali yhdeksässätoista edellisessä ottelussa kaikissa kilpailuissa oli tullut Englannin cupissa Morecambea vastaan. Edellisen Valioliiga-maalinsa Werner teki Sheffield Unitedia vastaan marraskuussa.

Vielä viime kesänä Werneriä hehkutettiin yhtenä Euroopan parhaimmista hyökkääjistä, ja hän siirtyi 50 miljoonan punnan siirtosummalla Leipzigista Chelseaan.

Kaiken kohun jälkeen Wernerille koitti vaikea ensimmäinen kausi Englannissa. Maanantaina hänen kauden kymmenes maalinsa korosti hyvää esitystä, joka lupaa hyvää jatkoon.

”Hyökkääjänä sitä haluaa aina tehdä maaleja. Viime kuukausi oli vaikea. En ollut tyytyväinen. Tänään olin iloinen, että tein maalin”, Werner sanoi ja kehui maanmiehensä Thomas Tuchelin osuutta esityksessään.

”Se on auttanut, että joku on voinut huutaa minulle saksaksi. Hän [Tuchel] on hyvä tyyppi, ja hänellä on hyvä jalkapallosta, jota haluamme pelata.”

Tuchel näki kentällä päättäväisen pelaajan.

”Olen erittäinen iloinen hänen onnistumisestaan. Hän on tehnyt kovasti töitä viime otteluissa.”

Tuchel ei ole vielä hävinnyt yhtään ottelua kuudesta ottelustaan Chelsean päävalmentajana sen jälkeen, kun hän korvasi Frank Lampardin tammikuussa. Tuchelin viisi perättäistä voittoa on merkki siitä, että entinen PSG:n päävalmentaja voisi olla nappihankinta lontoolaisseuraan.

Chelsea on jälleen mukana taistelussa paikasta Mestarien liigasta, mikä on Tuchelin minimitavoite. Chelsea on maalieron turvin West Hamin edellä.

Tuchelin Chelsea on myös kaksi pistettä edellä maanmiehensä Jürgen Kloppin valmentamaa Liverpoolia, jonka vaikeudet ovat pudottaneet hallitsevan mestarin kuudenneksi.

”Kärkinelikko on tavoitteemme ja pysyy sellaisena. Meitä jahtaa vielä monta joukkuetta”, Tuchel sanoi.

”Se on tämän jälkeenkin suuri haaste meille. Pelaamme pelejä sekä kärkipään että häntäpään joukkueita vastaan, ja jokaisesta ottelusta tulee vaikea.”

Chelsean avauskokoonpanossa aloittanut hyökkääjä Tammy Abraham joutui tulemaan vaihtoon, ja Olivier Giroud juoksi hänen tilalleen.

Werner oli vain senttien päässä maalista, kun hän venytti jalkansa Marcos Alonson puskuun, mutta pallo meni kosketuksesta hieman ohi maalin.

Wernerin alavire näytti päättyvän, kun hän syötti Giroudin avausmaalin 31. minuutilla.

Wernerin matalasta keskityksestä ranskalaishyökkääjä pamautti pallon maaliin rangaistusalueen sisältä. Se oli Giroudin ensimmäinen maalin Tuchelin alaisuudessa.

Chelsean johtaessa ottelua Werner pääsi viimein maalintekijänä tilastomerkintöihin 39. minuutilla.

Mason Mountin kulmapotku ohjattiin takatolpalle, ja Werner oli oikeassa paikassa runnomassa pallon maaliin. Hän joutui odottamaan muutaman sekunnin maalin videotarkistuksen valmistumista ennen kuin pääsi huokaisemaan helpotuksesta.

1000 pelatun minuutin ja 31 epäonnistuneen laukauksen jälkeen Werner hymyili viimeinkin.

Tuchelin alaisuudessa tapahtuneesta Chelsean heräämisestä huolimatta joukkue ei pelaa vielä virheettömästi. Newcastle hyödynsi puolustuksen virheitä, mutta joutui toteamaan yleensä virheille alttiin maalivahti Kepa Arrizabalagan pelaavan täydellistä ottelua.

Joe Willock puski ensin hieman ohi lähietäisyydeltä ja näki sen jälkeen Kepa Arrizabalagan torjuvan täydellisesti jo varmalta maalilta näyttäneen puskuyrityksen.

Maanantai-illan toisessa ottelussa Mestarien liigaan tähyilevä West Ham United otti 3–0-kotivoiton häntäpään Sheffield Unitedista. David Moyesin valmentamalla West Hamillla on nyt kuusi voittoa kahdeksasta viime ottelustaan Valioliigassa.

Manchester Unitedin lainahyökkääjä Jesse Lingard aiheutti vaikeuksia Sheffield Unitedin puolustukselle, ja Declan Rice, Issa Diop ja Ryan Fredericks tekivät maalit, joiden avulla West Ham nousi hetkeksi neljännelle sijalle ennen kuin Chelsean ottelu päättyi.

Lähde: AFP.