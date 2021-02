Daniel MacAskill koettelee viimeisimmällä videollaan luonnonlakeja.

Pyörätempuistaan tunnettu trial- ja maastopyöräilijä Daniel MacAskill näyttää luottavan polkupyöränsä jarruihin. Viimeisimmällä videollaan ammattipyöräilijä nimittäin laskeutuu alas kiipeilijöiden suosiossa olevaa Dubh Slabs -kalliota pitkin syrjäisellä Skyen saarella Skotlannissa.

Skotlantilainen MacAskill kertoo videolla saaneensa inspiraation vuorikiipeilijöiltä.

”Uusien reittien etsiminen ja kehittäminen kallioilla, jotka ovat olleet muuttumattomina vuosituhansia sai minut ajattelemaan, miten voisin soveltaa tätä lähestymistapaa maastopyörälläni.”

Dubh Slabs on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan hienoimpia kalliomuodostelmia. Yhtä isoa kivilaattojen yhdistelmää oleva paikka on juuri sopiva MacAskillin testata, mikä on mahdollista ja kuinka jyrkkää kalliota pyöräilijän on mahdollista laskeutua.

Pyöräilijä laskettelee alas kallioilta välillä jopa sivuluisussa, mutta pyörä on koko ajan hallinnassa. Mahdottoman näköisen urakan jälkeen helpottunut ja tyytyväinen laskeutuja toteaa ”Se oli aika pelottavaa ja uskomatonta”.