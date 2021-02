Yleisurheilupiireissä valmentaja Jarmo Kangas on hyvinkin tuttu mies. Kangas on valmentanut omia poikiaan jo pitkään.

Tulostakin on tullut. Arttu Kangas on hallinnut kotimaisia kuulantyöntökisoja jo vuosikausia ja mies on päässyt myös ”20 metrin kerhoon”.