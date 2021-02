Oikeudenkäynnit

Esa Tikkasen omaisuutta joutuu vakuustakavarikkoon.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tiistaina viisinkertaisen Stanley cup- voittaja Esa Tikkasen omaisuutta vakuustakavarikkoon 168 300 euron edestä.

Vakuustakavarikko on yleinen pakkokeino, jolla turvataan maksuvelvollisuuden täytäntöönpano. Takavarikon taustalla on syyte törkeästä veropetoksesta. Helsingin Sanomat ei tavoittanut Tikkasta kommentoimaan asiaa. Aiemmin Tikkanen kommentoi veropetossyytettä Ilta-Sanomille:

”Tällainen prosessi on käynnissä. En ole syyllistynyt mihinkään rikokseen vaan kyseessä on verottajan kanssa eriävä näkemys. Kysymys on ulkomailta tulleiden rahojen verotuskohtelusta.”

Helsinkiläinen Tikkanen edusti pitkän NHL-uransa aikana Edmonton Oilersia, St. Louis Bluesia, New Jersey Devilsiä, Vancouver Canucksia, New York Rangersia, Florida Panthersia ja Washington Capitalsia.

Uransa aikana hän teki 877 runkosarjaottelussa 244 maalia ja kaikkiaan 630 tehopistettä.

Stanley cup -voittojen lisäksi hän on olympia- ja MM-mitalisti.

Oman peliuransa jälkeen Tikkanen on toiminut jääkiekkovalmentajana ja Unibetin jääkiekkoasiantuntijana.