Besselink vaihtoi siirtoajan jälkeen Seagullsista Helsingin NMKY:hyn.

Koripallokauden erikoisin uutinen oli jäädä pieneksi maininnaksi siirtopalstalla. Seagullsin huippulupaus Max Besselink, 18, siirtyi korisliigasta 1A divisioonassa pelaavaan Helsingin NMKY:hyn.

Besselink ilmoitti viime viikolla Kotka-ottelun jälkeen Seagullsin päävalmentajalle Jussi Laaksolle, että haluaa vaihtaa seuraa. Tieto yllätti Laakson täysin, ja vähintään yhtä kovasti koko joukkueen.

”Nukuttiin sen jälkeen yön yli ja edelleen poika oli sitä mieltä, että haluaa lähteä Namikaan”, Laakso sanoi HS:lle.

”Annoin useita vaihtoehtoja, että olisi voitu pelata kausi loppuun, mutta hän oli edelleen sitä mieltä, että lähtee. Ei kannata ruveta pitämään väkisin.”

Besselink kuuluu suomalaisen koripalloilun suuriin lupauksiin. Hän sai Seagullsissa peliaikaa 16.42 minuuttia ottelua kohden.

”En näe, että olisi ollut kyse minuuteista, vaikka niistäkin puhuttiin”, Laakso sanoi.

Ei ole ihan tavallista, että 18-vuotias nuorukainen raivaa paikkansa korisliigan joukkueen pelaavaan kokoonpanoon. Ihan aloitusviisikkoon Besselink ei mahtunut, mutta peliaika kertoo melko suuresta vastuusta.

Maxin isä Gerry Besselink tietää taustat poikansa siirrolle Seagullsista Namikaan. Gerry Besselink sanoi, ettei seuravaihdokseen liity dramatiikkaa.

”Ratkaiseva seikka on se, että Max haluaa enemmän vastuuta pelaajana ja tuen häntä sataprosenttisesti. Erittäin tärkeää on, että Max haluaa kasvaa pelaajana ja olen samaa mieltä”, Gerry Besselink sanoi.

”Se voi olla väärä päätös, mutta se on minun päätös. Ja jos se on väärä, minun on elettävä sen kanssa”, Max sanoi minulle ja isä vakuutti pojan tehneen itsenäisen ratkaisun.

”Seagulls on loistava seura ja he pitivät hänestä hyvää huolta, mutta hän ei ole vielä ammattilainen, ja hän on vain 18-vuotias”, Gerry Besselink sanoi. ”Se oli vaikea päätös.”

”Jussi Laakso on loistava valmentaja, saanut hyvää menestystä eikä hän vaihtaisi mitään kuvioita Maxin takia eikä pitäisikään. Max pystyi tekemään vaihdoksen.”

Seagulls kohtasi Kotkan 9. helmikuuta, jolloin siirtoaika oli mennyt umpeen. Besselinkillä oli niin sanottu rinnakkaislisenssi, joten hän pystyi vaihtamaan seuraa, mutta Seagulls ei pystynyt ottamaan enää korvaajaa tilalle.

Päävalmentaja Laakson mukaan yllättävä seuranvaihto oli ennen kaikkea Seagullsin pelaajille iso pettymys.

”Kysyin Maxilta viikoittain, onko kaikki kunnossa ja hän sanoi aina, että on. Tämä kyllä tuli aika puskista.”

Besselinkillä on tarkoitus mennä ensi kaudella Santa Claran yliopistoon Yhdysvaltoihin rakentamaan uraansa, mutta tämä kausi menee loppuun Namikassa.