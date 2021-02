Kahden vuoden mittainen tutkimus vei Anna-Liisa Ojalan syvälle 18–20-vuotiaiden kiekkoilijoiden arkeen ja mielenmaisemaan. Tutkimuksessaan hän löysi peleistä, treeneistä ja niiden väliltä nuoren lätkäjätkän, joka on paljon muuta kuin kapeakatseinen, lihaa syövä heteromies. Nuoret kiekkoilijat pikemminkin naureskelivat yleisille totuuksille kuin olisivat ajatelleet niiden olevan totuuksia itsestään.

Aikuisuuden kynnykselle varttunutta lätkäjätkää sovitellaan usein tiukkaan muottiin.

Tyypillinen kiekkoilija nähdään lihaa syövänä ja armeijaan menevänä valkoihoisena heteromiehenä, joka käyttää nuuskaa, tappelee kaukaloissa ja valloittaa naisia jäähallien ulkopuolella.

Stereotypiat vaikuttavat väistämättä siihen, kuinka pelaajat peilaavat toimintaansa ja identiteettiään joukkueen sisällä. Pukukopit eivät kuitenkaan ole niin ahdasmielisiä paikkoja kuin yleistyksistä voisi päätellä.

”Mitä lähemmäs niitä ihmisiä pääsee, esimerkiksi keskustelemaan heidän kanssaan kahden kesken, niin sieltä tulee aika monivärinen kuva. He eivät missään nimessä jaa hirveän kapeakatseista maailmankuvaa”, tutkija Anna-Liisa Ojala sanoo HS:lle.

Hän kirjoittaa torstaina julkaistavassa Kaukaloissa kasvaneet -etnografiassaan, kuinka nuoret kiekkoilijat pikemminkin naureskelivat näille kategorioille kuin olisivat ajatelleet niiden olevan totuuksia itselleen.

Avarakatseisia näkemyksiä ei kuitenkaan vahvistettu suuremman porukan keskusteluissa tai vitsailuissa.

Tutkija Anna-Liisa Ojalan mukaan jääkiekkoharrastuksen anti nousee nuorten elämässä selvästi sen hintaa suuremmaksi.­

Ojala valaisee kirjassaan lätkäjätkien mielenmaisemaa kiinnostavalla tavalla. Hän avaa oven 18–20-vuotiaiden kiekkoilijoiden arkeen ja elämään laittamalla kiekkotermein ilmaistuna kroppaansa likoon.

”Siinä oli monesti itsellekin tunteisiin käyviä tilanteita. Kun tajuat olevasi nuorten poikien kanssa maailmassa, joka ei todellakaan ole omasi, ja siinä samalla oli paljon tilanteita, missä molemmat osapuolet tajuavat, että tämä tyyppi ei kuulu tähän yhteisöön tai porukkaan”, Ojala sanoo.

Hän keräsi aineistoa viikoittain vuonna 2017 ja satunnaisemmin vuonna 2018. Jakso vei Ojalan busseihin ja pukukoppeihin sekä toi hänen autoonsa maustetun nuuskan imelän tuoksun.

Tutkija teroitti luistimia, oppi toimimaan nopeasti vihanneshyllyllä käydessään pelaajien kanssa kaupassa ja koki äidillistä velvollisuutta saadessaan nöyrän pyynnön kyyditä kiekkoilijanalku kotiinsa ryyppyreissulta myöhään perjantai-iltana.

Ojala kirjoittaa huomanneensa, kuinka periksiantamattomuus yhtyy lätkäjätkien sielunmaisemassa taisteluun, menestykseen, joukkuehenkeen ja epävarmuuteen tulevaisuudesta.

Tarkastelun pääasiallisena kohteena oli nuorten SM-liiga, nykyiseltä nimeltään U20 SM-sarja. Tutkimuksen pääosallistujia olivat viisi kiekkoilijaa verkostoineen. Kirjassa kuuluu vahvimmin noin 30:n eri henkilön ääni.

Ikäluokkansa korkeimmalla sarjatasolla kiekkoilevat nuoret tavoittelevat ammattiurheilijan urapolkua. Koska tulevaisuus on monin tavoin epävarma, vaaditaan nuorilta ja heidän perheiltään joustavuutta.

Epävarmuus aiheutti pelaajille monenlaista kipuilua, eikä urheilu-ura ollut aina mielessä. Epäterveellinen ravinto ja aamuyön tunneille venyvät illanvietot kertovat, että urheilijan arjessa on opettelemista.

Ojala tietää tilanteen vaativan tasapainoilua valmennukseltakin. Pelaajat tarvitsevat tiukan treeniohjelman vastapainoksi happea harjoittelusta.

”Monella tapaa se on sitä, että suljetaan silmät siltä toiminnalta, mitä pelaajat hengähdyshetkenään tekevät, mutta samaan aikaan ne hetket voivat olla ristiriitaisia tai jopa vahingollisia urheilijan arjelle tai tavoitteelle”, Ojala kertoo.

Kesän omatoiminen harjoitusjakso jakaa kiekkoilijat tunnollisempiin treenaajiin ja leppoisammin harjoitteluun suhtautuviin luonnonlapsiin, jotka ”vetävät lonkkaa ja lonkeroa”, kuten eräs huoltaja kuvaa.

”On jännä juttu, että se ei tunnu korreloivan lajissa pärjäämisen kanssa. Ne, jotka ovat leppoisia suorittamisensa suhteen tai osaavat nollata tilanteen, voivat hyvinkin olla niitä, jotka päätyvät liigarinkeihin”, Ojala sanoo.

” ”Ihan hyvin se lähti, et ei nyt enää tunnu miltään.”

Liigaseurojen junioriorganisaatiot vetävät maakuntien lahjakkuuksia puoleensa viimeistään peruskouluvuosien jälkeen. Moni muuttaa satojen kilometrien päähän lapsuudenkodistaan jo 15-vuotiaana.

”Olihan se eka yö semmonen, että missäs täällä nyt ollaan. Mut kyl se aika nopeesti sitte. Ruuanlaittoo ja siivousta. Ihan hyvin se lähti, et ei nyt enää tunnu miltään”, eräs pelaaja sanoo kolmen ja puolen vuoden itsenäisen asumisen jälkeen.

Tutkimuksen kiekkoilijat identifioituvat asenteissaan ja toiminnassaan enemmän urheiluun kuin opiskeluun. Koulunkäynti jää kakkoseksi, ja edellisellä viikolla tärkeältä tuntunut koe menettää merkityksensä liigajoukkueen harjoituksiin pääsyn jälkeen.

”Mä olin lentäny kurssilta, se oli keskeytetty. En mä kerenny koulussa käymään kato, kun mä olin vähän ympäri maailmaa tässä jaksossa. Ja kun ne liigan reenit oli ihan eri aikaan”, kiekkoilija kertoo.

”Kyllä sen huomasi, että kun arki on niin kiireistä kuin se on ja oma unelma lähenee, niin ei niihin toisen asteen opintoihin hirveän vahvasti kiinnitytä. Tai niihin oppilaitoksiinkaan”, Ojala sanoo.

Hän kertoo kyseenalaistaneensa laajasti kiekkoilijoiden kulttuuriin liittyviä asenteita tai käytäntöjä esimerkiksi urheilun maskuliinisuuteen, rahapelien pelaamiseen ja opiskeluun liittyen.

” ”Ois mun elämä varmaa helvetin hyvää.”

Kirjassa tarkastellaan harrastusta myös investointina. Ojala selvittää käytössä olleen aineiston avulla harrastuksen maksavan vuoden 2012 hintatasolla laskettuna 40 000–82 000 euroa ikävuosina 6–18 tavoitteellisuudesta riippuen.

Jos oletetaan kaikkien A-nuorten liigapelaajien pelanneen jääkiekkoa kuusivuotiaasta asti, on ikäluokan pääsarjan arvo kotitalouksien investointeina mitattuna noin 37 miljoonan euron arvoinen, Ojala kirjoittaa.

Kun Ojala kysyy pelaajilta, valitsisivatko he vanhemmiltaan 50 000 euroa rahaa vai siihenastisen uran, oli eräälle kiekkoilijoista päivänselvää, että harrastukseen laitetut rahat olivat menneet hyvään tarkoitukseen.

”No mitä mä oisin tehny? Mä oisin vittu ryypänny neljätoistavuotiaasta joka viikonloppu, ois mun elämä varmaa helvetin hyvää”, pelaaja sanoo.

Tutkija päättelee liki elämänmittaisen jääkiekkoharrastuksen olevan näille nuorukaisille ennen muuta elämänkokemus ja harrastamisen annin nousevan selvästi sen hintaa suuremmaksi.

Jääkiekko antaa pelaajille sosiaalista tukea ja taitoja sekä onnistumisen kokemuksia ja pettymyksensietokykyä. Harrastuksestaan lopulta ammatin saavia pelaajat pitävät onnekkaina.

Tavoitteellinen harrastus on kasvattanut poikia pois vanhempiensa helmoista ja kodin säännöistä. Tilalla ovat kurinalaisesti noudatettavat joukkueen ja pelin säännöt.

”Vaikka se on monesti vähän armeijatyylistä, niin minusta tuntuu, että se jotenkin kuuluu siihen ja sen hyväksyy. Ja siihen kasvetaan pienestä asti”, Ojala sanoo.

Ryhmäkuria ja pukukoppikäyttäytymistä pidetään yllä erilaisilla sakkolistoilla. Sääntörikkeet hyvitetään maksamalla tietyn suuruinen summa sakkokassaan.

Kirjassa esitellään erään joukkueen rangaistuslista sakkoineen. Suurimman summan, 25 euroa, joutuu pulittamaan joukkueen tapahtuman jättämisestä väliin.

Kopin ulkopuolella nuuskaaminen joukkueen kamat päällä maksaa 20 euroa, hallilla hempeily ja ”yleinen perseily” kympin. Inttijutuista ja ”paljaalla persiillä piereskelystä” saa maksaa kaksi euroa.

”Tuossa oli itse asiassa yllättävän pieniä nuo sakkomaksut. Tiedän, että joissain joukkueissa, mitä tuli nähtyä, ne voivat olla aika suuriakin. Pahimmillaan jotkut pelaajat saattavat maksaa satoja euroja jonain kuukautena siitä, että he ovat töötöilleet jotain siellä joukkueessa”, Ojala kertoo.

Tutkija pitää sakkokassakuvausta mielenkiintoisena siksi, että se laajuudessaan normittaa vahvasti sitä, millä tavalla hallilla ollaan ja jäsentää arkista toimintaa pukukopissa.

”Toki siellä oli myös niitä [sakkoja], jotka liittyivät itse peliin ja pelaamiseen. Toisten syöttöpisteitä ei saa huudella eikä turhia jäähyjä ottaa.”

Ojala paljastaa haastattelussa joutuneensa itsekin maksamaan sakot.

”Olin kopissa ja minulla soi puhelin kesken kaiken, kun olin unohtanut sen päälle. Valmentaja määräsi kovalla sanalla sakot siitä”, hän kertoo.

Sakkokassan lisäksi pelaajat upottavat rahojaan vedonlyöntiin ja peliautomaatteihin, Ojala kertoo. Pelaajat olivat hänen mukaansa hyvin tarkkoja siitä, ettei omia tai oman sarjan pelejä saanut veikata.

Toisaalta moni kertoi ”vähintään toisen käden lähteen” tarinoita pelaajista, jotka saattoivat liigatasollakin veikata peliensä puolesta tai jopa niitä vastaan. Haastatellut pelaajat sanoutuivat itse irti tällaisesta laittomasta toiminnasta.

” ”Vaikka täällä ollaan puolialastomina, on selvää, että tähän ei kuulu mikään muu kuin se urheileminen.”

Urakehitys kiekkoilijana luo Ojalan mukaan myös niin sanottua symbolista pääomaa, joka vaikuttaa laaja-alaisemmin koko sosiaaliseen elämään.

Eräs pelaaja kertoi, että hänellä on naismarkkinoilla hyvin vientiä heti, kun hän kertoo pelaavansa jääkiekkoa nuorten SM-liigajoukkueessa. Lisäksi osa pelaajista esitteli urheilemisen sivutuotteena syntynyttä lihaksikasta vartaloaan suhteellisen herkästi, mikä osaltaan vaikuttaa koppikäyttäytymiseen.

”Siinä on pakko luoda myös sitä suhdetta, millainen ruumiillinen käyttäytyminen siellä on sallittua, ja tulkitsen sen liittyvän siihen, että koppivitsit pitävät sen selkeästi semmoisena, että vaikka täällä ollaan puolialastomina, on selvää, että tähän ei kuulu mikään muu kuin se urheileminen”, Ojala uskoo.

”En sano, että se pelkistyy tuohon tulkintaan, mutta yritän ymmärtää sitä tuota kautta. Toisaalta tuommoiseen miehisyyteen liittyy myös tietty maskuliinisuuksien muuttuminen yhteiskunnassa. Tuntuu, ettei jäähalleilla kyseenalaisteta aika perinteistä mieskuvaa, eli se on edelleen paikka, jossa sen tyylinen mies saa elää vapaasti.”

Pukukoppien maailma kiehtoo lumilautailutaustaista Ojalaa myös tutkimusten jälkeen. Hän on yhä tiiviisti tekemisissä lajin kanssa.

”Tutkimuksen aikana tuli perustettua yksi harrastenaisten joukkue, jossa on nykyään kymmeniä jäseniä. Olen edelleen maalivahtina siinä, ja sittenhän minä päädyin lopulta Jypin U20-joukkueen huoltajaksi, vaikka en edes tutkinut sitä tämän hetken joukkuetta. Jotain kautta soluttauduin sinnekin mukaan, ja ihmiset pyysivät, viitsitkö jäädä tuohon tekemään vähän sitä ja tätä.”

