HS:n toinen piikki on hienoon iskuun kohonnut Mr Big Star.

Raveissa johtopaikka on puoli voittoa. Erityisen suuri etu keulasta on pyöreähköllä radalla, jossa on lyhyt loppusuora.

Savon Kingi (kohde 3) olisi suuri suosikki muutenkin, mutta Mikkelissä se hyötyy lisäksi rataprofiilista. Jukka Torvinen hurauttaa vakioajokkinsa piikkiin, josta tolppakone on tosi vahvoilla. Varma.

HS:n toinen piikki on hienoon iskuun kohonnut Mr Big Star (kohde 4). Kakkosrata on nopealle lähtijälle optimaalinen. Se mahdollistaa tietokoneen tarkkuudella ajavalle Santtu Raitalalle monenlaisia taktiikoita.

Kierroksen idea on Veeran Poika (kohde 6). Edellisissä T75-juoksuissaan Teivossa ja Porissa se kisasi sarjaa ylempänä. Niissä vastus oli kovinta mahdollista Morisonista ja Kartierista alkaen. Nyt sopivammassa tehtävässä ori ottelee ihan kärkisijoista.

Toto75-kierros 7 Mikkeli, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 8,12,3 (9,5)

2. lähtö: 9,3,8 (2,6)

3. lähtö: 6 (12,8)

4. lähtö: 2 (1,6)

5. lähtö: 10,14,13,12 (7,5)

6. lähtö: 10,6,4,3,9 (8,11)

7. lähtö: 10,1,2,3,8,4 (11,5)

54 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (20.2.) klo 15.

Kari Linna