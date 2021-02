Vain kolme venettä pyristelee enää kohti maalia yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa maapallon ympäri.

Yksi pyristelijöistä on Ari Huusela, jonka matkanteko on viime päivinä ollut hidasta.

”Olen joutunut tuulten sekamelskaan. Tämä on pahin aika purjehtia Atlantilla kohti Eurooppaa. Tuulten puolesta nyt olisi paras aika purjehtia Euroopasta Karibialle”, Huusela kertoi torstaina iltapäivällä.

Muut vielä merellä olevat kipparit ovat Alexia Barrier ja Manuel Cousin. Huusela on jäämässä kisassa maalin päässeistä viimeiseksi sijalle 25. Kahdeksan on keskeyttänyt.

Cousin on enää runsaan 800 kilometrin päässä maalista Les Sables-d’Olonnesta. Selkänsä kaatuessaan loukannut Barrier on karannut Huuselalta lähes 500 kilometrin päähän.

Myös Huuselan selkä on vihoitellut.

”Jatkuva ’rodeohärän’ selässä nykiminen rassaa keskivartaloa. Yläkropalla pitää jännittää, jotta pysyy aloillaan. Minulla on hyvä selkätuki, jonka tosin kaivoin tavaroiden joukosta vasta nyt esille.”

Ari Huusela näytti torstaina, mistä päin tuulet puhaltavat Atlantilla.­

Huusela on ohittanut Kap Verden saarivaltion länsipuolelta. Nyt veneen nokka on kohti Azoreita, jonne matkaa on 1 300 merimailia, 2 400 kilometriä. Huusela laskee pääsevänsä sinne viikossa.

”Sinne joudun kiertämään sinne reippaasti lännen kautta. Azoreilta maalin pitäisi päästä alle viikossa, mutta sinne pääsy on sitten oma taistelunsa. Reititys näyttää nyt, että olen maalissa 2.–5. maaliskuuta”, Huusela laski.

Vaikka tuuli on ollut kevyttä, aallokko on ollut hakkaavaa. Torstaina veneen vauhti oli noin 16 kilometriä tunnissa. Maali siintää 4 400 kilometrin päässä. Kisamatkaa on siis jäljellä noin kymmenesosa alkuperäisestä.

”Aallokko ja hidas eteneminen on henkisesti raskaampaa kuin fyysisesti, vaikka tuntuu, että paikat irtoavat hampaista. Saa olla koko ajan tarkkana ja tehdä kaiken harkiten, ettei vaan loukkaannu enää tässä vaiheessa.”

Merellä on ollut paljon lentokaloja, joita on tullut myös Huuselan veneen kannelle. Perkaushommiin Huusela ei ole ryhtynyt, vaikka kaloista saisi vihdoin tuoretta syötävää.

”Jos vielä joskus palaan näille vesille, opettelen laittamaan niistä ruokaa. Isoja vonkaleita, joissa on kuulemma hyvä liha.”

HS seuraa säännöllisin väliajoin Vendée Globe -kisaa.