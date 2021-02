Ilmanvastusta pienentävä hurja alamäen ajoasento kielletään, vaikka se on todettu nopeimmaksi

Jussi Veikkanen pitää yhtenä syynä kieltoon huonojen vaikutteiden antamista nuorille pyöräilijöille.

Nopeutta on alamäessä sellaiset 80 kilometriä tunnissa, ja ajaja laskeutuu satulasta kyyryyn runkoputken ja ohjaustangon päälle.

Tämä maantiepyöräilyn kilpailuissa usein nähty hurjan näköinen ajoasento ei ole enää sallittu huhtikuun alusta lähtien.

Kansainvälinen pyöräilyliitto UCI julkaisi pari viikkoa sitten listan kilpailujen turvallisuuden lisäämiseen tähtääviä sääntöuudistuksia. Tämä kansainvälisesti nimellä super tuck tunnettu ajoasento kielletään.

Kyse on pyrkimisestä aerodynaamisempaan ajoasentoon eli pienentämään ilmanvastusta pitkissä alamäissä.

Esimerkiksi neljä kertaa Ranskan ympäriajon voittanut Chris Froome on käyttänyt super tuckia menestyksellisesti.

Super tuckin kieltäminen herätti tuoreeltaan paljon porua ja vastustusta eliittiajajien keskuudessa.

Ranskalaisessa huipputallissa Groupama-FDJ:ssä joukkueenjohtajana työskentelevän Jussi Veikkasen mukaan turvallisuusasiat ovat olleet ammattilaispyöräilyssä entistä enemmän esillä sen jälkeen, kun Tanskan Fabio Jakobsen loukkaantui hengenvaarallisesti viime vuonna Puolan ympäriajossa.

”Sen jälkeen asialle oli tehtävä jotain. Useita sääntöjä on tarkennettu”, Veikkanen sanoi HS:lle.

Veikkasen mielestä on hyvä asia, että super tuck kielletään, koska se voi antaa huonoja vaikutteita nuorille pyöräilijöille.

”Vaikka ammattilaiset sen hallitsevat, eikä siitä ole tullut suuria kolareita, niin täytyy muistaa, että kisoissa tehdyt temput välittyvät telkkarin kautta aika monille lajin harrastajille ja muille katsojille. Varsinkin nuoret ajajat ottavat usein mallia siitä mitä ammattilaiset tekevät. Aina ei ehkä mietitä, että kilpailusuoritukset ovat suljetuilla teillä liikenteen ulkopuolella.”

Pitkän ammattilaisuran ajaneen Veikkasen mukaan tämä on pääasiallinen syy, miksi ajoasento kiellettiin.

Cycling Weekly kertoi viime viikolla sveitsiläisistä tuulitunnelikokeista , joiden mukaan super tuck -ajoasennon antama etu voi olla jopa puoli minuuttia kymmentä kilometriä kohden, jos ajonopeus on 70 kilometriä tunnissa ja alamäen jyrkkyys kahdeksan prosenttia.

Muuttujia on toki paljon, muun muassa kuskin ylävartalon leveys, mutta super tuckin etu on kiistaton. Yleensä sitä käytetään esimerkiksi irtiottotilanteissa, joissa muita ajajia ei ole lähellä.

”Tuokin koe on tietysti teoriaa. Olen nähnyt tästä erilaisia tuulitunnelitutkimuksia, ja tämä super tuck on kyllä todettu nopeimmaksi asennoksi alamäessä”, Veikkanen sanoi ja muistutti, että UCI on ennenkin rajoittanut nopeimpia ajoasentoja, esimerkiksi tunnin ajossa.

Toinen kielto kohdistuu niin sanottuun aika-ajoasentoon maantiepyörällä. Nojaamalla kyynärvarsilla ohjaustankoon on mahdollista päästä niin ikään matalampaan ja siten aerodynaamisempaan ajoasentoon.

”Sitä harrastajat ovat kopioineet paljon. Kyllähän siinä tärkeät tukipisteet lähtevät pois. Jos siinä ajaa ajatuksissaan ja huomaamattaan johonkin monttuun, niin kaatumisen riski kasvaa. Siinä mielessä homma menee hyvään suuntaan.”

Sen sijaan sitä Veikkanen ei pidä onnistuneena sääntömuutoksena, että ajajat eivät saa kilpailun aikana enää heittää tyhjiä juomapulloja yleisölle.

”Siinä ollaan lähdetty vähän väärään suuntaan. Tietysti ajatuksena on roskaamisen vähentäminen. Tiedän kuitenkin monta tilannetta, joissa nuorille pyöräilyn seuraajille on jäänyt ikuisesti mieleen se, kun he ovat saaneet joltakin ammattilaiselta juomapullon”, Veikkanen sanoi ennen matkaa kauden ensimmäiseen World Tourin kisaan.

Arabiemiraateissa ajettava UAE Tour on seitsemän etapin kilpailu, jossa myös Suomen ainoa ylimmän ammattilaistason ajaja Jaakko Hänninen aloittaa lauantaina kautensa.