Miami Heatin tähti teki taas tripla-tuplan.

Miami Heatin Jimmy Butler on kovassa iskussa. Mies teki jo kolmannen peräkkäisen tripla-tuplansa, kun Sacramento Kings kaatui lukemin 118–110.

Butler heitti 13 pistettä, antoi 13 koriin johtanutta syöttöä ja otti 10 levypalloa. Hän on Heatin ensimmäinen pelaaja, joka onnistuu tripla-tuplassa kolmessa peräkkäisessä ottelussa.

Butler teki yhdessä joukkuetoverinsa Bam Adebayon kanssa lisäksi NBA-historiaa. Adebayo teki niin ikään tripla-tuplan 16 pisteellä, 12 levypallolla ja 10 syötöllä.

Butler ja Adabayo ovat ensimmäiset joukkuetoverit, jotka ovat tehneet samassa ottelussa tripla-tuplan enemmän kuin kerran. Kaksikon edellinen tähti-ilta nähtiin Atlanta Hawksia vastaan 10. joulukuuta 2019.

31-vuotiasta Butleria verrataan monesti ainakin Chicago Bullsin fanien toimesta Lauri Markkaseen. Syy on se, että Bullsin tähtipelaaja Butler myytiin Minnesotaan Markkasen hankinnan yhteydessä.

Markkasen seitsemäntenä vuonna 2017 varannut Minnesota Timberwolves sai Bullsista Butlerin ja 16:ntena varatun Justin Pattonin. Toiseen suuntaan matkasivat Markkasen lisäksi Zach LaVine ja Kris Dunn.

Tällä kaudella Butlerin pistekeskiarvo on 19,1, levypallojen 7,8 ja syöttöjen 7,7. Markkasen pistekeskiarvo on täsmälleen sama, mutta levypallojen on 6,1 ja syöttöjen vain 0,9.

Markkanen on tällä hetkellä sivussa olkapäävamman vuoksi. Hän on pelannut kauden aikana vain 14 ottelua, joista Chicago on voittanut viisi. Ilman Markkasta Bullsin tilasto on 7–6.

Sarjataulukossa Bulls on pari pykälää Heatin edellä, mutta molemmat ovat pudotuspeliviivan alla.