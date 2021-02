Nelinkertainen Italian mestari, nelinkertainen Ranskan mestari, Espanjan mestari, seurajoukkueiden maailmamestari ja yli 500 tehtyä maalia seurajoukkueissa.

Meriittilistalle ei tunnu tulevan loppua, kuten ei myöskään Zlatan Ibrahimovićin uralle.

Ruotsalaishyökkääjä täyttää lokakuussa jo 40 vuotta, mutta silti hän pelaa ehkä uransa hämmästyttävintä kautta.

Ibrahimović aloitti maalinteon pääsarjatasolla Malmössä vuonna 1999, ja 18. tammikuuta 2021 Cagliarissa nähtiin historiaa, joka vain odotti tapahtumistaan.

Ibrahimović iski AC Milanin molemmat maalit 2–0-vierasvoitossa, ja samalla hänestä tuli ainoa aktiivipelaaja, joka on onnistunut Euroopan pääsarjoissa maalinteossa neljällä vuosikymmenellä.

Lienee turha mainita, että verkko on heilunut joka vuosi, vain joukkueet ja sarjat ovat vaihtuneet. Kausina 2003–16 Ibrahimović jäi vain kerran ilman pääsarjan mestaruutta ja pääsi nostamaan kannua Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa.

Yhdysvaltojen MLS:n hyökkääjä valloitti niin ikään, vaikka joukkuemenestystä ei tullutkaan. Los Angeles Galaxyn paidassa syntyi 58 ottelussa 53 maalia ja 15 maalisyöttöä.

”Tulin, näin, valloitin. Kiitos Los Angeles Galaxy, että saitte minut tuntemaan olevani taas elossa. Galaxyn faneille – halusitte Zlatanin, annoin Zlatanin. Olkaa hyvä. Tarina jatkuu . . . Menkää takaisin katsomaan baseballia”, Ibrahimović kirjoitti marraskuussa 2019.

Ja tarina tosiaan jatkuu hämmentävän korkealla tasolla. Zlatan on pelannut tällä kaudella 12 ottelua Italian Serie A:ssa ja tehnyt peräti 14 maalia.

Hän on maalipörssissä jaetulla kolmannella sijalla kahden maalin päässä Interin Romelu Lukakusta (21 ottelua) ja Juventuksen Cristiano Ronaldosta (18).

Miten tämä on mahdollista?

” ”Jos syytät minua vielä kerran, murran molemmat jalkasi. Ja sen teen tahallani.”

Palloliiton fyysisen valmennuksen asiantuntija Joni Ruuskanen arvioi taustalla olevan kaksi merkittävää asiaa.

”Urheilutiede on kehittynyt vuosien varrella hyvin paljon, ja pelaajia tuetaan kokonaisvaltaisesti. Kuormituksen yksilöllinen suunnittelu ja seuranta ovat kehittyneet valtavasti viimeisen 15–20 vuoden aikana”, Ruuskanen sanoo.

Lisäksi nykyään tiedetään ja ymmärretään kehonhuollon ja oheisharjoittelun merkitys paremmin kuin vielä vuosituhannen alussa.

”39-vuotiaana pelaaminen maailman huipulla vaatii valtavan määrän työtä ja sitoutumista kellon ympäri, mihin Zlatankin on oletettavasti panostanut paljon.”

Ibrahimovićin uran pituuden nostaa omalle tasolleen hänen pelipaikkansa. Hyökkääjältä vaaditaan yleensä nopeutta ja räjähtävyyttä, ja nämä ovat ominaisuudet, jotka iän myötä katoavat ensimmäisinä.

Monet hyökkääjät joutuvat iän myötä muokkaamaan omaa peliään, mutta Zlatanin peli näyttää monin osin samalta kuin aiemminkin.

Hän ei ole koskaan pelotellut puolustajia nopeudellaan vaan kylvänyt tuhoa rangaistusalueen sisällä ennemminkin fyysisyydellään, oikea-aikaisuudellaan ja monipuolisella viimeistelykyvyllään.

Eikä sovi unohtaa akrobatiaa.

195-senttisen hyökkääjän kehonhallinta on mainiota.­

Akrobaattiset suoritukset ovat Zlatanin tavaramerkki.­

Ibrahimović on viimeistellyt enemmän taiturimaista kehonhallintaa vaativia maaleja kuin kukaan muu maailman huipulla.

Yksi ikimuistoisimpia näytöksiä koettiin Solnan Friends Arenan avajaisottelussa marraskuisena iltana vuonna 2012. Ruotsi kohtasi Englannin, ja Zlatan tarjosi parastaan.

1–0-maali syntyi nopealla kärkipotkulla rangaistusalueen sisältä.

2–2-tasoituksessa Zlatan otti juoksussa pallon rinnalla täydellisesti haltuun ja laukoi sen suoraan ilmasta alakulmaan.

3–2-johtomaalin hän laukoi vapaapotkusta noin 30 metristä alakulmaan, mutta paras oli vielä jäljellä.

Erotuomarin antamalla lisäajalle Englannin maalivahti Joe Hart puski pallon rangaistusalueen ulkopuolella, ja Zlatan reagoi nopeasti. Hän kääntyi, otti muutaman askeleen ja laukoi pallon saksipotkulla verkkoon noin 25 metristä.

Taiturimaisten maalien vastapainoksi Zlatan-otsikoita on kuitenkin riittänyt myös kentällä sekä sen ulkopuolella tapahtuneista yhteenotoista ja annetuista kommenteista. Epäonnistumisia ja takaiskujakin on tullut

Ajaxissa joukkuetoveri Rafael Van der Vaart syytti Ibrahimovićia tahallisesta vahingoittamisyrityksestä Hollannin ja Ruotsin välisessä maaottelussa. Ibrahimović kielsi tahallisuuden.

”Jos syytät minua vielä kerran, murran molemmat jalkasi. Ja sen teen tahallani”, Ibrahimović totesi.

Italiassa ja Ranskassa Zlatan on turvautunut useamman kerran väkivaltaan, mikä on johtanut pelikieltoihin. Yhteensä hän on saanut urallaan yhdeksän suoraa punaista korttia, ja viidesti suihkukomennus on tullut kahdella keltaisella.

Ranskassa Paris Saint-Germainissa pelatessaan hän haukkui sarjan erotuomarit sanoen, ettei ”ole koskaan nähnyt yhtään hyvää erotuomaria tässä paskassa maassa”.

Ibrahimović on kärsinyt urallaan myös loukkaantumisista, mutta Manchester Unitedissa vuonna 2017 tullut polvivamma on ainoa vakavampi.

”Kun se tapahtui, en ymmärtänyt mitä kävin läpi. Olin särkymätön, eikä kukaan pystynyt rikkomaan minua”, hän kommentoi loukkaantumistaan.

Kahden MLS-kauden jälkeen Zlatan on jälleen valloittamassa Italiaa. Ainoa, mikä tällä kaudella on ontunut pahemmin, on maalinteko rangaistuspotkuista. Tämän kauden seitsemästä yrityksestä vain kolme on onnistunut.

Zlatan Ibrahimovicin ja Romelu Lukakun yhteenotosta tehtiin seinämaalaus Milanossa.­

Rangaistuspotkujen epävireen lisäksi vuoden alussa kohua aiheutti yhteenotto Interin tummaihoisen belgialaishyökkääjän Romelu Lukakun kanssa.

Miehet ottivat lähikontaktia Italian cupin ottelussa tammikuun lopussa.

”Olet aasi. Soita äidillesi ja mene tekemään voodoo-temppujasi”, Ibrahimović sanoi. Hän kielsi herjan rasistisuuden.

Kaksikko ottaa seuraavan kerran yhteen sunnuntaina Milanon paikalliskamppailussa Derby della Madonninassa. Panokset ovat kovimmat mahdolliset, sillä Inter johtaa sarjaa pisteen erolla ennen AC Milania.

Jotta Ibrahimović voi jatkaa suuria puheitaan, on punamustien hoidettava homma ja noustava takaisin sarjakärkeen.

Miten kauan Ibrahimovićin ura voi jatkua, ja mihin se lopulta päättyy?

”Tehojen tippuminen tai jos tulee vielä vakava loukkaantuminen, se voi olla uran päätös”, Joni Ruuskanen sanoo ja arvioi fyysisen kuormituksen ratkaisevan paljon.

”Jos harjoitusviikot menevät viivästyneen palautumisen takia pääasiassa palautteluun ja jos pelimäärät alkavat selkeästi tippua, alkaa ehkä miettiä mielekkyyttä.”

Eli jossain vaiheessa ikä tulee vastaan Zlatanillakin, vaikka tällä hetkellä ei siltä näytäkään.

AC Milan–Inter 21. helmikuuta kello 16, Ruutu+ näyttää kello 15.50 alkaen.