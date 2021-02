Portugalin viime sekuntien maalilla upottanut Linda Sällström: ”Ihmettelin, ovatko he kohmeessa vai eivätkö he tajua, että heidän pitää voittaa meidät?”

Kakkukestit on nyt juhlittu ja Helmarit hoitaa karsinnat niin kuin pelitkin: kunnialla loppuun asti.

”Kaikki hyvin, kakkua on saatu”, Helmarien hyökkääjä Linda Sällström toteaa puhelimeen.

Perjantain pelissä Portugalia vastaan Sällström teki viime sekunneilla ratkaisumaalin. EM-kisapaikan tuoneen ottelun jälkeen Sällström toivoi juhlan kunniaksi saavansa kakkua.

Toive kuultiin ja Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Matsson kävi tyhjentämässä helsinkiläisen ruokakaupan kakkuhyllyn.

”Oli siinä montaa sorttia ja hotellikin tarjosi vielä kakkua, ei jäänyt pulaa”, Sällström kertoo.

Sällström myös twiittasi kakkutarjoilusta.

Hiilihydraattia kelpasi tankata, sillä takana on tiukka peli. Suomi pelasi tiiviisti puolustaen ja loppuun asti paikkoja hakien. Tuumaakaan ei annettu periksi.

Helmarit on osoittanut EM-karsinnoissa jo moneen kertaan, kuinka tärkeää on pelata pelit viimeiseen sekuntiin asti.

Syksyllä 2019 Sällström tasoitti Portugalissa 90. minuutilla, viime vuoden joulukuussa Skotlannissa Amanda Rantanen teki kuuluisan nenämaalinsa ja nyt Sällström iski, kun pelattiin lisäajan viime minuuttia.

Sällström uskoo, että joukkueen sinnikkyyden taustalla on henkinen vahvuus ja aiemmista peleistä saatu itsevarmuus.

”Ei tarvitse stressaantua siitä, että on 90 minuuttia kellossa. Siinähän ehtii tapahtua vaikka ja mitä”, Sällström nauraa.

Kisapaikka taskussa on mukava kerrata vielä voittomaalin synty. Sällström sai pallon Eveliina Summasen syötöstä rangaistusalueen rajalla, kääntyi ja upotti pallon vastustajan maalin takakulmaan.

”Siinä olisi ollut sauma lähteä vetämään vasurilla, mutta päätin, että käännetäänpä kuitenkin oikealle ja laitetaan sisään.”

Maali oli hyvin konkreettinen ratkaisuhetki, mutta Sällström siirtää valokeilaa laajemmalle. Karsintojen avainasemassa on ollut joukkueen puolustuspelaaminen.

”On helppo nostaa esille lisäajan maali, mutta tilastoista näkee, että koko karsinnoissa olemme päästäneet vain kaksi maalia: toinen oma, toinen pilkusta. Ratkaisevinta on ollut meidän yhtenäinen puolustuspelaaminen.”

Portugalilta Sällström olisi odottanut aktiivisempaa pelaamista. Pelin tempo oli aika rauhallinen, mikä toki sopi suomalaisille.

”Odotin, että Portugali hakisi hanakammin maalia. Ihmettelin sitä jo pelin aikana, että ovatko he kohmeessa vai eivätkö he tajua, että heidän pitää voittaa meidät?”

Suomelle olisi riittänyt tasapeli, tosin silloin ratkaisu kisapaikasta olisi jäänyt tiistaina käytävään peliin Kyprosta vastaan.

”Kiva ratkaista näin, kotikentällä on erityistä arvoa, vaikka yleisöä ei ollutkaan. Nyt voimme lähteä ilman paineita Kyprokselle pelaamaan.”

Voitto Portugalista vie naisten jalkapallomaajoukkueen arvokisoihin yhdeksän vuoden tauon jälkeen. Sällström on pelannut maajoukkueessa pitkään.

Hän oli mukana alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Moskovassa 2006 ja EM-kotikisoissa 2009. Vuoden 2013 EM-kilpailut jäivät Sällströmiltä väliin polvivamman vuoksi.

Pääsy EM-kisoihin on merkittävä asia koko Suomelle ja joukkueelle, mutta se on myös ollut 32-vuotiaan Sällströmin henkilökohtainen unelma ja yksi iso tavoite, joka loppu-uralle on asetettu.

”Jos emme olisi päässeet kisoihin, niin olo olisi tyhjä, silloin olisi vedetty matto jalkojen alta. Olen halunnut arvokisoihin vielä ennen kuin joskus lopetan urani. Nyt tuntuu tosi hyvältä, urani mahdollinen kohokohta on vielä edessä.”

Kakkukestit, yhdet lasilliset kuohuvaa ja joukkuekaverien kanssa hengailu hotellilla riittivät juhlimiseksi. Aamulla joukkue oli jo aamutreeneissä.

”Ilta meni rauhallisissa merkeissä, meillä on seuraava peli kuitenkin tiistaina. Toki oli vaikea saada unta ja rauhoittua, kun mieli ja keho olivat niin ylikierroksilla”, Sällström kertoo.

Tulevaa Kypros-peliä joukkue ei kuitenkaan ole ehtinyt vielä kummemmin miettiä.

”Voittoa lähdetään hakemaan, kunnialla pelataan loppuun asti.”

Kyprokselta Sällström lentää Ranskaan, jossa jatkuu seura-arki Paris FC:n riveissä. Ensi vuonna käytäviin EM-kisoihin on vielä aikaa, mutta se on Sällströmistä vain hyvä asia.

”Olemme koko ajan kasvaneet ja parantaneet tekemistä. Pääsemme hiomaan yksityiskohtia ja olemme vielä valmiimpia.”