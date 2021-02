Turkulainen FBC Loisto saavutti ensimmäisen mestaruutensa.

Turkulaisen FBC Loiston kymmenisen vuotta kestänyt taival naisten salibandyssä huipentui lauantaina Suomen cupin voittoon. Puolustaja Iida Mettälä, 20, nosti kätensä pystyyn ensimmäisellä luokalla iltapäiväkerhossa, kun FBC Loiston nykyinen valmentaja Matti Pienihäkkinen kysyi, kuka olisi valmis pelaamaan oikeaa salibandya.

Mettälä ja Ulla Valtola ovat olleet mukana alusta asti. FBC Loisto perustettiin vuonna 2010.

”En ajatellut mitään Suomen cupin voittoa, kun aloitimme. On tämä uskomatonta ja tuntuu ihan mahtavalta”, Mettälä sanoi mestarin lippalakki päässä.

Ensimmäistä kertaa cupin finaalissa ollut FBC Loisto kukisti kestomenestyjän nurmijärveläisen SB-Pron luvuin 5–4. FBC Loisto on 12. naisten cupin voittanut joukkue.

Mettälä alusti isoa yllätystä. Hän tasoitti Riihimäellä pelatun ottelun 1–1:een avauserän puolivälin jälkeen.

”Pallo kimposi jostain sisään”, Mettälä sanoi.

Puolustaja pohjusti toisen erän alussa 2–1-johtomaalin. Anna Marttala osui vastahyökkäyksestä.

”Vastustajalla taisi olla vaihto käynnissä. Anna juoksi kuitenkin hienosti. Tilanne tuli hieman yllättäen”, Mettälä kuvaili.

SB-Pron kokeneet Karoliina Kujala ja Mirja Hietamäki veivät pelin väkisin 3–3-tasalukemiin keskimmäisen erän lopussa.

Saana Lenkkeri ja Henrika Maikola iskivät päätöserässä turkulaisten voittoon riittäneet osumat, vaikka Ina Leminen kavensikin ilman maalivahtia.

FBC Loiston porukka on tottunut voittamaan, vaikka aikuisten sarjoissa cupin voitto oli ensimmäinen.

”Minulla on seitsemän nuorten Suomen mestaruutta. Nyt olen keskittynyt vain liigapeleihin”, Mettälä sanoi.

FBC Loisto on liigassa nelosena.

”Tavoite oli, ettei jouduta karsimaan. Kausi on mennyt yli odotusten. Mikä vaan joukkue on lyötävissä. Meillä on mahdollisuudet mennä ihan päätyyn asti.”

Kerttulin urheilulukiossa on iso joukko Loiston pelaajia.

”Noin kuusi pelaajaa tästä joukkueesta kirjoittaa ylioppilaaksi samasta koulusta”, Mettälä sanoi.