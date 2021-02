Norwich johtaa Mestaruussarjaan seitsemällä pisteellä.

Teemu Pukin maalivire on löytynyt jälleen Mestaruussarjassa. Kuva on viime vuoden tammikuulta.­

Norwichin ja Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki jatkoi maaliputkeaan Englannin Mestaruussarjassa. Pukki viimeisteli ottelun ainoan maalin, kun Norwich voitti lauantaina kotiottelussaan Rotherdamin 1–0.

Maali syntyi 17. minuutilla Emiliano Buendian syötöstä.

Pukki on nyt tehnyt neljä maalia viimeisissä kolmessa Norwichin ottelussa. Kaikkiaan Pukilla on tällä kaudella tehtynä 15 maalia, jolla hän on Mestaruussarjan maalipörssissä neljäntenä. Kaikkiaan Pukki on nyt tehnyt Norwichille vajaan kolmen kauden aikana 56 maalia.

Norwich vankisti asemaansa Mestaruussarjan kärjessä, sillä sarjakakkonen Brentford hävisi aiemmin päivällä Coventrylle 0–2. Marcus Forss pelasi täydet minuutit. Tappio oli Brentfordille kolmas peräkkäin.

Norwichilla on nyt 31 ottelusta 64 pistettä. Brentfordilla ja Watfordilla on 57 pistettä. Mestaruussarjan ykkönen ja kakkonen nousevat suoraan Valioliigaan ja sijoille 3–6 päätyvät pelaavat nousukarsinnat yhdestä paikasta Valioliigaan.