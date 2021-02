HIFK nousi johtoon ensimmäisen kerran vasta reilut kaksi minuuttia ennen loppua.

JYP–HIFK 4–5

Helsingin IFK sai lauantaina Liigan ottelussa kokemusta siitä, miltä tuntuu pelata tappioasemassa. Saaliiksi tarttui silti täysi pistepotti, sillä Jyväskylässä Jypiä vastaan takaa-ajo onnistui.

Jyp meni ottelussa ensimmäisen kerran johtoon Robert Rooban maalilla ajassa 6.20. Seuraavan kerran HIFK nousi tasoihin lukemiin 4–4, kun Mikko Kousan laukaus ylivoimalla upposi verkkoon ajassa 43.55.

Voitto-osuman jahdissa kesti erän loppupuolelle asti. 2.12 ennen ottelun päättymistä Jesse Saarisen nappisyöttö löysi takatolpalta Ville Leskisen ja laitahyökkääjä pääsi laukomaan 5–4-voitto-osuman.

”Olin takatolpalla ja ’Jeppe’ pisti niin hyvän lätyn, että oli helppo tehdä. Kunnia menee tällä kertaa syöttäjälle”, Leskinen sanoi ottelun jälkeen.

HIFK pelasi Jyväskylässä viikon neljännen ottelunsa. Alku oli tahmeaa ja Jyp pääsi tekemään ensimmäiseen erään kolme maalia. Helsinkiläisten onni oli se, että Alex Broadhurst osui kahdesti eikä ero kasvanut maalia suuremmaksi. Jälkimmäisen osumansa Broadhurst teki erän viimeisellä minuutilla.

”Alku oli vähän huono, toisaalta Jyp pelasi ihan hyvin. Tuli aktiivisesti päälle, ja oltiin vähän helisemässä”, Leskinen sanoi.

Toisessa erässä molemmat onnistuivat kertaalleen. Jypin Severi Lahtinen onnistui maalinedustalta ajassa 23.35. Reilut kymmenen minuuttia myöhemmin, ajassa 33.43, Ville Varakkaan siniviivalaukaus muutti maalin edesä suuntaa ja painui ohi Jyp-maalivahti Markus Ruusun.

Päätöserän osumilla HIFK nousi tasoihin ja ohi. Summerin soidessa joukkue tuuletti taisteluvoittoa, joka vaati Leskisen maalin jälkeen vielä oman alueen tiiviin puolustuspelin, kun Jyp haki tasoitusta ilman maalivahtia.

Leskinen sanoo, että kova pelitahti ei vaikuttanut otteluun, koska molemmat joukkueet pelaavat kuta kuinkin samaa tahtia liigapelejään.

”Toki se on kovempi ja tuntuu jäsenissä. Ehkä tänään vasta loppua kohden alkoi kulkea. Ihan mukava pelata paljon”, Leskinen sanoi.

Pelit maistuvat muutenkin laiturille, joka joutui katselemaan syyskauden otteluita sivusta. Leskinen loukkaantui juuri ennen kauden alkua ja pääsi mukaan peleihin vasta tammikuussa.

Sen jälkeen tahti on ollut tutun tehokasta. Leskinen sai Jypiä vastaan syöttöpisteen myös Kousan tekemään maaliin ja on piste per peli -tahdissa. 17 peliin Leskinen on tehnyt tehot 3+14=17.

”Alussa oli hyviä pelejä. Sitten tuli vähän heikompi jakso, johon en ollut niin tyytyväinen. Nyt alkaa vähitellen päästä täyteen kuntoon ja jaksaa pelata. Ihan ok, vielä vähän tekemistä, mutta ihan hyvä”, Leskinen sanoi.

”Onneksi nyt on pelissä ja tuntuu mukavammalta, kun joutunut olemaan vähän sivussa.”

HIFK:n ottelut jatkuvat tiistaina, jolloin joukkue matkustaa vieraspeliin Kouvolaan. Tiistain kamppailuun HIFK lähtee runkosarjan toiselta sijalta.