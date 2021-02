Kansainvälinen jalkapalloliitto julkaisi Litmasen haastattelun.

Myös Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) tuo näyttävästi esille Jari Litmasen 50-vuotispäivän. Fifa julkaisi tänään lauantaina Litmasen haastattelun verkkosivuillaan.

Litmaselta kysyttiin muun muassa sitä, harmittaako häntä MM-kisojen jääminen väliin hänen urallaan.

”Se oli luonnollisesti perimmäinen tavoitteemme. Se vain oli niin, että emme olleet riittävän hyviä. Hyväksyin sen, että ei voi saavuttaa jokaista huippua”, Litmanen vastasi.

Sen sijaan useat hänen joukkuekavereistaan Ajaxista pelasi MM-kisoissa sekä vuonna 1994 että 1998. Jälkimmäisissä MM-kisoissa Hollanti selviytyi välieriin, jossa se koki tappion Brasilialle rangaistuslaukausten jälkeen.

”Lauoin suurimman osan Ajaxin rangaistuspotkuista, joten olisin ollut hyödyllinen Hollannille”, Litmanen lohkaisi.

Litmanen myös laukoi rangaistuslaukaukset varmasti maaliin. Tiettävästi hän epäonnistui urallaan vain kaksi kertaa yhdestätoista metristä. Maaleja syntyi 27.

Litmaselta kysyttiin myös, ketkä ovat hänen mielestään tämän hetken parhaat kolme pelaajaa. Vastaus ei ollut kovin yllättävä.

”Vain kolmen nimeäminen on vaikeaa, mutta vastaan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ja Robert Lewandowski. He pystyvät voittamaan otteluita omilla avuillaan sekä seuroissaan että maajoukkueissaan, ja he ovat tehneet sitä vuosia. Se on uskomatonta, mihin he kykenevät.”