Jasmine Harrisonilta kului Atlantin ylitykseen reilut 70 päivää.

Britti Jasmine Harrrisonista tuli nuorin nainen, joka on yksin ylittänyt Atlantin valtameren soutamalla, Atlantin yli soudun kilpailun järjestäjä Atlantic Campaigns kertoo. Harrison on 21-vuotias.

Harrison souti Kanariansaarten La Gomerasta Karibiansaarten Antigualle 70 päivässä, kolmessa tunnissa ja 48 minuutissa. Matkan pituus oli 4 800 kilometriä.

Harrison kertoi Twitterissä, että matkalla ehti sattua ja tapahtua.

”Melkein törmäsin porauslauttaan, kaksi veneen kaatumista, paljon maapähkinävoita ja Nutellaa kulutettu”, Harrison kirjoitti.

Harrison kirjoitti verkkosivuilleen, että hän haaveili osallistumisesta sen jälkeen, kun hänn näki kilpailun maalintulon vuonna 2018. Harrison oli tuolloin uimaopettajana Karibialla, CNN kertoo.

”En sanonut, että ’ei mitään mahdollisuuksia tehdä tuota’, vaan se oli enemmänkin ’miksi ei?’”, Harrison kirjoitti.

Kaikkiaan soututapahtumassa on mukana 21 venettä. Yksinsoutajien lisäksi mukana on joukkueita, joissa on kahdesta neljään soutajaa.

Nopein yksinsoutaja oli Anthony Edwards, jolta Atlantin ylitys onnistui 49 päivässä, 10 tunnissa ja 40 minuutissa.