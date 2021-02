O’Sullivan kohtaa loppuottelussa Jordan Brownin.

Snookerin supertähti, kuusinkertainen maailmanmestari Ronnie O’Sullivan voitti Walesin avoimen turnauksen välierässä lauantai-iltana Mark Williamsin erin 6–Sunnuntain loppuottelussa O’Sullivan saa vastaansa Jordan Brownin.

Willams voitti välierän ensimmäisen erän, mutta sen jälkeen alkoi O’Sullivan show. Etenkin neljännen erän lyönti, jossa O’Sullivan pussittaa punaisen pallon keskimmäiseen taskuun, keräsi ihastusta. Ammattilaisturnausten järjestäjä World Snooker Tour nimitti lyönnin ”päivän lyönniksi”.

Täydellisen lyönnin jälkeen valkoinen pallo kiertää juuri sopivaan paikkaan seuraavaa lyöntiä varten.

Sosiaalisen median kommenteissa muun muassa todettiin, että lyönti näyttää helpolta, mutta turnauksissa vastaavia harvoin nähdään.

Englantilainen O’Sullivan, 45, on voittanut Walesin avoimet neljä kertaa. Hän on tällä hetkellä snookerin rankinglistalla kolmantena. Pohjoisirlantilainen Brown, 33, on loppuottelussa ensimmäistä kertaa. Brown on tällä hetkellä rankinglistalla sijalla 81.