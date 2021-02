Rudy Giuliani kertoi seksistisen tarinan podcastissa.

Golftähti Michelle Wie West arvostelee voimakkaasti New Yorkin entisen pormestarin ja entisen presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisena asianajajana toimineen Rudy Giulianin seksistisiä puheita podcastissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Giuliani kertoi viime torstaina poliittisen strategistin Steve Bannonin War Room -podcastissa paparazzien ottamista kuvista vuonna 2014 pelatussa golfin hyväntekeväisyystapahtumassa.

Rudy Giuliani­

Giuliani, Wie West ja viime keskiviikkona edesmennyt radiojuontaja Rush Limbaugh pelasivat samassa ryhmässä.

”Viheriöllä Michelle Wie on valmiina puttaamaan. Michelle Wie on upea. Hänellä on erikoinen puttausasento. Ja hänen pikkuhousunsa näkyvät. Ja media hullaantuu. Sanoin Rushille, eivät he hullaannu minusta eikä sinusta”, Giuliani kertoo podcastissa.

Lopuksi Giuliani sanoo: ”Onko ok kertoa tämä vitsi?” Bannon vastaa, että kerroit jo.

Wie West ei pitänyt Giulianin puheita vitsinä vaan ällöttävinä. Wie West ei kuitenkaan manitse Giuliania nimeltä Twitter-kommentissaan.

”On huolestuttavaa kuulla tästä erittäin sopimattomasta tarinasta, jonka julkinen hahmo on jakanut podcastissa ja joka viittaa minun ’pikkuhousuihini’ samalla kun pelasin hyväntekeväisyystapahtumassa”, Wie West kirjoittaa.

”Tämän henkilön pitäisi muistaa siitä päivästä, että pelasin tuloksen 64 ja voitin jokaisen miespelaajan johdattaessani joukkueeni voittoon.”

Wie West toteaa järkyttyneen ajatuksesta, että ”hän” hymyili ja kehui pelaamista ja samalla teki pelaajasta objektin sekä teki selän takana viittauksia pikkuhousuihin.

”On syytä keskustella eliittipelaajien taitotasosta, jolla naiset pelaavat eikä siitä, miten pukeudumme tai miltä näytämme. Kuusi vuotta sitten muuttamani puttausasento tehtiin parantamaan pelaamistani, ei kutsuksi katsomaan hameeni alle.”

Myös Yhdysvaltojen golfyhdistys antoi tukensa Wielle toteamalla, että seksismi ei kuulu golfiin tai elämään.

Wie West, 31, on parhaillaan äitiyslomalla. Hän on viisinkertainen LPGA-voittaja sekä vuoden 2014 Yhdysvaltain avointen naisten major-turnauksen voittaja.

Giuliani oli vahvasti esillä Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen. Hän puolusti voimakkaasti väitteitä vaalivilpistä ja oli nostamassa oikeusjuttuja, jotka kaikki kaatuivat.

Giuliani sai myös kyseenalaista julkisuutta viime lokakuussa, kun hän päätyi kiusalliseen kohtaukseen uudessa Borat-elokuvassa.