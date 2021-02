Atalantan ja Valencian välistä ottelua on pidetty viruslinkona.

Helmikuun 19. päivä viime vuonna pelattiin Mestarien liigan ottelu Atalantan ja Valencian välillä. Koska bergamolaisen Atalantan stadion on pieni, ottelu pelattiin noin 50 kilometrin päässä Milanossa San Siron stadionilla.

San Sirolle matkusti arvioilta 40 000 Atalantan kannattajaa – Bergamossa on 125 000 asukasta. Ketkä eivät menneet paikan päälle, pakkautuivat Bergamon baareihin, kirjoittaa ESPN.

Jälkikäteen ottelu ristittiin ”Game Zeroksi” – peliksi, josta kaikki sai alkunsa. Uutistoimisto AP:n mukaan asiantuntijat ovat arvelleet ottelulla voineen olla oma osansa siinä, miksi koronavirus levisi niin rajusti juuri Bergamossa, jonka ylikuormittuneesta Papa Giovanni XXII -sairaalasta tuli lähes symboli Euroopan taistelulle koronavirusta vastaan.

Tuolloin, 19. helmikuuta 2020 Bergamossa, kuten monessa paikassa muuallakin, koronavirusta pidettiin jonain, joka on Kiinassa 15 000 kilometrin päässä. Atalantasta kirjoittava toimittaja Andrea Losapio kertoo ESPN:lle, että paikallisessa mediassa Mestarien liigan ottelu vei voiton koronauutisista 10–1.

Kun ottelusta oli kulunut yksi päivä, lähellä Bergamia todettiin yksi koronavirustartunta. Seuraavana päivänä eli tasas vuosi sitten tartuntoja oli Lombardian alueella, johon Bergami kuuluu, neljätoista. Bergamossa todettiin kaksi tartuntaa 23. helmikuuta.

”Ja sen jälkeen enemmän ja enemmän”, sanoo Bergamon pormestari Giorgio Gori.

Kuukausi ottelun jälkeen tartuntoja oli 7 000 ja kuolleita tuhat. Nyt, vuosi ottelun jälkeen Lombardiassa on kuollut koronavirukseen lähes 28 000 ihmistä.

Sittemmin on todettu, että tartuntojen leviämisessä suurempi merkitys oli baareihin ja busseihin ahtautuneet ihmiset kuin itse otteluun matkustaneet.

Atalanta pelaa jälleen ensi keskiviikkona Mestarien liigan ottelun ja vastustajakin on taas Espanjasta, nyt Real Madrid. Eroina vuoden takaiseen otteluun on se, että nyt pelataan Atalantan omalla stadionilla. Syy on yksinkertainen: ottelussa ei ole yleisöä.

Vuosi sitten Atalanta voitti Valencian maalein 4–1.