Vapaaottelu

Derrick Lewis tyrmäsi Curtis Blaydesin kohokoukulla, kun yhdysvaltalaiset raskassarjalaiset kohtasivat.

Derrick ''The Black Beast'' Lewis UFC:n punnitustilaisuudessa vuonna 2019.­

Lauantaina käyty UFC:n pääottelu päättyi tyrmäykseen toisessa erässä. Ratkaisu yllätti sillä Derrick Lewis ei hakenut osumia kovin aktiivisesti. Hän oli päättänyt vain odottaa sopivaa hetkeä. Sellainen tuli toisessa erässä, kun Curtis Blaydes sukelsi lähelle ja Lewisin kohokoukkuun.

Kokenut 36-vuotias Lewis oli tilastojen valossa ottelun altavastaaja. Ottelu näyttikin kulkevan ihan toiseen suuuntaan, sillä Lewis sai ottelun aikana perille seitsemän tehokasta iskua, kun laskuri näytti Blaydesille 28 iskua.

Mutta yksi tehokas osuma voi kääntää ottelun suunnan. Lewisin uppari tiputti Blaydesin kerrasta kanveesiin varsin pahannäköisesti.

UFC:n sivuilla olevassa haastattelussa Lewis kertoo, että hän oli jo ennen ottelua huomannut ettei olo ole kovin virkeä. Siksi hän jäi odottavalle kannalle.

”Odotin vain, että saan tarkan osuman, kohokoukun tai polven, en välittänyt muusta.”

Lewis odotti kärsivällisesti, että vastustaja tulisi lähelle. Kohokoukkua Lewis kertoo harjoitelleensa paljon ennen ottelua.

Twitter-videolla Lewis kertoo, että tyrmäys tuntui tyydyttävältä, koska vastustaja oli puhunut uhonnut ennen ottelua.

Samassa illassa piti nähdä brasilialaisen Rafael Alvesin ja yhdysvaltalaisen Pat Sabatinin höyhensarjan mittelö. Ottelu kuitenkin peruttiin, sillä Alves ylitti sovitun painorajan.

Ottelun peruuntuminen epäonnistuneen painonvedon takia on harvinaista UFC-illoissa. Pienet ylipainot hoidetaan yleensä sakkorahoilla, mutta nyt painoa on ilmeisesti ollut huomattavasti sovittua enemmän. Höyhensarjan painoraja on noin 66 kiloa.