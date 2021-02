Ari Huuselan vauhti yksinpurjehduksen Vendée Globe -kilpailussa on pysähtynyt täysin. Huusela oli viikonlopun lähes paikoillaan, kun vene lillui pläkässä – täysin tuulettomassa kohdassa keskellä Atlanttia.

”Olen lähinnä ajelehtinut paikoillani. Vene on kulkenut ympyrää ja mennyt välillä neljä mailia taaksepäin. Täytyy vaan jaksaa eikä pudottaa hanskoja kanveesiin”, Huusela sanoi.

Tiistaiksi sääennuste lupasi sentään vastatuulta, joka pitää veneen liikkeessä.

”Vastatuuli on parempi kuin ei mitään. Muutaman solmun myötätuulikaan ei vie venettä. Kun vene saavuttaa tuulen nopeuden, ei ole mitään mikä veisi sitä eteenpäin”, Huusela kertoi maanantaina puolilta päivin Suomen aikaa.

Huusela on neljä tuntia Suomen aikaa jäljessä, ja suunnitteilla oli aamupuuron valmistus.

”Lisään kaurapuuroon omenasosetta ja pähkinöitä. Juotavana on vihreää teetä. Aamukahvit keitän myöhemmin, kun teen ensin vähän huoltohommia. Kuivaan keulaa ja rasvaan päävinssiä. Ne on hyvä tehdä nyt, kun vene ei keiku”, Huusela suunnitteli.

” ”On ollut ikävää istuskella paikallaan.”

Ari Huuselan reittikartalla näkyi pelkkää sinistä, mikä tarkoittaa hyvin vähäistä tuulta tai tyyntä.­

Suomalaiskipparilla alkoi 106. päivä ja kuudestoista viikko merellä. Takana on 26 000 merimailia, runsaat 48 000 kilometriä. Maaliin on vielä yli 2 000 merimailia, noin 3 700 kilometriä.

”Seuraavana tavoitteena on päästä alle 2 000 mailin. Reititys näytti monta päivää koko ajan, että maaliin on kaksitoista vuorokautta. Nyt lukema on yksitoista vuorokautta.”

Näin ollen Huusela olisi maalissa Les Sables-d’Olonnessa Ranskassa 5. maaliskuuta, mutta se on epävarmaa.

”Tilanne voi muuttua aika paljon.”

Viime viikolla Huusela purjehti Alexia Barrierin lähituntumassa, mutta nyt ranskalainen on karannut kauaksi ja purjehtii Azorien itäpuolella.

”Alexia on viikkoa aikaisemmin maalissa kuin minä. Hänen onnistui livahtaa pois tältä siniseltä tuulettomalta alueelta. Toivottavasti pläkän alueen reuna on kohta ohi. On ollut ikävää istuskella paikallaan.”

”Muuten menee hyvin, kun ei ole liian kuuma ja sää on hieno. Harmi, ettei tuule”, yksinpurjehtija Ari Huusela raportoi.­

Barrier ja Huusela ovat ainoat kipparit, jotka ovat vielä matkalla. Maaliin on päässyt 23 venettä ja kahdeksan on keskeyttänyt.

Ennusteen mukaan edessä on vielä kaksi pläkää. Niistä toinen on Azorien edessä ja toinen Biskajanlahdella, jossa muuten tuulee yleensä lujaa.

Aikansa kuluksi Huusela on kuunnellut äänikirjoja. Nyt menossa oli Lotta-Sofia Saahkon Papan kanssa kahvilla, jossa Karjalan evakko kertoo lapsenlapselleen kauan vaietusta tuskasta.

”Minulla ei ole mitään siteitä Karjalaan, mutta kirjasta saa perspektiiviä.”

Sitä ennen hän kuunteli Tommi Kinnusen kirjan Ei kertonut katuvansa. Siinä viisi naista lähtee alkukesällä 1945 norjalaiselta vankileiriltä kotimatkalle läpi poltetun Lapin.

”Se oli avartava jakso Suomen historiasta ja naisten meno oli minuun verrattavissa olevaa taapertamista.”