F1-kausi alkaa maaliskuussa.

Formula 1 -sarjan tallit alkavat vähitellen esitellä ensi kauden autojaan. Kauden on tarkoitus alkaa 28. maaliskuuta ajettavalla Bahrainin gp:llä.

Maanantaina autonsa julkaisi Kimi Räikkösen työnantajana toimiva Alfa Romeo. Talli julkaisi autonsa Varsovassa, jossa sen uusi pääsponsori polttoainekonserni Orlen pitää päämajaansa.

Talli latasi Twitter-tililleen videon, jossa autoa esitellään. Jos upotus ei näy, videon voi katsoa tästä linkistä.

https://twitter.com/alfaromeoracing/status/1363809768159272960

”Uuden auton julkistaminen on aina tunteellinen hetki. Siinä kulminoituu kuukausien työ tehtaalla ja uuden seikkailun alku”, tallipäällikkö Frederic Vasseur sanoi tallin tiedotteessa..

Alfa Romeolle viime kausi oli pettymys. Räikkönen ja Antonio Giovinazzi onnistuivat keräämään vain yhdeksän MM-pistettä ja sijoitus tallien välisessä MM-taistelussa oli kahdeksas.

”Tiimin filosofia pysyy samana: meidän pitää parantaa joka päivä. Olimme viime kaudella kahdekansia, joten meidän pitää tavoitella parempaa tulosta. Jotta se onnistuu, meidän pitää parantaa joka osa-alueella.”

Formula 1:n kulukaton vuoksi autoja on saanut parantaa kausien välissä vain rajoitetusti. Talleilla on ollut käytössä kaksi ”kehityspolettia”, joilla keskeisiä osia on saanut parantaa. Alfa Romeo käytti kehitysmahdollisuudet autonsa keulaosaan. Nykyinen malli on nimeltään C41, viime kaudella malli oli C39.

”C41 on tehty tilanteessa, jossa säännöt estivät meitä kehittämästä täysin uutta autoa ensi kaudelle. Tästä syystä autossa on paljon samaa C39:n kanssa”, sanoi tallin tekninen johtaja Jan Monchaux.

Ensi kertaa auto nähdään radalla testeissä, jotka pidetään 12.–14.3. Barcelonassa.

”Tunnemme auton tavallista paremmin testien alkaessa, mutta silti on tärkeää käyttää kolme testipäivää, jotta näemme todellisuuden vastaavan odotuksiamme ja jotta opimme tuntemaan uudet renkaat.”