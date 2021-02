”Artemi kieltää vahvasti ja yksiselitteisesti kaikki väitteet tässä valheellisessa tarinassa” New York Rangers twiittasi.

Artemi Panarin pelaa New York Rangersissa, joka on tukenut hyökkääjää pahoinpitelysyytösten keskellä.­

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan New York Rangersin venäläispelaaja Artemi Panarinin pitää taukoa peleistä henkilökohtaisista syistä, kertoo esimerkiksi ESPN verkkosivuillaan.

Panarinia on syytetty pahoinpitelystä, joka olisi tapahtunut Latviassa vuonna 2011. Panarinin sanotaan pelimatkalla pahoinpidelleen 18-vuotiaan latvialaisnaisen. Panarin ja Rangers puolestaan ovat tiedotteessaan ilmoittaneet, että syytöksillä on poliittinen motiivi.

Panarinia on syyttänyt tapauksesta häntä KHL-seura Vitjazissa valmentanut Andrei Nazarov, joka on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukija. Panarin on puolestaan kritisoinut Putinia ja vaatinut julkisesti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vapauttamista.

Panarin sanoi jo vuonna 2019, että Putinin pitäisi hänen mielestään erota. Silloin hän kritisoi Putinia esimerkiksi perusoikeuksien puuttumisesta.

Nazarovin väitteiden mukaan pahoinpitelytapaus kuitattiin aikanaan rahalla.

”Artemi kieltää vahvasti ja yksiselitteisesti kaikki väitteet tässä valheellisessa tarinassa. Tämä on selvästi pelottelutaktiikka, jota käytetään häntä vastaan, koska hän puhunut viimeaikaisista poliittisista tapahtumista. Artemi on luonnollisesti järkyttynyt ja huolestunut ja pitää jonkin aikaa taukoa joukkueen toiminnasta. Rangers tukee täysin Artemia ja tekee työtä hänen kanssaan, jotta perusteettomien väitteiden lähteet tunnistetaan”, Rangers twiittasi.

Panarin on pelannut tällä kaudella Rangersissa 14 ottelua ja tehnyt 18 tehopistettä. Hän pelaa NHL:ssä kuudetta kauttaan.