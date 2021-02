Noin 600 kilometriä latuja ja lisää syntyy. Runsas lumi ja monen viikon pakkaset ovat mahdollistaneet poikkeuksellisen laajan latuverkoston rakentamisen pääkaupunkiseudulla.

Naparetkeilijä, ulkoilmasta nauttija ja aktiivihiihtäjä Kari ”Poppis” Suomela on sivakoinut Helsingin, Espoon ja Vantaan latuja ahkerasti ystävänsä Harri Hollon kanssa.

Kaksikon ajatus on kiertää kaikki pääkaupunkiseudun ladut. Suomela on hiihtänyt niistä noin 400 kilometriä, Hollo vielä enemmän.

”Aika hyvällä mallilla ollaan. Tosin latumestarit tuntuvat tekevän koko ajan uusia latuja. Saa nähdä onko loppuviikosta taas lisää hiihdettävää”, Suomela toteaa.

Mikäpä on hiihtää, kun ladut ovat huippukunnossa. Suomelan mukaan pääkaupunkiseudun ladut vetävät vertoja laajuudessa jopa Lapin latuverkostolle. Oikeastaan ne vievät voiton, vertasi niitä ”mihin tahansa”.

Se on aika paljon sanottu maailmaa kiertäneeltä seikkailijalta.

”Löytyy sellaisia erämaapätkiä, jotka vastaavat Lapin maisemia. Toisaalta on paikkoja, joissa voi hiihtää hienossa kaupunkimaastossa samalla, kun metrot tai junat kulkevat vieressä.”

Nurmijärvellä asuva Kari ”Poppis” Suomela on hiihtänyt pitkin pääkaupunkiseutua.­

Harri Hollo hiihtämässä. Hiekkaharjussa junat kuuluvat maisemaan.­

Keskellä kaupunkia pääsee hiihtämään niin Helsingin kuin Espoon keskuspuistoissa. Urbaania ympäristöä arvostava hiihtäjä voi esimerkiksi sivakoida Laaksosta kohti Paloheinää.

Kivoja kaupunkimaisemia tarjoilee myös Vantaanjokea pitkin kulkeva reitti Vanhankaupunginlahdelta pohjoiseen kohti Paloheinää.

Hienoimmat erämaaladut löytyvät Vantaan itäosista läheltä Sipoonkorven kansallispuistoa, Kuusijärven takaa sekä Espoosta Luukin ja Pirttimäen välistä ja sieltä Solvallaan päin.

Latujen kunto vaikuttaa paljon siihen, miten mukavaa hiihtäminen on ja kuinka kivalta reitti tuntuu. Koska kaikki ladut ovat olleet hyviä hiihtää, joutuu Suomela hetken pohtimaan suosikkiaan.

”Yksi, mikä teki vaikutuksen, oli Luukki–Pirttimäki-väli. Siellä oli tehty vain yksi kelkkaura: se todella oli retkilatu mutta silti huippumiellyttävässä hiihtokunnossa.”

” ”Peltoladut ovat kaikkein helpoimpia hiihtää, kauniilla ilmalla aivan loistavia ulkoilukohteita.”

Harri Hollo Sipoonkorven maisemissa.­

Harri Hollo lasketteli leppoisasti Pasilassa.­

Maisemien lisäksi latuverkostosta löytyy erilaista tarjontaa tasamaasta vaihtelevampiin kilpalatuihin.

Paloheinässä on latuja kuntoilijoille, mutta myös vaativampia reittejä kilpahiihtäjille. Niistä osa on Suomelan mukaan sellaisia, etteivät ne sovi aloittelijoille.

Vähemmän hiihtäneille Suomela suosittelee peltolatuja.

”Peltoladut ovat kaikkein helpoimpia hiihtää, kauniilla ilmalla aivan loistavia ulkoilukohteita.”

Tällaiselle hiihtoretkelle voi suunnata esimerkiksi Herttoniemestä Vanhaankaupunkiin kulkevaa latua pitkin. Pääkaupunkiseudun itäpuolella Talosaaren ympäristö on hyvä kohde, ja lännessä Bodomjärven pohjoispuolella on isoja peltoaukeita, joissa on helppoja latuja.

Hyviä hiihtopaikkoja on myös golfkentillä esimerkiksi Talissa, Hiekkaharjussa ja Gumbölessä.

” ”Risteyksissä odotetaan rauhassa ja annetaan tilaa toisille.”

Harri Hollo hiihtoretkellä kaupungissa.­

Latujen tavoitettavuus on Suomelan mukaan hyvä. Laduille pääsee niin kävellen, julkisilla tai omalla autolla. Pysäköintipaikkojakin löytyy yleensä lähialueilta.

Mutta reittien opaskyltit vaatisivat toimenpiteitä kaikilta kaupungeilta.

”Kyltityksissä on tekemistä, sitä puolta olisi syytä petrata. Etenkin yhdysladuilla puhelinsovellukset ja kartat olivat tarpeen.”

Luminen pakkastalvi on monelle korona-ajan liikunnan pelastus. Hiihtobuumi on houkutellut runsaasti liikkujia laduille ja niiden ympäristöön. Latuja ja kävelyuria menee rinnakkain ja ristikkäin, ja ulkoilemassa on pyöräilijöitä, hiihtäjiä ja kävelijöitä.

Ilmeisesti laturaivo on tänä talvena ollut ennemmin yksittäisten kilpalatujen ilmiö, sillä minkäänlaista pahantahtoista sauvojen heiluttelua Suomela ei ole kohdannut. Havainto on yllättänyt positiivisesti.

”Risteyksissä odotetaan rauhassa ja annetaan tilaa toisille. On jopa hämmentävää, kuinka hienosti kaikki ovat mahtuneet kulkemaan samoja reittejä. Esimerkiksi keskuspuistossa ihmisillä on sellainen asenne, että kaikki mahtuvat kuntoilemaan, tervetuloa mukaan.”

Tilan antaminen muille omasta taitotasosta riippumatta onkin Suomelan mukaan avainasemassa, kun halutaan välttää turhat konfliktit ja ylläpitää sopua hiihtoladuilla.