Autourheilu

Formulalupaus William Alatalo uuteen talliin ja sarjaan: ”Hän on uskomattoman nopea”

Alatalo siirtyy Arden Motorsportiin.

Rata-autoilun pienemmissä formulasarjoissa viime vuodet ajanut ja menestystä niittänyt 18-vuotias suomalaiskuljettaja William Alatalo saa pestin uuteen talliin ja sarjaan. Brittiläinen Arden Motorsport julkisti sopimuksen maanantaina.

Alatalo kilpaili viime vuonna Formula Renault Eurocup -sarjassa, ja sitä ennen hän ajoi Formula 4 -kisoja Italian, Arabiemiraattien ja Saksan sarjoissa. Nyt edessä on F3-luokan EM-sarja Formula Regional European Championship. Kausi alkaa Belgian Spa-Francorchampsissa 24.–25. huhtikuuta, ja sarjassa on myös kilpailut F1:n Espanjan ja Monacon gp-viikonloppuina.

”Hän on uskomattoman nopea, ja hänellä on kypsyyttä ajamiseen. Hänen saavutuksensa Formula 4:ssä puhuvat puolestaan, ja hän on jo näyttänyt osaamista tällä tasolla, joten ainekset vahvaan kauteen ovat olemassa”, Ardenin tallipäällikkö Garry Horner hehkuttaa suomalaisnuorukaista.

”Olen valmiimpi kuin ikinä uuteen haasteeseen uudessa tallissa. Olen tehnyt kovasti töitä talvitauon aikana, ja tavoitteeni on simppeli: voittaa kisoja”, Alatalo sanoi.