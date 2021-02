Vasta 16-vuotiaasta Luka Nurmesta tulee Ferrari Challenge -merkkiluokan historian nuorin kuljettaja. ”Itse virittelin 16-vuotiaana Kankaanpäässä vielä mopoja”, toteaa AF Corse -tallin suomalaiskonkari Toni Vilander.

Suomalainen kilpa-autoilijalahjakkuus Luka Nurmi on tehnyt sopimuksen Ferrarin kilpa-autoja ajattavan italialaisen AF Corse -tallin kanssa.

Tampereelta kotoisin olevasta 16-vuotiaasta Nurmesta tulee Ferrari Challenge -merkkiluokan historian nuorin kuljettaja. Nurmi sai sopimuksen Italiassa marraskuussa järjestetyn testitapahtuman kautta.

”Olen luonnollisesti enemmän kuin ylpeä tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta”, Nurmi sanoo tiedotteessa.

”AF Corse -tallin kautta meillä on suora yhteys autourheilumaailman suurimpaan ja legendaarisimpaan toimijaan. Onnistuminen tässä merkkisarjassa voi avata nopean reitin GT-luokan ammattilaisuuteen. Useimpien autourheilijoiden unelmana on ajaa joskus Ferrarilla, ja minulla se toteutui jo nyt”, Nurmi kertoo.

Sarja ajetaan Ferrari 488 Challenge Evo -autoilla. Sopimuksen myötä Nurmi saa yhden auton käyttöönsä Suomeen harjoittelua ja yhteistyökuvioita varten, millä oli vaikutus sopimuksen solmimiseen.

”Koronarajoitukset haittaavat varmasti matkustamista vielä alkavan kauden ajan, joten mahdollisuus ajaa kisa-autoa Suomessa on suuri etu”, Nurmi toteaa.

Nurmi on AF Corse -tallin toinen suomalainen sopimuskuljettaja. Tallin Ferrareilla eri sarjoissa on jo pitkään ajanut Toni Vilander. Lisäksi tallissa on aiemmin ajanut myös Mika Salo.

Vilander toteaa sopimustiedotteessa, että Nurmi on osoittanut omaavansa erityislaatuista lahjakkuutta.

”Hänellä on vain 16-vuotiaana vyöllään jo SM-hopeaa ja -pronssia kartingissa, Porschen aikuisten tehdassarjan voitto ja nyt Ferrarin kanssa sopimus merkkiluokkaan. Siinä pärjätessään Lukalla on mahdollisuudet pitkään uraan Ferrarin ratin takana”, Vilander toteaa.

”Itse virittelin 16-vuotiaana Kankaanpäässä vielä mopoja, enkä voinut Ferrarista edes unelmoida”, hän lisää.

Ferrari Challengen kausi käynnistyy Italian Monzassa huhtikuun alussa. Sarjassa ajetaan seitsemän osakilpailua.