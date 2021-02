Guardian: Vähintään 6 500 siirtotyöläistä on jo kuollut MM-jalkapallon työmailla Qatarissa – Fifan mukaan kuolleita on vähemmän kuin yhtä suurissa hankkeissa muualla maailmassa

Guardianin mukaan kuolleiden määrä on vielä suurempi, koska kaikista siirtotyöläisistä ei ole tietoja saatavilla.

Yli 6 500 siirtotyöläistä on kuollut Qatarissa sen jälkeen, kun maa sai kymmenen vuotta sitten järjestettäväkseen jalkapallon MM-kisat, brittiläinen Guardian kertoo.

Työntekijöiden kotimaa on ollut Intia, Pakistan, Nepal, Bangladesh ja Sri Lanka.

Guardianin mukaan keskimäärin kaksitoista maahanmuuttajataustaista työntekijää on kuollut joka viikko joulukuun 2010 jälkeen.

Guardian perustaa tietonsa datalähteisiin näistä viidestä maasta.

Lehden mukaan kuolleiden määrä on vielä merkittävästi suurempi, sillä työntekijöitä on ollut myös useista muista maista, kuten Filippiineiltä ja Keniasta.

Suurin osa työntekijöistä on työskennellyt valtavilla rakennustyömailla, sillä vuoden 2022 MM-turnaukseen valmistautumista varten Qatariin on rakennettu seitsemän uutta jalkapallostadionia, uusi lentokenttä. teitä, joukkoliikennejärjestelmä, hotelleja ja täysin uusi kaupunki, jossa pelataan MM-kisojen loppuottelu.

Persianlahden työntekijöiden oikeuksiin erikoistuneen Fairsquare Projectsin johtaja Nick McGeehan sanoo, että vaikka kuolemia ei ole luokiteltu ammatin tai työpaikan mukaan, todennäköisesti ne ovat tapahtuneet juuri näissä rakennusprojekteissa.

”Hyvin merkittävä osa kuolleista siirtotyöläisistä oli maassa vain siksi, koska Qatar voitti oikeuden isännöidä MM-kisoja.”

Qatarin hallituksen lakimiehet suosittelivat jo vuonna 2014, että hallitus teettäisi tutkimuksen siirtotyöläisten sydämenpysähdyksistä johtuvista kuolemista ja että ruumiinavaukset sallittaisiin kaikissa tilanteissa. Guardianin mukaan kumpaakaan ei ole toteutettu.

Qatarin hallitus sanoo, että kuolemantapausten määrä, jota se ei kiistä, on suhteessa siirtotyöläisten määrään ja että luvut sisältävät toimihenkilöitä, jotka ovat kuolleet luonnollisesti asuessaan Qatarissa vuosia.

Guardianin mukaan yksityiskohtaisten tietojen saaminen kuolemista on vaikeaa ja lisäksi tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia. Yksi Etelä-Aasian suurlähetystö kertoi lehdelle, että he eivät voineet jakaa tietoja kuolinsyistä, koska ne kirjattiin vain käsin muistikirjaan.

Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) tiedottajan mukaan MM-kisojen rakennustöissä on noudatettu tarkkoja määräyksiä.

”MM-kisojen rakennustyömailla onnettomuuksien esiintymistiheys on ollut pieni verrattuna muihin suuriin rakennusprojekteihin ympäri maailmaa.”

Guardianin mukaan Fifa ei lähettänyt todisteita väitteelleen.