Jarl Magnus Riiber, Norja

Laji: Yhdistetty

Yhdistetyn viime vuosien suvereeni haltija. Voittanut maailmancupin kahtena viime vuonna. Kolmas kerta on hyvää vauhtia rakentumassa. Tällä kaudella seitsemän voittoa ja kolme kakkossijaa.

Jarl Magnus Riiber petaa mäkiosuudella hyvät lähtökohdat hiihtoon. Yhdistetyn parhaisiin hiihtäjiin kuuluvalle Ilkka Herolallekin eron kiinni kurominen on ollut useimmiten mahdoton tehtävä. Seefeldin maailmancupissa se kertaalleen onnistui, mutta loppukiritaistelussa vastassa oli sen jälkeen liian tuore Riiber.

Riiberin menestyskulun suurin uhkaaja kilpailee kotimaisemissaan. Oberstdorfissa syntynyt Saksan Vinzenz Geiger, 23, pystyi Ramsaussa joulukuussa jättämään Riiberin kahdesti kakkoseksi. Geiger voitti myös Klingenthalissa, kun Riiber keskittyi jo MM-kisoihin eikä kilpaillut.

Therese Johaug, Norja

Laji: Maastohiihto

Viime vuosien ylivoimaista hiihtokuningatarta onnistuttiin horjuttamaan MM-kisojen alla.

Therese Johaug jäi Falunissa peräkkäisinä päivinä ilman voittoa. Ensin Jessie Diggins oli vahvempi 10 kilometrin vapaalla, joka hiihdettiin väliaikalähtönä. Seuraavana päivänä yhteislähdössä Linn Svahn ja Julija Stupak ehtivät maaliin ennen Johaugia.

Johaug, 32, voitti Seefeldissä kaikki kolme henkilökohtaista matkaa. Hiihtokuningattaruus on tälläkin kertaa tyrkyllä norjalaiselle, mutta Falunin jälkeen MM-kisat näyttävät monta pykälää mielenkiintoisemmalta.

Mitalisateen estämiseen haastajien rintaman leveys tuskin yltää. Raja kulkee Johaugin mitalien himmenemisessä. Sprinttejä lukuun ottamatta Johaug on viimeksi jäänyt palkintopallin ulkopuolelle maailmancupissa ennen kilpailukieltoaan. 11. maaliskuuta 2016 Johaug oli Kanadan Canmoressa hiihdetyssä kymmenen kilometrin (v) kilpailussa kuudes.

Johaug on ilmoittanut mielivänsä viestissä ankkuriosuudelle, jossa hän kohtaisi Ruotsia ankkuroivan Svahnin. Myös Svahn on toivonut kaksikon kohtaamista. Norjalla on Ruotsin kanssa kana kynittävä Seefeldin kisoista: silloin Stina Nilsson oli Johaugia vahvempi loppusuoralla.

Aleksandr Bolšunov, Venäjä

Laji: Maastohiihto

Joko aika on kypsä Aleksandr Bolšunovin ensimmäiselle arvokisakullalle?

Kahdeksan arvokisamitalia kahminut venäläinen on tuttu näky kisojen kärkipaikoilta Pyeongchangin olympialaisista ja Seefeldin arvokisoista. Kultasarake näyttää silti yhä pyöreää nollaa. Seefeldistä matkaan tarttui neljä hopeaa, Pyeongchangista kolme hopeaa ja pronssi. Puolet arvokisamitaleista on henkilökohtaisia.

Bolšunov voitti maailmancupin viime kaudella ja on tällä kaudella ylivoimaisessa johdossa. Suurin uhka Bolšunovin juhlille tulee norjalaisten laajasta rintamasta. Lahden maailmancupin yhdistelmäkisassa Bolšunov jätettiin viidenneksi, kun norjalaiset veivät neloisvoiton Emil Iversenin johdolla.

Falunin maailmancupissa norjalaiset olivat mukana. Bolšunov otti ykkössijan 15 kilometrillä niin vapaalla yhteislähdössä kuin perinteisellä väliaikalähdöllä. Vapaan yhteislähdössä Bolšunov jopa kaatui matkalla mutta pystyi nousemaan voittoon.

Sara Takanashi, Japani

Laji: Mäkihyppy

Sara Takanashi nousi mäkimaailman tietoisuuteen jo teini-iässä ja on kiertänyt maailmancupin kisoja pian vuosikymmenen. Maailmancupista nyt 24-vuotias Takanashi on napannut neljä kokonaiskilpailun voittoa, mutta henkilökohtaista arvokilpailuvoittoa hän ei vielä ole onnistunut ottamaan. Olisiko Takanashi vihdoin Oberstdorfissa mäkikuningatar?

Ainakin MM-hyppyjä edeltävien kilpailujen perusteella siihen on hyvä mahdollisuus. Helmikuussa Takanashi on voittanut kolme maailmancupin osakilpailua. Kokonaiskilpailussa sijoitus on toisena viisi pistettä Slovenian Nika Križnarin perässä. Takanashin saldoa rasittaa yksi hylkäys.

Takanashin voittohaaveiden tiellä on etenkin Križnar. Hän voitti ensimmäisen mc-osakilpailun helmikuussa eikä ole sen jälkeen jäänyt kertaakaan palkintopallin ulkopuolelle.

Takanashin ja muiden naisten mahdollisuudet henkilökohtaiseen arvokisamitaliin ovat tällä kertaa aiempaa paremmat. Naisten suurmäki on ensimmäistä kertaa kisojen ohjelmassa. Aiemmin naiset ovat hypänneet vain normaalimäestä.

Halvor Egner Granerud, Norja

Laji: Mäkihyppy

Halvor Egner Granerud on ollut mäkihypyn maailmancupin tasaisen varma ykkösnimi tällä kaudella. Granerud on voittanut 11 osakilpailua. Uran ensimmäinen osakilpailuvoitto tuli Rukalla marraskuun lopulla. Oberstdorfiin lähdettäessä maailmancupin johto on jo yli 500 pistettä, vaikka viimeisessä kisassa Romanian Rasnovissa hänet hylättiin toisen kierroksen osalta.

Seefeldin MM-kisat olivat vielä oppimatka, mutta Oberstdorfissa Granerud, 24, voi olla yksi Norjan leveän kärjen kultamitalisteista.

Mäkiviikolla Granerud jäi tiukassa paikassa Innsbruckissa ja Bischofshofenissa kärkikymmenikön ulkopuolelle. Voittoa ei irronnut myöskään Saksan puolella kisatuissa kilpailuissa. Onko Granerud jo valmis kantamaan MM-paineet?