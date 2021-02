Presidentit toivottivat pikaista paranemista ”golfin kaikkien aikojen suurimmalle” ja ”todelliselle mestarille”.

Yhdysvaltain entiset presidentit Barack Obama ja Donald Trump ovat huomioineet golftähti Tiger Woodsin loukkaantumisen auto-onnettomuudessa.

Kovaa nopeutta ajanut Woods sai paikallista aikaa tiistaiaamuna seitsemän jälkeen sattuneessa ulosajossa vakavia, leikkaushoitoa vaativia vammoja jalkoihinsa.

”Lähetän rukoukseni Tiger Woodsille ja hänen perheelleen tänä iltana – pikaista paranemista golfin kaikkien aikojen suurimmalle”, Obama kirjoitti Twitterissä.

Myös Trump sai viestinsä Twitteriin, vaikka mikroblogipalvelu sulki hänen tilinsä pysyvästi tammikuun alussa. Viestin välitti Trumpin neuvonantaja Jason Miller.

”Parane pian, Tiger. Olet todellinen mestari”, Trump viestitti.

Trump kommentoi onnettomuutta myös Fox Newsille.

”Tämä on hyvin traagista”, Trump sanoi.

”Hän on joutunut selviämään monista vaikeuksista, mutta hänellä on ollut uskomaton elämä. Ja sellainen hänellä on jatkossakin. Ymmärtääkseni hänen jalkoihinsa on sattunut pahasti, mutta hän selviää kyllä.”

Onnettomuus tapahtui Los Angelesin lähistöllä. 45-vuotias lajilegenda oli Kaliforniassa kuvaamassa tv-ohjelmaa Discoverylle ja Golf Digestille.

Golf Digestin mukaan Woods toimi myös turnausisäntänä sunnuntaina päättyneessä PGA-kiertueen kilpailussa. Woods kävi tammikuussa uransa viidennessä selkäleikkauksessa, eikä ole vielä pelikuntoinen.

Toipuva tähti on saanut luonnollisesti tukea myös golfpiireistä. Peräti 18 major-turnausta voittanut lajilegenda Jack Nicklaus ilmaisi huolensa Twitter-tilillään.

”Barbara ja minä kuulimme juuri Tigerin onnettomuudesta, ja kuten kaikki muutkin, olemme syvästi huolissamme”, Nicklaus kirjoitti.

”Haluamme tarjota hänelle sydämellistä tukea ja rukoilla tänä vaikeana aikana.”

Nicklaus on ainoa golfaaja, joka on saavuttanut enemmän major-voittoja kuin 15-kertainen major-voittaja Woods.

PGA-kiertueella Woods on voittanut yhteensä 82 kertaa. Kiertueen komissaari Jay Monahan kommentoi Woodsin tilannetta pian onnettomuuden jälkeen.

”Tiger on rukouksissamme ja saa täyden tukemme toipumiseen”, lisätietoja odottanut Monahan sanoi.

Woodsin kilpakumppani ja ystävä Justin Thomas kommentoi tapausta lehdistötilaisuudessa.

”Vatsaani koskee. Sellainen satuttaa, kun kuulee yhden läheisimmistä ystävistään joutuneen onnettomuuteen. Toivon vain hänen olevan kunnossa”, Thomas sanoi brittilehti The Guardianin mukaan ja ilmaisi huolensa Woodsin lapsista.

Ruotsalainen golftähti Henrik Stenson kertoi Expressenille ajatustensa olevan Woodsin ja hänen perheensä parissa.

”Golf on tietysti toissijaista tällä hetkellä. Tuntuu vaikealta sanoa tässä tilanteessa muuta kuin että pidämme kätemme ristissä, jotta asiat menevät niin hyvin kuin voivat.”

Ruotsalaislehti tavoitti myös Jesper Parnevikin ja Annika Sörenstamin. Tusconissa kilpaileva Parnevik kertoi kaikkien olevan šokissa onnettomuuden vuoksi.

”On selvää, että olet huolissasi ja järkyttynyt. Toivon hänelle ehdottomasti vain parasta, mutta olen ajatellut myös hänen lapsiaan. Kun on yhtä iso kuin Tiger, monet ihmiset unohtavat hänen olevan ennen kaikkea isä.”

”Ajattelen häntä, pidän käteni ristissä ja toivon, että hänellä menee hyvin”, Sörenstam sanoi.

Golftähden entinen tyttöystävä, uransa lopettanut alppihiihtäjä Lindsey Vonn kommentoi onnettomuutta lyhyesti Twitter-tilillään.

”Rukoilen nyt Tigerin puolesta”, hän kirjoitti.

Myös nyrkkeilylegenda Mike Tyson lähetti terveisensä Woodsille.

”Taistele kuin mestari, joka olet lapsillesi ja koko maailmalle”, Tyson kirjoitti Twitter-tililleen.

Woods on joutunut autoineen otsikoihin myös aiemmin.

Marraskuussa 2009 sattunut onnettomuus johti skandaaliin, kun Woods tunnusti naisseikkailunsa, menetti yhteistyökumppaneitaan ja ilmoitti pitävänsä taukoa golfista.

Woods on myös pidätetty rattiin nukahtamisen jälkeen ja hänet on todettu syylliseksi piittaamattomaan ajamiseen.

Tiistaisessa onnettomuudessa ei ollut ainakaan välittömästi viitteitä siitä, ettei Woods olisi ollut ajokunnossa.